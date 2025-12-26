《航海王》官方旗舰店在新宿开业：踏上“伟大航路”，来寻找属于自己的宝藏吧！

Japan in Photos

作为日本超人气漫画，《航海王》（《ONE PIECE》，中文又译作《海贼王》）全球累计发行量已突破5.1亿册，其动画版在60多个国家和地区的电视或网络平台上播出，国内外粉丝众多。12月5日，官方旗舰店“ONE PIECE BASE SHOP”在东京新宿的丸井本馆开业，店内集合了包括主人公蒙奇·D·路飞率领的“草帽一伙”在内的各类作品角色原创周边产品。

占地1185平方米的空间以“伟大航路”为概念打造而成，这是路飞与伙伴们为成为海贼王而展开的传奇征程。店内陈列着约800件商品，其中大部分为该店独家限定款。顾客可以选择自己喜欢的角色定制专属T恤、参与模拟从深海打捞宝物的主题抓娃娃机等有趣的体验项目。除购物之外，你还可以观赏再现漫画名场面的立体模型及设定资料等展品、在超大屏幕上观看原创动画。

开业初期的一段时间里，为缓解客流高峰，进店需提前通过专属APP预约。根据店内拥挤程度，也不排除随时预约成功的可能。欢迎你以“草帽一伙”的心情在店内来一次冒险，获取这里独有的宝藏。



原创动画影像环绕着展厅入口的四周



玩偶、角色模型、贴纸、服装、杂货等，周边产品十分丰富



除各类人物角色相关产品外，还有以漫画中频繁出现的音效“咚‼”为元素的周边



与橡皮筋老字号联合推出的“乌索普（撒谎布）橡皮筋！！！”



航海王集换式卡牌专区



漫画名场面复刻海报。在这里寻找自己喜欢的场景，也是一大乐趣



在工作室，工作人员可为顾客现场定制专属T恤、波珠链和钥匙扣



涵盖了出场角色及其生日的亚克力挂件，共366款



以漫画中“香波地群岛”为灵感打造的扭蛋区



以深海下的“鱼人岛”为灵感打造的娃娃机游戏区



自由组合各种角色造型的部件，打造专属于自己的“航海王”宝藏饰品



大量的角色模型展示



展品还包括尾田荣一郎绘制的全新插图以及由四万多块乐高积木拼成的“电话虫”

ONE PIECE BASE SHOP

地址： 东京都新宿区新宿3-30-13 新宿丸井本馆4楼

东京都新宿区新宿3-30-13 新宿丸井本馆4楼 营业时间： 上午11:00至晚8:00

注：目前采取预约制，需事先在ONE PIECE BASE APP上通过抽签预约入场

上午11:00至晚8:00 注：目前采取预约制，需事先在ONE PIECE BASE APP上通过抽签预约入场 官方网站： https://baseshop.onepiece-base.com/

©尾田荣一郎/集英社 ©尾田荣一郎/集英社、富士电视台、东映动画

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：一个实物大小的路飞塑像坐镇在楼层中央

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。