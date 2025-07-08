新宿格拉斯丽酒店，推出哥斯拉主题新客房

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作为新宿歌舞伎町的地标而为人喜爱的巨型哥斯拉头像装置，在距地面50米的高空俯瞰着这片喧嚣热闹的娱乐区，设置十年后的今天，它依然气场十足，给人带来强大的视觉冲击力。以这个“举世闻名的怪兽之王”哥斯拉为主题的新宿格拉斯丽酒店（位于新宿东宝大厦的8-30层，共970间客房），是一家大约九成客人都来自外国的人气酒店。



哥斯拉头像装置是新宿格拉斯丽酒店的标识。你可以在8层的大堂近距离观赏



大堂里还陈列着在电影海报制作及影片拍摄时使用过的哥斯拉道具服装

踏入酒店，迎接你的是哥斯拉立体透视模型和历年电影海报；酒店的顶层，则为游客提供了融入哥斯拉主题设计的客房，从室内装饰到软性服务，哥斯拉无处不在。作为世界独一无二的“哥斯拉主题公园型酒店”，它受到了特摄迷和爱好“怪兽”的亲子家庭的极力推崇。

为纪念开业十周年，酒店于7月1日新推出了“哥斯拉大战基多拉国王”主题客房。它以特摄工作室为原型，让你在客房内就能亲自操控灯光和音响，以1:50的比例执导并重现两大怪兽交战的场面。化身为电影导演的你，一旦沉浸在图片和视频的拍摄之中，恐会通宵达旦，不舍入睡。

在东京市中心与哥斯拉共度的夜晚，定将成为你旅途中难忘的一幕而铭刻于心底。



顶层的电梯厅和走廊也是清一色的哥斯拉装饰



新推出的“哥斯拉大战基多拉国王”主题客房。只需按动开关，装置物就会发光、咆哮



“哥斯拉”主题客房也仅有一间，粉丝争相预订，一房难求。入浴时也能沉浸在哥斯拉电影的世界里



酒店大堂还出售哥斯拉限定版商品



休息室提供哥斯拉主题的限时饮品和甜点

费用及预订等详细信息，请参看新宿格拉斯丽酒店官网

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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