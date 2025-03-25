2025大阪世博会高达馆公布最新影像：45周年纪念模型与未来新材料的碰撞

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全身心沉浸于“新宇宙世纪”

2025年大阪关西世博会（会场：大阪市此花区梦洲）开幕在即。万代南梦宫集团2月21日发布了在其展馆“高达未来馆（GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION）”内播放的最新影像《高达：全新宇宙世纪（GUNDAM: Next Universal Century）》



《高达：全新宇宙世纪》主视觉图 ©创通/日升

影片背景设定为2150年，观众从梦洲启程，前往参观巨型宇宙空间站“星查布罗”。小型机器人“哈罗”担任向导，在宇宙中得以和平利用的机动战士接连登场。然而，正在清除之中的太空垃圾突发状况，一行人被卷入一场意料之外的危机……。

导演由曾执导《亚刻奥特曼》等真人版电影的辻本贵则担任，配音阵容更是集结了滨田岳、土屋太凤、斋藤工等实力派演员。辻本在接到邀约时虽有多部作品正在制作当中，但他坦言“高达这个项目让人无法拒绝”，并以最饱满的热情投入到工作中。辻本至今仍感慨“能在导演生涯中参与高达项目，是我梦寐以求之事”。



（左上）高达系列的吉祥物哈罗 （右上）经典机动战士以全新设计亮相 （下）高达背部搭载了太阳能板翅膀“玻璃羽翼” ©创通/日升

影片配合大屏幕播放超高清影像，地板采用了索尼触觉反馈技术，通过振动传递临场感，让观众全身心地沉浸于高达世界带来的震撼。辻本导演表示说：“这个展馆本身就是一个步行式的体验装置，让人产生犹如置身现场演唱会般的临场感。他呼吁说，希望大家能来此亲身体验“机动战士真实存在是怎样的感受”。



新影片在东京新宿“GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-”活动上发布。图为出席活动的辻本导演（左）和制片人森下健太郎（右）（图片：万代南梦宫影像制作）

可近距离鉴赏实物大小的高达

世博展馆前的实物大小的高达雕像，单膝跪地、手臂高举，这一独特姿态引发粉丝热议。官方解释其寓意为“面向宇宙，面向未来”，但观众对此造型的评价好坏参半。

多次前往展馆视察的辻本导演盛赞说：“确实我也曾对它的造型感到疑惑，但亲眼见到实物后发现，他的脸孔就近在眼前！仿佛高达真的降临到自己身旁！”由于比立像更易近距离观察，观众可仔细欣赏到雕像的细节和质感。辻本更透露自己还模仿它的姿势合影留念。



日本网编辑部于1月17日拍摄的高达雕像 ©创通/日升



这一实物大小的高达像，夜间还能发光 ©创通/日升

影片中在背部装有“玻璃羽翼”的高达，还将于4月发售同款模型。

这款“EXPO2025 1/144 RX-78F00/E 高达（EX001 玻璃羽翼装备）化学回收版”中，部分部件采用了化学回收树脂，回收和再利用了组装前用于固定模型部件的塑料框架。今年恰逢高达模型诞生45周年，累计出货量已经超过8亿个。这款特别的高达模型既承载将着面向未来的可持续生产理念，亦呼应了世博会“设计未来社会,让生命绽放光彩”这一主题。



EXPO2025 1/144 RX-78F00/E 高达（EX001 玻璃羽翼装备）化学回收版 ©创通/日升

2025年世博会纪念商品还包括在影片中担任向导角色的“哈罗”毛绒玩具、可通过抓娃娃游戏获得的单膝跪高达造型手办等，多种多样。

世博会期间，可从大阪站直达的大丸梅田店还将开设“大阪高达基地世界巡回快闪店”。以高达模型为中心，手办、卡片及各类杂货周边一应俱全，非常推荐观众朋友们参观了世博会梦洲会场后同步游玩，尽情畅游高达世界。



前排为哈罗毛绒玩具，左上为通过抓娃娃游戏可获得的高达手办 ©创通/日升



“GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-”高达模型诞生45周年纪念展 ©创通/日升



首次展出的实物大小的“GQuuuuuuX头部” ©创通/日升

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：大阪关西世博会梦洲会场的高达馆（2024年1月，nippon.com日本网编辑部摄）©创通/日升

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