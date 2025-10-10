特展《运庆 祈愿的空间——兴福寺北圆堂》：日本雕刻的巅峰之作亮相东京

Japan in Photos

Newsfrom Japan

镰仓时代七尊国宝佛像集聚一堂

东京国立博物馆正在举办特展《运庆 祈愿的空间——兴福寺北圆堂》，一展“国宝之殿堂”北圆堂的至珍至宝。展期至11月30日。

公元710年伴随平城京迁都而创建的奈良兴福寺，是一座跨越时代的文化遗产宝库。其中重建于鎌仓时代初期的北圆堂内，陈列着由稀世佛师（专门制作佛像的工匠——译注）运庆（1150-1224年）率领工坊弟子所创作的佛像群。

运庆以其充满写实主义与力量感的木雕作品，树立了佛教美术的丰碑，现存的所有作品均被指定为日本的国宝或重要文化遗产。本特展以其晚年最伟大的杰作《弥勒如来坐像》为中心，集聚了被誉为“日本雕刻史上巅峰之作”的七尊国宝佛像作品。



北圆堂本尊弥勒如来坐像。两侧是无著菩萨立像（右）与世亲菩萨立像



从结印的柔美指尖间，能感受到对奈良时代如来佛像的崇敬



衣衫衣褶优美流畅，连背影都雕琢得极其精致



安置于镰仓时代的北圆堂中的七尊运庆制作的佛像齐聚东京上野，再现当时的阵容！

北圆堂的本尊弥勒像在寺外公开展出，是大约60年来的第一次。佛像面容安详却散发出压倒性的存在感。两侧的无著菩萨立像与世亲菩萨立像，其原型是古代印度的思想家兄弟，水晶镶嵌的眼眸以及衣衫的褶皱等，雕制得生动而逼真。

守护四方的四大天王立像，肌肉充满张力，姿态充满动感，气势非凡，令人震撼。当你置身于跨越800年时光完美再现的祈愿空间时，定能感受到运庆艺术的精髓所在。



运庆最擅长的玉眼技法在无著和世亲的雕像上一展无遗，绝妙精湛



现在安置于中金堂的四天王立像也均为国宝。从左至右分别为持国天、増长天、广目天、多闻天



増长天的表情中，传达出他要竭力阻止妖魔鬼怪接近本尊的气概



装饰在展厅入口的北圆堂照片（右）

特展《运庆 祈愿的空间——兴福寺北圆堂》

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：兴福寺北圆堂的本尊弥勒如来坐像、胁侍菩萨无著与世亲

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。