日本吉卜力公园新区域“魔女之谷”开放

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日本吉卜力公园新区域“魔女之谷”于3月16日正式开放。吉卜力公园由爱知县建设，位于该县长久手市“爱 地球博纪念公园”内，于2022年11月起陆续开业。至此，该公园五大主题区全部开业迎客。



《魔女宅急便》主人公琪琪的房间 ©Studio Ghibli



《魔女宅急便》主人公琪琪打工的面包房 ©Studio Ghibli

“魔女之谷”为欧洲风格，灵感来源于《魔女宅急便》《哈尔的移动城堡》《阿雅与魔女》等有魔女角色的吉卜力作品，它是吉卜力公园内规模最大的园区。

《魔女宅急便》主人公琪琪离家修行前居住的二层小楼“欧其诺宅”中，还原了琪琪曾经的房间。在琪琪修行时借住的面包房，可以买到塞满那不勒斯意面的面包，以及融合了爱知县传统点心特色的“外郎(*1)可丽露”原创面包等。

园区内的“哈尔的城堡”，其建筑部分可移动，会冒烟。此外，“魔女之谷”还设有旋转木马以及供儿童乘坐的旋转飞机，这是五个园区中唯一设有机动游乐设备的园区。



哈尔的城堡 ©Studio Ghibli



“魔女之谷”的旋转木马 ©Studio Ghibli

门票共有3种，需预约。“游园优待通票”可以进入所有园区和建筑内，平日价格为成人7300日元，儿童3650日元；周末及节假日为成人7800日元，儿童3900日元。

标题图片：“魔女之谷”开园仪式 ©Studio Ghibli

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