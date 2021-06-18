2021年日本大事记 五月

大事记

Newsfrom Japan

新冠疫情扩散导致紧急状态宣言适用对象扩大至10个都府县、面向老年人的疫苗接种工作在全国启动……，请看2021年5月日本要闻回顾。

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宫城县海域发生地震，该县石卷市等地观测到震度达5强的震动。气象厅发布消息称，震源深度为51公里，震级为里氏6.8级。

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野口聪一（56岁）等四名宇航员在国际空间站（ISS）逗留了大约5个半月后，搭乘美国首艘民间商用航天飞船“龙飞船”，降落在美国佛罗里达州海域的墨西哥湾海面，平安返回地球。



在国际空间站逗留数月后返回地球的野口聪一，以视频连线方式召开记者会（2021年5月27日，时事社）

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日本外务大臣茂木敏充在伦敦与美国国务卿布林肯举行会谈。双方再次确认将合作推动朝鲜实现全面无核化，针对中国在军事上“步步紧逼”的台海形势，双方一致认为“台湾海峡的和平与稳定具有重要意义”。

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总务省公布的数据显示，2021年（截至4月1日）日本15岁以下儿童人口推算值为1493万人，同比减少19万人，自1982年以来已经连续40年减少，创下有可比数据的1950年以来的最低值。

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外务大臣茂木敏充在伦敦与美国国务卿布林肯、韩国外长郑义溶举行会谈，一致同意为实现朝鲜全面无核化展开紧密合作。茂木恳请美韩为早日解决日本人遭绑架问题提供帮助，布林肯和郑义溶均表示了支持。

七国集团（G7）外长会议在伦敦闭幕，会议通过的联合声明提及“台湾海峡和平稳定的重要性”，表示“会促进两岸问题的和平解决”。

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就学校法人森友学园问题，日本政府首次承认确实存在一份包含文书和邮件等资料的“赤木档案”，该档案系自杀身亡的近畿财务局职员赤木俊夫（当时54岁）整理，记录了财务省关于森友学园问题的相关审核文件遭篡改的经过。

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日本政府宣布，将目前针对东京、大阪、京都、兵库四个都府县发布的紧急状态宣言延长至5月末。

2019年9月茨城县境町发生一起恶性案件，一民宅内户主夫妇被杀害，两个孩子受轻重伤，该县警方今日以涉嫌杀人为由，逮捕了一名无业男子（26岁）。

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经团联发布人事变动消息，会长中西宏明（日立制作所董事长，75岁）将在任上辞职，住友化学董事长十仓雅和（70岁）接任会长职务。



经团联下任会长十仓雅和（前）召开记者会。旁边是秘书长久保田政一（2021年5月10日，时事社）

多个地方政府启动面向全国3600万名65岁以上老年人的新冠疫苗接种工作。24日，东京和大阪开始在大规模接种中心实施接种。

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日本政府将爱知和福冈两县追加为紧急状态宣言实施对象，期限至5月末。

以新设数字厅为核心内容的六部数字改革相关法案，在参议院全体会议上获得表决通过。数字厅将于9月1日正式成立。

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日本政府宣布新增北海道、冈山和广岛三县为紧急状态宣言实施对象，期限至5月末。

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针对有关原建筑工人和工人遗属共约400人以在建筑工地吸入石棉后健康受损为由，要求政府和建材企业赔偿损失的四件集体诉讼（横滨、东京、京都、大阪），最高法院在判决中认定政府和部分企业存在赔偿责任，政府未行使限制权限的“违法时间”为1975至2004年，同时认为政府对“家族式经营”的个体业主也负有责任。

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内阁府公布2021年第一季度国内生产总值（GDP，已做季节调整）估算值。扣除物价变动因素后的实际GDP增长率环比下降1.3%。按年率换算的降幅为5.1%。这是时隔三个季度后，再次出现负增长。

据悉，曾在《眠狂四郎》《古畑任三郎》等人气电视剧中展现精彩演技的演员田村正和已于4月3日离世，享年77岁。



演员田村正和出席电视剧特别新闻发布会（2014年1月9日，时事社）

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针对要求解除爱知县知事大村秀章职务（罢免）运动中发生的违规签名事件，该县警方以涉嫌违反《地方自治法》（伪造签名）为由，逮捕了罢免团体秘书长（59岁）等四人。

曾参加富士电视台等电视台热播真人秀节目《双层公寓》的摔角运动员木村花（当时22岁）自杀后，其母响子（44岁）以女儿在推特上遭到网暴为由提起诉讼，要求长野县芽野市一男性赔偿约294万日元精神损失，东京地方法院作出判决，命令该男子赔偿129万日元。

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厚生劳动大臣田村宪久依据紧急情况下可以简化审查过程的“特例审批”规定，正式批准美国莫德纳疫苗和英国阿斯利康疫苗在日本上市。

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日本政府对冲绳县发布紧急状态宣言，期限至6月20日。

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修订版《全球变暖对策推进法》在参议院全体会议上获得表决通过，明确了在2050年前实现温室气体零排放的目标。

厚生劳动省发布消息称，2020年全国地方政府收到的怀孕登记数量为872227件，同比减少4.8%，或将创下历史新低。

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据悉，作为上方（京都、大阪一带——译注）歌舞伎具有代表性的旦角长期活跃在舞台的歌舞伎演员、人间国宝（非物质文化遗产传承人——译注）片冈秀太郎已于5月23日离世，享年79岁。

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日本政府宣布将北海道、东京、爱知、大阪、京都、兵库、冈山、广岛、福冈等九个都道府县的紧急状态宣言延长至6月20日。

防止教员对儿童学生实施猥亵行为的新法在参议院全体会议上获得表决通过。

标题图片：日本政府设置的新冠疫苗大规模接种中心（东京都千代田区大手町政府联合办公大楼3号楼，记者团代表摄影，2021年5月24日，时事社）

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