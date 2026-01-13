THE MOVEUM YOKOHAMA：超越时空，沉醉于世纪末艺术与世界传统音乐之中

Japan in Photos

在横滨的山下埠头，一个拥有60年历史的仓库旧址上，正在举办名为“THE MOVEUM YOKOHAMA”的沉浸式艺术展览，展期将持续至2026年3月31日。



使用了75台投影机进行的投影映射，以及由27台扬声器演奏的交响乐，让观众沉浸在世纪末艺术之中

主展览“美的黄金时代”以近一小时的投影映射形式，在超过1800平方米展厅里呈现了奥地利代表画家古斯塔夫·克里姆特与埃贡·席勒的杰作。令人悠悠欲仙的画面将名画与新艺术运动的构思相融合，再配以瓦格纳、马勒等名家的交响乐，让观众沉浸式体验19世纪末维也纳的艺术世界。

在另一间展室还同时举办《LISTEN.》展。这是由演员山口智子率领的团队历时10年、巡访了26个国家而采集到的世界各地传统音乐的15分钟浓缩版。通过投射在墙壁四面的影像与极具临场感的音效，观众可欣赏到骑马民族奏响的生活韵律、北欧节庆日的传统颂歌以及在南美代代相传的原住民乐器演奏和歌唱等珍贵表演场景。

本展览是全球移动出行企业丰田集团赞助活动的一部分。丰田汽车公司董事长丰田章男在开幕式上致辞说：“横滨港是创始人丰田佐吉前往欧美考察、以及皇冠轿车首次出口美国的启程之地。在这里接触世界文化，应该会产生环游地球的冲动。”他还谈及了“MOVE，打动人心”的目标，希望这个展览能够感动每一位观众。



高清投影呈现了克里姆特的约170幅名作，让观众在40分钟内尽享感官与装饰之美



席勒作品影像时长12分。收录的约110件作品，色彩丰富地表现了19世纪末弥漫于维也纳的不安与希望



在镜面装饰的房间里，名画无边无际地延展，如梦似幻



《LISTEN.》展厅虽小，却堪称是“世界之音的宝库”



四壁与地面化为屏幕，营造出开启民谣与民族乐器之微旅行的氛围



在预览招待会上，丰田会长（左端）与《LISTEN.》制作人山口（左二）等人登台亮相



纪念品商店内除了有MOVEUM展览限定的克里姆特和席勒周边外，还有以丰田名车为包装设计的商品



本展览作为山下埠头再开发项目的一环，展馆利用了昭和时期的码头库房建筑。在广阔的码头区域，丰田e-Palette作为接驳运输工具投入运行

THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP

地址： 神奈川県横浜市中区山下町279-9（山下埠头4号库房）

神奈川県横浜市中区山下町279-9（山下埠头4号库房） 展期： 2025年12月20日-2026年3月31日

2025年12月20日-2026年3月31日 开放时间： 10：30-19：30（周五、周六、节假日前一天营业至20：30）

10：30-19：30（周五、周六、节假日前一天营业至20：30） 休息日： 无

无 门票： 当日普通票3800日元、学生2700日元、小学和初中生1900日元、学龄前儿童免费 ※网上购票可享折扣

当日普通票3800日元、学生2700日元、小学和初中生1900日元、学龄前儿童免费 ※网上购票可享折扣 交通： 港未来线 元町/中华街站下车，步行25分钟 ※可从山下埠头的公交候车亭搭乘接驳巴士

港未来线 元町/中华街站下车，步行25分钟 ※可从山下埠头的公交候车亭搭乘接驳巴士 官网： https://global.toyota/info/themoveum/

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

