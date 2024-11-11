融入传统工艺，“宝可梦”角色主题展在东京开幕

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在美国洛杉矶和日本各地举行的为期两年的巡展《宝可梦 工艺品展——美与工艺的大发现》，满载着赞誉，终于在11月亮相东京。在传统工艺和材料的“加持”下，个性丰富的角色们化身成为了陶器、金属工艺品和和服。展会汇集了20位工匠的约80件作品，他们当中既有崭露头角的年轻手工艺人，也有日本的传统文化遗产传承者“人间国宝”。



桂盛仁的《威吓》，是以黑暗伊布为造型的和服腰带扣。桂盛仁是一位有50多年雕金经验的“人间国宝”，此次是他初次挑战宝可梦这个未知的主题



今井完真的《妙蛙花》。这是一件出自擅长于海洋生物的陶艺家之手的“写实角色”作品



（左起）吉田泰一郎的《水精灵》《伊布》《雷精灵》《火伊布》。一件作品要使用数千至1万以上的金属部件



坪岛悠贵的《可变金属制品 可可多拉/钢铠鸦》。作者以变形金属作品表现了宝可梦的“进化”



城间荣市的《琉球红型和服 岛连岛》。作者运用了“红型”这一琉球传统的染色技法，描绘了花鸟等自然主题的图案



须藤玲子的《皮卡丘之森》。多达900条的针绣花边，营造出金色的空间，皮卡丘和植物一起出现在每一条花边上

在东京的展会会场，还首次开设了一个跨界合作的咖啡空间。你可以享用以角色为主题的特制点心和饮品，印有展品照片的餐垫还可以当作观展纪念品。



特制法式三明治，上面是一片带有展会标志的奶酪

展会从11月1日至2025年2月2日在麻布台之丘画廊举办。之后将在爱知县、青森县和长崎县巡展至2025年11月结束。

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采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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标题图片：桑田卓郎的《瓷砖》和《杯子》,以皮卡丘为主题的装置艺术

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