《城市猎人大原画展 ～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》：40年经久不衰的漫画，一手稿在上野之森美术馆展出！

Japan in Photos

Newsfrom Japan

作品史上规模最大的展览

以东京最大的闹市区新宿为舞台，《城市猎人》讲述了解决地下社会各类纠纷的超级清道夫冴羽獠的故事，它自1985年起在集英社《周刊少年Jump》连载，两年后改编为电视动画，广受人们的喜爱。

今年是《城市猎人》诞生40周年，纪念周边和mook（杂志书）以及联名商品接连推出。11月22日起到年末，东京上野公园内的上野之森美术馆举办《城市猎人大原画展～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》，展出作者北条司的亲笔彩色画稿、粉丝绝不容错过的名场面手稿等400余件作品，这是该作品史上最大规模的展览。



穿过夜晚的新宿街头，展览的导入部分是浮现出“XYZ”字样的留言板



展览从珍贵的第1集手稿和彩色扉画开始



如今已十分罕见的带有照排文字的原始手稿，绝对值得一看！



创作前的故事板（分镜图示），令北条司粉丝绝对无法抗拒

沉浸式体验漫画中的世界

城市猎人承接业务广泛，从保镖、侦探到暗杀，接头方法就是去新宿站东口的留言板上写下“XYZ”。用英语字母表最后3个字母当暗号，蕴含着委托人已陷入无法靠常规手段解决问题的困境，心中充满了“走投无路”绝望。

尽管故事设定硬核，但也不失幽默元素。比如，搭档槙村香会用百吨巨锤敲打惩罚喜欢美女的色狼犽羽獠等，它受到了从孩童到成人的各个年龄段读者的喜爱。本次展览还再现了“新宿站留言板”和犽羽獠的恶友海坊主开办的“猫眼咖啡厅”等经典场景，它们作为拍照打卡点，可以让粉丝身临其境地体验漫画作品中的世界。



美术馆墙面上巨大的“XYZ”留言板



陈列在入口处的槙村香常用的“百吨巨锤”，是第一个拍照打卡点



色彩丰富的立体展示让人百看不厌



在猫眼咖啡厅，参观者可以跟犽羽獠和海坊主合影留念



犽羽獠的美貌委托人们也纷纷登场

在海外也圈粉不断

《城市猎人》不仅在日本国内大受欢迎，香港在1993年还拍摄了由成龙主演的真人电影。电视动画片上世纪90年代在欧洲播出，特别是在法国，还改用了《Nicky Larson》（将犽羽獠改名为Nicky Larson）的片名，收获了众多粉丝；2019年法国主创拍摄的真人电影再度走红，人气经久不衰。最新动态则是2024年铃木亮平主演的日本真人版电影在网飞（Netflix）全球上线，引发了热烈反响。

漫画《城市猎人》的正篇虽仅连载六年半，称不上超长篇作品，但犽羽獠和槙村香不断拯救“走投无路”的委托人的魅力，历经40年依旧鲜活。此次展览还准备有众多限定版原创周边，更有望吸引大量国内外狂热爱好者纷至沓来。



（上）动画特别版的卷头海报草图，（下左）动画电影《城市猎人 新宿私家侦探》海报用图（下右）网飞电影海报原始手稿



重现犽羽獠公寓地下射击场的拍照打卡点



在《城市猎人》的人气一集《城市灰姑娘》中，变装后的槙村香和犽羽獠约会。展览用壁挂表现了她摇摆不定的心绪



与海坊主的“墓地决斗”专区震撼力十足！



彼此许下永恒的爱情誓言，感人至深的终章也以手稿形式呈现！



（上左）铁粉必买的手稿复印版，3页4620日元；（上右）展会专售的“玻璃后的KISS 雪景球”（7700日元）；（下）图目也要记得来一份

《城市猎人大原画展～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》

地点： 上野之森美术馆（东京都台东区上野公园1-2）

上野之森美术馆（东京都台东区上野公园1-2） 展期： 2025年11月22日（星期六）-12月28日（星期日）

2025年11月22日（星期六）-12月28日（星期日） 开放时间： 10：00-17：00（16：30停止入馆）

10：00-17：00（16：30停止入馆） 票价：普通票2900日元，小学/初中生票1100日元

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：上野之森美术馆设置了《城市猎人大原画展》展板，墙面装饰着巨型留言板

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。