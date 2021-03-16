2021年日本大事记 二月

大事记

Newsfrom Japan

10个都府县延长紧急状态宣言、东京奥运及残奥会组织委员会主席森喜朗辞职……，请看2021年2月日本要闻回顾。

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因被曝出在政府发布新冠疫情紧急状态宣言期间深夜前往东京银座某夜总会，公明党前代理干事长远山清彦（51岁）辞去众议员职务。自民党方面查明文部科学副大臣田野濑太道（46岁）、国会对策委员会副委员长大塚高司（56岁）和原国家公安委员会委员长松本纯（70岁）当时也在场。接到劝退通知后，三人已退党。

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鉴于新冠疫情持续扩散，政府决定将此前针对11个都府县发布的紧急状态宣言结束时间从2月7日延长至3月7日，栃木县除外。

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厚生劳动省发布消息称，新冠感染者密切接触通知APP“COCOA”的安卓版自去年9月下旬以来一直处于异常状态，即使接触过感染者，也不会发出提醒通知。

被判在2019年7月参议院选举广岛选区犯有违反《公职选举法》罪的河井案里参议员（47岁，已退出自民党）正式辞职。案里被告未提起上诉，2月5日有罪判决生效。

《新冠疫情特别措施法》《传染病法》《检疫法》的修订案在参议院全体会议上获得表决通过，并于2月13日正式施行。修订版《特别措施法》中新增了“防止疫情蔓延等重点措施”，规定都道府县知事可以在紧急状态宣言下“命令”企业停业或缩短营业时间，违者将被处以30万日元以下罚款。

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总务省发布了2020年（1至12月）的平均家庭收支调查报告。平均每个家庭（两人以上）的消费支出为277926日元，扣除物价变动影响后，实际支出同比减少了5.3%。受新冠疫情影响，2020年创下了有可比数据的2001年以来的最大降幅。

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中国海警局两艘海警船进入冲绳县石垣市附近钓鱼岛海域。由于其试图靠近日本渔船，为保障渔船安全，海上保安厅巡逻艇警告其离开该海域。允许海警局船只使用武器的《海警法》施行以后，中国船只多次进入钓鱼岛海域，截至今年2月22日已达九次。

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海上自卫队“苍龙”号潜艇在高知县足摺岬海域与民间商船发生碰撞，3名苍龙号船员受轻伤。

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针对制药企业“小林化工”（福井县芦原市）生产的皮肤病治疗药物中混入催眠剂成分问题，福井县政府依据《药品和医疗器械法》，命令该公司在2月10日至6月5日期间实施为期116天的停工整顿。这是迄今为止依据该法做出的时间最长的停工处分。

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丰田汽车将2020财年的并表净利润（国际会计标准）预测值大幅上调至19000亿日元（最初预测值为14200亿日元）。经营利润比最初预测值高出50%。

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东京奥运及残奥会组织委员会主席森喜朗（83岁）因发表歧视女性言论引咎辞职。日本奥组委18日选举桥本圣子（56岁）出任新主席。桥本在此之前已辞去奥运担当大臣职务。

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晚上11点7分左右，福岛县附近海域发生地震，该县相马市和宫城县藏王町等地观测到震度达6强级别的震动。气象厅推断震源深度55千米，震级为里氏7.3级。受地震影响一度暂停部分区段运行的东北新干线已于24日恢复全线运行。



地震导致常磐自动车道发生塌方，2021年2月14日下午，福岛县相马市（时事社）

内阁府发布2020财年第三季度国内生产总值（GDP,已做季节调整）速报值，同比增长3.0%，按年率换算增长12.7%，已连续两个季度保持正增长。

日经平均指数自1990年8月以来，时隔30年零六个月再次升至30000点以上。收盘点位为30084.15点。

针对要求罢免爱知县知事大村秀章的签名行动，县选举管理委员会认定超过八成签名存在违规问题，以涉嫌违反《地方自治体法》为由，向警方提起了刑事举报。在嫌疑人尚不明确的情况下，县警方已于24日开始搜查市区町村的选举管理委员会，并没收了签名簿等资料。

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国内启动新冠疫苗接种工作。全国100家国立医院等机构的医生和护士共约40000人成为先行接种对象。



国立医院机构东京医疗中心院长新木一弘（左）成为国内首位新冠疫苗接种者（2021年2月17日上午，东京都目黑区时事社）

外务省和防卫省宣布，针对将于3月末到期的驻日美军经费特别协议（规定了经费中的日方负担部分），日美两国政府一致同意暂定延长一年，维持日本全年负担约2000亿日元的现行负担标准。

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大坂直美（日清食品赞助）在澳网公开赛女单决赛中以6-4和6-3的比分直落两盘，击败美国选手布雷迪，时隔两年第二次夺得该赛事冠军。



大阪直美夺得澳网女单冠军后在颁奖仪式上发表感言，2021年2月20日，墨尔本（AFP=时事社）

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枥木县足利市西宫町发生山林火灾。除该县派出防灾直升机外，茨城县、埼玉县和陆上自卫队也派出了直升机参与灭火行动，但火势持续蔓延，截至26日的燃烧面积已达大约106公顷。28日火势基本得到控制，大约305户居民被疏散。

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关于总务省官员接受菅义伟首相长子供职的广电业务公司“东北新社”宴请一事，该省决定对包括总务审议官谷胁康彦等官员在内的11名职员做出处分。

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农林水产省认定事务次官枝元真彻等六名职员曾接受鸡蛋生产企业“AKITA FOODS”（广岛县福山市）前董事长宴请，对六人进行了处分。该公司前董事长此前因涉嫌贿赂原农林水产大臣吉川贵盛而遭到居家起诉。

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日本政府宣布解除爱知县、岐阜县、大阪府、京都府、兵库县、福冈县等六个府县的紧急状态宣言，目前还有四个都府县尚未解除。

标题图片：东京奥运及残奥会组织委员会主席森喜朗（中）在奥组委理事和评议员等人参加的联合恳谈会上宣布辞职，并鞠躬致歉（2021年2月12日，东京都中央区,时事社）

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