融入传统工艺，“宝可梦”角色主题展在东京开幕
Newsfrom Japan艺术 动画
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在美国洛杉矶和日本各地举行的为期两年的巡展《宝可梦 工艺品展——美与工艺的大发现》，满载着赞誉，终于在11月亮相东京。在传统工艺和材料的“加持”下，个性丰富的角色们化身成为了陶器、金属工艺品和和服。展会汇集了20位工匠的约80件作品，他们当中既有崭露头角的年轻手工艺人，也有日本的传统文化遗产传承者“人间国宝”。
在东京的展会会场，还首次开设了一个跨界合作的咖啡空间。你可以享用以角色为主题的特制点心和饮品，印有展品照片的餐垫还可以当作观展纪念品。
展会从11月1日至2025年2月2日在麻布台之丘画廊举办。之后将在爱知县、青森县和长崎县巡展至2025年11月结束。
详情请参见官网
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
标题图片：桑田卓郎的《瓷砖》和《杯子》,以皮卡丘为主题的装置艺术
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。