2021年日本大事记 四月

大事记

Newsfrom Japan

新冠疫情持续蔓延导致政府第三次发布紧急状态宣言、首相菅义伟首次举行日美首脑会谈、松山英树夺得美国高尔夫大师赛冠军……，请看2021年4月日本要闻回顾。

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据悉，深受观众喜爱的演员田中邦卫已于3月24日离世，享年88岁。他曾在电视剧《北国之恋》中担任主演，并在《若大将》系列电影中扮演主角情敌等角色。



演员田中邦卫（时事社）

因开发出用于照明等领域的蓝色发光二极管（LED）而获得2014年诺贝尔物理学奖的名城大学终身教授赤崎勇离世，享年92岁。

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白血病治愈复出的游泳女将池江璃花子（Renaissance俱乐部）在作为东京奥运会国家队资格赛的日本游泳锦标赛女子100米蝶泳项目中，时隔三年再次夺冠。自2016年里约奥运会以来，她已连续获得两届奥运会参赛资格。



池江璃花子夺得女子100米蝶泳冠军后面向观众席摆出胜利姿势，2021年4月4日，东京水上运动中心（时事社）

创作了《阿信》《冷暖人间》等人气电视剧作品的剧作家桥田寿贺子离世，享年95岁。

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大阪、兵库、宫城三个府县首次开始适用《新冠疫情特别措施法》中规定的“防止疫情蔓延等重点措施”。9日，东京、京都、冲绳三个府县，16日，埼玉、千叶、神奈川、爱知四县，25日，爱媛县也相继成为适用对象地区。

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据悉，东芝已经接受英国投资基金CVC Capital Partners提出的收购方案。但东芝20日公布称，收到了CVC方面提出的中止协商收购问题的信函。

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松山英树（29岁）夺得美国高尔夫大师赛冠军，成为第一位获得大满贯的日本男子高尔夫球员。30日，首相菅义伟为其颁发了内阁总理大臣奖状。

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部分地区启动面向老年人的新冠疫苗优先接种工作。对象为今年年满65岁的大约3600万人，相当于日本国内总人口的三成。日本政府计划在6月底以前完成此项工作。

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日本政府召开相关阁僚会议，围绕如何处理东京电力福岛第一核电站含有放射性物质氚的核污处理水一事进行了磋商，之后正式敲定两年后将把经稀释的核污处理水排入海洋的方针。

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东芝发布消息称，公司社长车谷畅昭（63岁）将辞去现任职务，前任社长、现任董事长纲川智（65岁）将重回社长职位。英国投资基金CVC Capital Partners收购东芝的方案曝光后，公司经营曾一度出现混乱。

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自民党干事长二阶俊博在参加TBS电视台节目录制时表示，如果新冠疫情持续蔓延，“必须毫不犹豫地取消”原定于今年夏季举办的东京奥运及残奥会。

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首相菅义伟与美国总统拜登在白宫举行首次首脑会谈。双方就如何应对中国在台湾问题上加强军事施压展开磋商，并发布了一份联合声明，表示“在强调台湾海峡和平与稳定重要性的同时，致力于推动两岸问题的和平解决”。



菅义伟（左）与拜登戴着口罩走向白宫记者会现场（美国华盛顿），2021年4月16日（AFP/时事社）

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在军方通过政变掌握了国家政权的缅甸，旅居该国第一大城市仰光的日本新闻媒体人北角裕树（45岁）遭到治安部门逮捕。据日本驻缅甸使馆透露，北角被指涉嫌传播虚假新闻，可能触犯该国刑法。

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首相菅义伟在美国以线上视频形式举行的气候变化峰会上发表演讲，提出了2030年度减排目标，具体是将从现在的“较2013年度削减26%”大幅提高到“较2013年度削减46%”。

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本田汽车宣布将在2030年把日本国内销售的四轮汽车全部切换为电动车（EV）和混合动力车（HV）等新能源车。2024年还将投入轻型电动车。

搭载星出彰彦（52岁）等四名宇航员的美国民间太空飞船，在佛罗里达州肯尼迪航天中心成功发射升空，并于24日与国际空间站（ISS）对接。在那里他见到了去年11月开始在空间站生活的野口聪一（56岁）。星出于28日就任空间站站长，成为历史上第二位日籍站长，上一位是若田光一（57岁），从2014年3月开始任职约两个月时间。



在国际空间站多位宇航员的见证下，星出彰彦（前左）完成了站长交接仪式，2021年4月27日（NASA电视图像，AFP/时事社）

针对承接通信软件巨头“LINE”外包业务的中国企业可以浏览用户信息的问题，日本政府下属的个人信息保护委员会认为LINE在处理个人信息方面监督不到位，对其进行了行政指导，要求调整相关体制。

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政府依据《新冠疫情特别措施法》对东京、大阪、京都、兵库四个都府县发布了第三次紧急状态宣言。生效时间到5月11日为止，共计17天。

日本职业棒球中央联盟宣布，鉴于东京都等四个都府县已经发布紧急状态宣言，5月11日以前的比赛原则上都将在无观众状态下举行，需对比赛日程进行调整。27日以后，处于宣言生效期的总共17场比赛中，5场比赛将延期举行。日本足球联赛（J联赛）宣布，计划5月11日以前在东京都举行的甲级（J1）和乙级（J2）共计4场比赛都将采用无观众形式。

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国内感染新冠病毒的死亡人数累计超过1万人。算上邮轮上的感染者在内，死亡人数合计为10025人。

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福井县知事杉本达治表示同意已运行超过40年的关西电力美滨核电站3号反应堆（福井县美滨町）和高滨核电站1、2号反应堆（福井县高滨町）重新运转。这是东京电力福岛第一核电站事故发生以来，首次有地方政府同意运行时间超过40年（原则上的服役上限）的核电站重启。

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全日空（ANA）控股公司公布了2020财年并表决算报告，公司净亏损达到4046亿日元（上一财年为盈利276亿日元）。亏损原因是新冠疫情导致以国际航线为主的各条运营航线旅客需求锐减。

标题图片：夺得美国高尔夫大师赛冠军后，身着绿夹克的松山英树兴奋地向人们挥臂致意（美国乔治亚州奥古斯塔），2021年4月11日（AFP/时事社）

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