2021年日本大事记 七月

大事记

Newsfrom Japan

东京奥运会开幕、东京发布第四次紧急状态宣言、静冈县热海市发生大规模泥石流……，请看2021年7月日本要闻回顾。

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负责打理公共年金（养老金）的年金公积金管理运用独立行政法人（GPIF）发布消息称，2020年度的理财收益为377986亿日元，创下历史最高纪录，这也是时隔两年再次实现盈利。

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静冈县热海市发生大规模泥石流。包括普通民宅在内的十多座建筑被冲毁，20多人遇难。



静冈县热海市发生大规模泥石流，2021年7月3日（AFP/时事社）

日本将棋棋圣藤井聪太（18岁）击败三冠王渡边明（37岁），以三连胜战绩实现首次卫冕，并晋级为九段棋手。年仅18岁零11个月便成功卫冕棋圣头衔，打破了尘封30年的纪录。同时他也成为第一位不到20岁便晋级九段的棋手。

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财务省公布了2020年度一般会计决算概要。国税收入为608216亿日元，时隔两年再次刷新历史最高纪录。

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针对2019年参议院选举中发生的收买案件，东京地方检察厅特侦部决定，针对包括广岛县议员在内的从原法务大臣河井克行（58岁）及其妻河井案里（47岁，原参议员）处收取了现金的100人，将不会以违反《公职选举法》（被收买）罪名起诉。

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曾效力于美国职棒大联盟的职业棒球西武狮队投手松坂大辅宣布，将在本赛季结束后退役。

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针对东京奥运会是否允许观众现场观赛的问题，日本政府、东京奥组委、东京都政府、国际奥委会（IOC）和国际残奥委会（IPC）五方代表举行磋商会议，随后又举行了相关地方政府联络协议会，最终决定将以无观众的空场形式在东京、神奈川、千叶、埼玉举办所有奥运赛事和开闭幕式。9日宣布了在北海道札幌巨蛋体育场举行的足球比赛，将采用无观众形式，10日又宣布在福岛县Azuma球场举行的棒球和垒球比赛也将空场办赛。

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针对目前正在实施新冠疫情“防止蔓延等重点措施”的东京都，日本政府发布了第四次紧急状态宣言。和延长宣言生效时间的冲绳县一样，都将要求餐饮店一律停止提供酒类饮料。解除期限均为8月22日。

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效力于美国职棒大联盟洛杉矶天使队的大谷翔平（27岁）首次参加在科罗拉多州丹佛市举行的全明星赛。大谷在球迷投票中成为美联指名击球员第一名，并在球员互投中入选了首发投手，成为大联盟史上首位投打同时入选的球员。



大谷翔平首发出场。实现了“二刀流”在全明星赛上的首次首发出场，2021年7月13日（AFP/时事社）

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广岛县内84名群众在广岛遭原子弹轰炸后淋到含放射性物质的“黑雨”，政府却以位于援护对象区域外为由，拒绝为他们发放核爆受害者健康手册，这84人提起诉讼，要求取消该处理决定，广岛地方法院做出支持原告的判决后，中央政府和广岛县、市两级政府均表示不服，向广岛高等法院提起了上诉。广岛高等法院认定全体原告均为核爆受害者，支持一审判决，驳回了县政府等方面提起的上诉。

第165届芥川奖和直木奖评选结果揭晓，石泽麻依（41）的《貝に続く場所にて》和李琴峰（31岁）的《彼岸花が咲く島（彼岸花盛开之岛，暂译）》获得芥川奖。佐藤究（43岁）的《テスカトリポカ》和泽田瞳子（43岁）的《星落ちて、なお》获得直木奖。两个奖项均有两部作品获奖，还是第144届以来，时隔约10年后的第一次。



获得第165届芥川奖的李琴峰，2021年7月14日，东京都千代田区（时事社）

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首相菅义伟在某民营电视台的节目中表态称，将在9月末任期届满后参加自民党党首选举。

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此前已经连续休赛六轮的大相扑横纲白鹏在本轮赛事中获胜，以45次优胜成绩刷新了历代最高纪录。

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东京奥运及残奥会组织委员会发布消息称，此前负责奥运开幕式音乐创作的音乐人小山田圭吾已经辞职。小山田过去在接受杂志采访时坦白曾欺凌过患有残疾的同学，此事受到广泛谴责。

作为新冠病毒治疗药物，中外制药公司申请上市的抗体鸡尾酒疗法获得了监管部门批准。这是国内批准上市的第四款治疗药物，也是第一款针对新冠病毒的靶向抗体药物。

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日本相扑协会批准“大关”照之富士晋升为“横纲”。他成为日本进入令和年代后的第一位横纲。

日本高中棒球联盟决定，8月9日在甲子园球场开幕的第103届全国锦标赛，将不向普通公众售卖门票，仅允许学校相关人员在一垒和三垒内场席观赛。

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东京奥运及残奥会组织委员会发布消息称，已经解聘了奥运会开闭幕式表演总监、从事过搞笑艺人活动的小林贤太郎。解聘原因是他曾经发表过反犹太人的言论。

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受新冠疫情影响推迟一年举办的东京奥运会开幕。这是1964年以来东京第二次举办奥运会。开幕式在国立竞技场以无观众形式举行，德仁天皇宣布大会开幕，网球女子运动员大坂直美点燃了主火炬台圣火。



圣火传递最后一棒火炬手、职业网球运动员大坂直美在东京奥运会开幕上点燃了主火炬台的圣火，2021年7月23日，东京国立竞技场（记者团代表摄影，时事社）

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渡名喜风南在东京奥运会柔道女子48公斤级比赛中夺得银牌，成为本届奥运会上第一位夺牌的日本选手。高藤直寿斩获了柔道男子60公斤级金牌。

首相菅义伟与来日出席东京奥运会开幕式的法国总统马克龙在东京举行会谈，会后发表了联合声明。声明强调，东京奥运会“将会成为世界团结一致，战胜新冠疫情的有力象征”。双方一致同意围绕2024年巴黎奥运会继续保持紧密对话。

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阿部一二三和阿部诗兄妹分获东京奥运会柔道男子66公斤级和女子52公斤级比赛金牌。堀米雄斗夺得本届大会新增项目男子滑板街式赛金牌，大桥悠依夺得女子400米个人混合泳金牌。



阿部一二三（左）和阿部诗兄妹分获东京奥运会柔道男子66公斤级和女子52公斤级比赛冠军，2021年7月25日，东京日本武道馆（时事社）

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西谷椛和中山枫奈分获东京奥运会女子滑板街式赛金牌和铜牌。年仅13岁零11个月的西谷成为日本最年轻的奥运奖牌得主。伊藤美诚和水谷隼搭档为日本夺得了首枚奥运乒乓球混双金牌。大野将平和芳田司分获柔道男子73公斤级金牌和女子57公斤级铜牌。桥本大辉、萱和麿、北园丈琉、谷川航夺得体操男子团体银牌，武藤弘树、河田悠希、古川高晴夺得射箭男子团体铜牌，这也是日本选手在该项目上首次夺牌。

联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会决定将“奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部及西表岛”（地跨鹿儿岛和冲绳两县）列入世界自然遗产名录。评选理由在于，这个地区生息着多种稀有原生动植物，具有丰富的生物多样性。这是日本的第五项自然遗产，上一次获评是在10年前。另外，该委员会27日决定将由三内丸山遗迹（青森市，作为日本最大规模的绳文村落遗迹而闻名）等17处遗迹共同组成的“北海道及北东北绳文遗迹群”（分布在北海道、青森、岩手和秋田各县）列入世界文化遗产名录。这是日本获评的第25项世界遗产，第20项文化遗产。



西表岛仲间川流域的红树林（图片：OCVB）

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日本队夺得东京奥运会垒球冠军，永濑贵规夺得柔道男子81公斤级金牌。五十岚卡诺亚获得男子冲浪银牌，都筑有梦路获得女子冲浪铜牌。安藤美希子获得举重女子59公斤级铜牌。

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大桥悠依夺得东京奥运会女子200米个人混合泳金牌，加上此前获得的400米混合泳金牌，成为日本游泳项目首位女子双料冠军。本多灯获得男子200米蝶泳银牌。新井千鹤和桥本大辉分获柔道女子70公斤级金牌和体操男子全能金牌。

曾任社会民主联合党党首、法务大臣等职的原参议院议长江田五月离世，享年80岁。

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滨田尚里和沃尔夫分获东京奥运会柔道女子78公斤级和男子100公斤级金牌。伊藤美诚为日本夺得首枚奥运乒乓球女子单打奖牌（铜牌），这是继混双金牌后，她斩获的第二枚奖牌。

曾获诺贝尔物理学奖的京都大学名誉教授益川敏英离世，享年81岁。

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日本队在东京奥运会上夺得首枚击剑男子重剑团体金牌。素根辉夺得柔道女子78公斤级金牌，渡边勇大和东野有纱获得羽毛球混双铜牌。至此，日本累计获得17枚金牌、4枚银牌和7枚铜牌，金牌数刷新了历史纪录。

围绕日本前首相安倍晋三后援会主办的“赏樱会”前夕晚餐会收支记录遗漏案件，安倍因涉嫌违反《公职选举法》和《政治资金规正法》而受到指控，但最终未被起诉（理由是嫌疑不充分）。对此，东京第一检察审查会今日发布消息称，由于对部分指控的侦察工作不够到位，已于15日做出 “不起诉的判断不当”的决议。

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古川高晴继团体赛夺牌之后再夺射箭个人铜牌，日本队夺得新增项目柔道混合团体银牌。截至31日，日本累计获得17枚金牌、5枚银牌和8枚铜牌，金牌数超过了1964年东京奥运会和2004年雅典奥运会的16枚，创下新的历史纪录。

标题图片：水谷隼（左）和伊藤美诚夺得兵乓球混双冠军，2021年7月26日，东京体育馆（时事社）

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