2021年日本大事记 一月

大事记

Newsfrom Japan

11个都府县再次发布新冠疫情“紧急状态宣言”、日本海沿岸等地区遭受罕见暴雪灾害……，请看2021年1月日本要闻回顾。

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日本与英国的经济合作协定（EPA）正式生效。

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鉴于新冠疫情持续蔓延的现状，东京都、埼玉县、千叶县和神奈川县四个都县的知事要求经济再生担当大臣西村康稔尽快发布紧急状态宣言。

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警方公布的数据显示，2020年日本全国交通事故死亡人数为2839人，是1948年开始统计以来的最低数值，连续四年创新低，并首次降至2000至3000人之间。

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在神奈川县座间市某公寓发现9具十多二十多岁男女遗体的案件中，被控犯有抢劫和强制性交杀人罪的被告人白石隆浩（30岁）死刑判决正式生效。

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日本政府针对东京都、埼玉、千叶和神奈川三县发布了新冠疫情紧急状态宣言。实施时间为1月8日至2月7日，同时决定将全面暂停观光支援事业项目“Go To Travel去旅行”的禁令时间同时延长至2月7日。

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福井县、富山县等日本海沿岸地区遭遇创纪录暴雪，北陆自动车道和东海北陆自动车道上分别有1000辆车和200辆车一度受困。由于除雪作业过程中发生事故等原因，还造成了人员伤亡。



自卫队员前往东海北陆自动车道开展除雪作业，2021年1月10日（防卫省统合幕僚监部提供）

厚生劳动省公布消息称，在机场检疫中，有四名来自巴西的男女旅客被检测出了不同于英国和南非变种的新型变种新冠病毒。

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著有《日本的最长一天》等作品，在昭和历史研究领域享有盛誉的纪实文学作家半藤一利去世，享年90岁。

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日本政府针对大阪、京都、兵库、爱知、岐阜、福冈、枥木等七个府县发布新冠疫情紧急状态宣言。实施时间为1月14日至2月7日。

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由于参赛球队的运动员和工作人员共计60多人感染新冠病毒，原定于16日开幕的橄榄球顶级联赛确定推迟举行。

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东京地方检察厅特侦部认定原农林水产大臣吉川贵盛（70岁，北海道2区当选议员，已经辞去议员职务）在担任大臣期间曾收受鸡蛋生产企业“Akita Foods”（广岛县福山市）前董事长秋田善祺（87岁）500万日元现金贿赂，分别以受贿罪和行贿罪对吉川和秋田进行了线上起诉。

小提琴家五岛绿(Midori)获得旨在表彰对美国文化和艺术做出贡献的个人和团体的“肯尼迪中心荣誉奖”，成为继2015年指挥家小泽征尔之后的第二个获得该奖的日本人。



小提琴家五岛绿(Midori)在意大利罗马召开的国际农业发展基金（IFAD）会议期间表演（2019年2月14日，AFP/时事社）

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取代大学入学中心考试的大学入学统一考试首次开考。在新冠疫情导致11个都府县再次发布紧急状态宣言的背景下，53万名考生参加了考试。

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第204届例行国会召开，菅义伟首相上任后第一次发表了施政方针演说。在新冠疫情持续蔓延中，政府和执政党希望尽快通过纳入了经济刺激措施的2020年度第三次补充预算案和2021年度预算案。

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第164届芥川奖与直木奖评选结果出炉，宇佐见Rin（21岁）的《推し、燃ゆ》和西条奈加（56岁）的《心淋し川》分别获得芥川奖和直木奖。

鉴于政府发布新冠疫情紧急状态宣言，首都圈各家铁路公司决定末班车提前收车，最多提前达30分钟。此措施延续至政府解除紧急状态宣言。



JR新桥站检票口附近张贴的末班车提前收车告示，2021年1月20日晚，东京都港区（时事社）

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东京地方法院对被控在2019年参议院选举中犯有违反《公职选举法》（收买、事前造势活动）罪名的参议员河井案里（47岁）做出判决，判处其一年零四个月有期徒刑，缓期五年（检方要求判处一年零六个月有期徒刑）执行。

农林水产省和千叶县政府宣布，在千叶县横芝光町一家饲养食用肉鸭的农场发现疑似高致死率、高传染性禽流感疫情。此次是这个季节全国首次发现鸭子感染禽流感。

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包括邮轮上的感染者在内，日本国内因感染新冠病毒而死亡的人数累计超过5000人，达到5077人。

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首相菅义伟与美国总统拜登举行了时长约30分钟的电话会谈。双方一致同意进一步加强日美同盟关系，并在应对气候变化问题、防控新冠疫情等方面展开紧密合作。这是拜登就任美国总统后首次举行日美首脑会谈。

从美国职业棒球大联盟（MLB）纽约洋基队的投手田中将大（32岁），在转为自由球员（FA）后宣布将回归职业棒球老东家日本乐天金鹫队。

标题图片：模拟演练新冠疫苗接种，2021年1月27日，川崎市幸区市立护理短期大学（时事社）

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