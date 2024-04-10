BEAMS推出蝴蝶结图案自封袋，分享礼品最相宜

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“Ziplock（自封袋）”（日本销售商：旭化成家庭用品公司）是一种带有夹链，压合就可以自动封口的包装袋，无论存放和携带食物，还是归置收拾杂物都非常方便实用。3月1日起，一款适合分赠小礼物或分享美食的“蝴蝶结图案特别设计版”自封袋在日本全国开售。

此款产品的设计由时尚品牌“BEAMS COUTURE”监督完成。过去，自封袋主要注重功能性，此次设计印制了时兴的粉色蝴蝶结图案，可以用作分享点心或土特产时的礼品包装袋。当然，就算日常使用，也会为厨房增添情趣和快乐。

BEAMS官网商城已经开始先行销售，而且你还可以买到带有同样蝴蝶结图案的限量版托特包和雨伞。



左为中号，右为大号，均有两款不同图案（零售商定价）



2月22日至3月6日期间在京都新风馆1层还开办了快闪店“Ziplock Ribbon Cafe”



店内销售的“DEAN & DELUCA”监制的面包、曲奇和饮品。图为装入了小面包的中号自封袋



用“蝴蝶结图案特别设计版”自封袋装点而成的吊灯



限量销售的托特包和雨伞

采访/撰文/摄影（商品图片以外）：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：各种蝴蝶结图案自封袋

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