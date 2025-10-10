特展《运庆 祈愿的空间——兴福寺北圆堂》：日本雕刻的巅峰之作亮相东京
镰仓时代七尊国宝佛像集聚一堂
东京国立博物馆正在举办特展《运庆 祈愿的空间——兴福寺北圆堂》，一展“国宝之殿堂”北圆堂的至珍至宝。展期至11月30日。
公元710年伴随平城京迁都而创建的奈良兴福寺，是一座跨越时代的文化遗产宝库。其中重建于鎌仓时代初期的北圆堂内，陈列着由稀世佛师（专门制作佛像的工匠——译注）运庆（1150-1224年）率领工坊弟子所创作的佛像群。
运庆以其充满写实主义与力量感的木雕作品，树立了佛教美术的丰碑，现存的所有作品均被指定为日本的国宝或重要文化遗产。本特展以其晚年最伟大的杰作《弥勒如来坐像》为中心，集聚了被誉为“日本雕刻史上巅峰之作”的七尊国宝佛像作品。
北圆堂的本尊弥勒像在寺外公开展出，是大约60年来的第一次。佛像面容安详却散发出压倒性的存在感。两侧的无著菩萨立像与世亲菩萨立像，其原型是古代印度的思想家兄弟，水晶镶嵌的眼眸以及衣衫的褶皱等，雕制得生动而逼真。
守护四方的四大天王立像，肌肉充满张力，姿态充满动感，气势非凡，令人震撼。当你置身于跨越800年时光完美再现的祈愿空间时，定能感受到运庆艺术的精髓所在。
特展《运庆 祈愿的空间——兴福寺北圆堂》
- 展期：2025年9月9日-11月30日
- 地点：东京国立博物馆 本馆特别5室（东京都台东区上野公园13-9）
- 开放时间：9：30-17：00时（16：30停止入馆） ※每周五/周六及10月12日、11月2日、23日开放至20：00
- 闭馆日：10月6日、14日、20日、27日，11月4日、10日、17日、25日
- 票价：成人1700日元、大学生900日元、高中生600日元 ※初中生以下免费
- 官网：https://tsumugu.yomiuri.co.jp/unkei2025/
采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：兴福寺北圆堂的本尊弥勒如来坐像、胁侍菩萨无著与世亲
