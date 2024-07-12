日本新版纸币发行，“钞票面包”闪亮登场

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7月3日，日本在时隔20年后发行了币面设计焕然一新的新版纸币。早前一天的7月2日，位于东京都北区的一家名为“涩泽逸品馆TSUNAGU marche”推出了三款“钞票面包”，上面分别出现了新版10000日元纸币的涩泽荣一肖像、5000日元纸币的津田梅子肖像和1000日元纸币的北里柴三郎肖像。东京都北区在历史上与涩泽荣一颇有渊源。



这要是真钱，该有多好……

涩泽逸品馆所在的北区，是涩泽荣一晚年生活的地方。并且，承担纸币印刷的国立印刷局东京工厂也在这里，所以该区以“诞生钞票之地——北区”为口号，积极宣传自身的特色魅力。



JR王子车站

基于上述原因，涩泽荣一（10000日元纸币）的钞票面包已于4月先行出售，而随着津田梅子（5000日元纸币）和北里柴三郎（1000日元纸币）的登场，新版纸币面包的阵容就一应俱全了。



拿在手里，沉甸甸的

涩泽荣一的钞票面包和实际的10000日元纸币尺寸相当，都是160毫米×76毫米，厚度为10毫米多一点。外包装上还配有扎带，乍看就像是一叠100万日元钞票那样。大量的国产小麦面粉和国产黄油做成的布里欧修面包中，包着的是红薯馅儿，因为日语发音中“红薯”和“纸钞”谐音。



钞票面包，细节满满，平添享用的乐趣

5000日元钞票面包的馅料是蓝莓酱和花生酱。据说，店方考虑到和津田梅子有历史渊源的东京都小平市是著名的蓝莓栽培基地，加上梅子父亲的祖籍在盛产花生的千叶县佐仓市，所以使用了这两种食材。

另外，1000日元钞票面包里填充了奶油奶酪和苹果搭配的馅料。这也是源于北里柴三郎老家熊本县小国町的味道。

制作这种面包，既要让长方形的外形保持平整，避免膨胀，又要让上面的图案自然美观，可想烘烤难度多么复杂。如此多讲究的钞票面包，售价均为550日元，相较于币面价值，可谓非常亲民实惠。



涩泽逸品馆门前

涩泽逸品馆 TSUNAGU marche

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：涩泽逸品馆店员和“钞票面包”

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