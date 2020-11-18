2020年日本大事记 十月

大事记

Newsfrom Japan

东京证券交易所系统故障导致全天暂停交易、作曲家筒美京平离世、首相菅义伟出访越南和印尼……，请看2020年10月日本要闻回顾。

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日本共产党委员长志位和夫在记者会上指出，被推荐成为日本学术会议新会员的105名候选人中，有6人的任命未得到菅义伟首相的批准。自2004年确立现行制度以来，日本学术会议推荐候选人未获任命的情况尚属首次。

日本银行发布9月的全国企业短期经济观测调查（短观）报告。反映企业信心的大型制造业企业景气判断指数（DI）为-27，较6月调查时上升7个百分点，这是自2017年12月以来，时隔两年零九个月首次出现改善。

东京证券交易所因系统故障而暂停了全天所有股票交易。这是自1999年5月全面实现系统化交易以来首次出现全天暂停交易的情况。股票交易已于2日恢复正常。



东京证券交易所股票交易停止后的电子显示屏，2020年10月1日上午，东京都中央区（时事社）

东京进出港旅客被追加纳入政府观光支援项目“Go Toto Travel”的适用对象范围。



东京进出港旅客被追加纳入政府观光支援项目“Go Toto Travel”后的首个周末。东京浅草仲见世商店街人头攒动，2020年10月3日（时事社）

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厚生劳动省宣布，一旦开发出新冠病毒疫苗，将为全体国民免费接种。

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国际时装设计师、“KENZO”品牌创始人高田贤三在巴黎郊外寓所离世，享年81岁。此前他曾感染新冠病毒。

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日本政府推出“Go To Eat”项目，旨在支援因新冠疫情而受到打击的餐饮业, 新潟县率全国之先开始销售超值餐券。

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首相菅义伟在首相官邸与正在访日的美国国务卿蓬佩奥举行会谈。这是首相首次与外国政要展开面对面外交活动。

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围绕高放射性废弃物最终处理场建设选址问题，北海道寿都町町长正式表态称，打算接受中央政府的文献调查。9日，北海道神惠村村长也表示将接受文献调查。

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据悉，创作了《木棉手帕》等多首昭和时代热门歌曲的作曲家筒美京平（本名渡边荣吉）已于7日离世，享年80岁。

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针对要求日本邮政消除正式员工和非正式员工待遇差异的3起诉讼，最高法院做出判断，认定“劳动条件的差异不合理”。

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“谋勇兼备（Daring Tact）”获得秋华奖赛马冠军，成为历史上首匹以不败战绩（五战五胜）包揽了秋华、樱花、橡树三项大奖的三冠雌马。

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首相菅义伟在上任后首个出访目的地越南河内与该国总理阮春福举行会谈。20日，在印尼茂物市与该国总统佐科举行了会谈。

人气动漫电影《〈鬼灭之刃〉无限列车篇剧场版》发行方东宝公司宣布，自10月16日上映三天以来，已有大约342万名观众观影，票房收入约达46亿日元。



正在上映动漫电影《〈鬼灭之刃〉无限列车篇剧场版》的电影院，2020年10月21日，东京都新宿区（时事社）

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原自民党干事长石破茂（63岁）表示将辞去自己领导的石破派会长一职，以此为9月党首选举失利负责。

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菅义伟首相在临时国会上发表组建内阁后的首次施政演说，明确提出力图兼顾新冠疫情防控和维持经济活动的方针，并表明了如期举办2021年东京奥运和残奥会的决心。

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航空巨头全日空（ANA）控股有限公司发布2020财年并表财报，预计亏损5100亿日元。上一财年盈利276亿日元。此次亏损金额创下该公司史上最糟糕纪录，主要是受到了新冠疫情扩散导致旅客航空需求下降的影响。

标题图片：菅义伟首相（前排）与真理子夫人（右端）乘坐政府转机前往上任后的首次出访目的地越南和印尼，2020年10月18日，东京羽田机场（时事社）

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