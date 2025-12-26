《航海王》官方旗舰店在新宿开业：踏上“伟大航路”，来寻找属于自己的宝藏吧！
推出众多独家展品和商品
作为日本超人气漫画，《航海王》（《ONE PIECE》，中文又译作《海贼王》）全球累计发行量已突破5.1亿册，其动画版在60多个国家和地区的电视或网络平台上播出，国内外粉丝众多。12月5日，官方旗舰店“ONE PIECE BASE SHOP”在东京新宿的丸井本馆开业，店内集合了包括主人公蒙奇·D·路飞率领的“草帽一伙”在内的各类作品角色原创周边产品。
占地1185平方米的空间以“伟大航路”为概念打造而成，这是路飞与伙伴们为成为海贼王而展开的传奇征程。店内陈列着约800件商品，其中大部分为该店独家限定款。顾客可以选择自己喜欢的角色定制专属T恤、参与模拟从深海打捞宝物的主题抓娃娃机等有趣的体验项目。除购物之外，你还可以观赏再现漫画名场面的立体模型及设定资料等展品、在超大屏幕上观看原创动画。
开业初期的一段时间里，为缓解客流高峰，进店需提前通过专属APP预约。根据店内拥挤程度，也不排除随时预约成功的可能。欢迎你以“草帽一伙”的心情在店内来一次冒险，获取这里独有的宝藏。
ONE PIECE BASE SHOP
- 地址：东京都新宿区新宿3-30-13 新宿丸井本馆4楼
- 营业时间：上午11:00至晚8:00
注：目前采取预约制，需事先在ONE PIECE BASE APP上通过抽签预约入场
- 官方网站：https://baseshop.onepiece-base.com/
