THE MOVEUM YOKOHAMA：超越时空，沉醉于世纪末艺术与世界传统音乐之中
Newsfrom Japan生活与旅游 艺术
动人心弦的体验，唤起走遍世界的渴望
在横滨的山下埠头，一个拥有60年历史的仓库旧址上，正在举办名为“THE MOVEUM YOKOHAMA”的沉浸式艺术展览，展期将持续至2026年3月31日。
主展览“美的黄金时代”以近一小时的投影映射形式，在超过1800平方米展厅里呈现了奥地利代表画家古斯塔夫·克里姆特与埃贡·席勒的杰作。令人悠悠欲仙的画面将名画与新艺术运动的构思相融合，再配以瓦格纳、马勒等名家的交响乐，让观众沉浸式体验19世纪末维也纳的艺术世界。
在另一间展室还同时举办《LISTEN.》展。这是由演员山口智子率领的团队历时10年、巡访了26个国家而采集到的世界各地传统音乐的15分钟浓缩版。通过投射在墙壁四面的影像与极具临场感的音效，观众可欣赏到骑马民族奏响的生活韵律、北欧节庆日的传统颂歌以及在南美代代相传的原住民乐器演奏和歌唱等珍贵表演场景。
本展览是全球移动出行企业丰田集团赞助活动的一部分。丰田汽车公司董事长丰田章男在开幕式上致辞说：“横滨港是创始人丰田佐吉前往欧美考察、以及皇冠轿车首次出口美国的启程之地。在这里接触世界文化，应该会产生环游地球的冲动。”他还谈及了“MOVE，打动人心”的目标，希望这个展览能够感动每一位观众。
THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP
- 地址：神奈川県横浜市中区山下町279-9（山下埠头4号库房）
- 展期：2025年12月20日-2026年3月31日
- 开放时间：10：30-19：30（周五、周六、节假日前一天营业至20：30）
- 休息日：无
- 门票：当日普通票3800日元、学生2700日元、小学和初中生1900日元、学龄前儿童免费 ※网上购票可享折扣
- 交通：港未来线 元町/中华街站下车，步行25分钟 ※可从山下埠头的公交候车亭搭乘接驳巴士
- 官网：https://global.toyota/info/themoveum/
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。