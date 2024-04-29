和福尔摩斯一起探案、跟随特工逃出生天！沉浸式主题乐园在东京开业

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2024年3月1日，一座全新的体验式主题乐园“IMMERSIVE FORT TOKYO”在东京台场开业。

“Immersive”在英语中是“沉浸式”的意思。这是一种新型娱乐方式，游客们可以身临其境，“化身”为动漫、电影故事中的角色，开启一场神奇之旅。该主题乐园由日本市场营销公司“株式会社刀”运营，其创始人兼CEO森冈毅曾在大阪环球影城的经营改革中大显身手，发挥了重要作用。

乐园内共有11个主题游乐馆，例如在夜晚的贝克街与福尔摩斯一起解谜的“神探福尔摩斯”馆，以日本热门动漫《东京复仇者》《【我推的孩子】》为主题的场馆等。

每位游客的经历都会因自己在场馆中的活动、所关注角色的不同而产生差异，这种千人千面的个性化体验是该乐园的革命性创新。

票价（12岁以上）从6800日元至14800日元（约合人民币324-705元——译注）不等。森冈毅表示：“只有亲自玩过，才会明白多么有趣。如果不明白何为‘沉浸式’，那么欢迎前来体验。”



在“神探福尔摩斯：贝克街连环谋杀案”中，共有48个角色登场，从不同视角可以获得不同体验



“沉浸式故事：不为人知的真实的汉赛尔与格莱特”，还从魔女的视角描述了《格林童话》中《糖果屋》的故事。面对极具震撼力的影像，你或许会不由自主地对反派产生同情？！



在街头娱乐“Spy Action特工行动！”中，你可能会被卷入街上突然爆发的枪战并成为“人质”！



走进法国餐厅“卡巴莱”，不知不觉中，你可能已经登上舞台加入到狂歌劲舞之中？！

详情请参考官方网站（外部链接）

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：开业典礼

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