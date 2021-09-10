2021年日本大事记 八月

大事记

Newsfrom Japan

东京奥运会闭幕、新冠疫情蔓延导致21个都道府县发布紧急状态宣言、东京残奥会开幕……，请看2021年8月日本要闻回顾。

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萱和磨获得东京奥运会体操男子鞍马铜牌。

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村上茉爱获得东京奥运会女子自由体操铜牌，文田健一郎获得摔跤项目男子古典式60公斤级银牌。

日本政府对神奈川、埼玉、千叶和大阪四府县发布紧急状态宣言。有效期至8月31日。加上已经实施紧急状态宣言的东京和冲绳县，处于紧急状态宣言中的地区已经增至6个都府县。

关西电力公司宣布将于2023年6月重启运转时间即将超过40年的高滨核电站1号反应堆（福井县高滨町）。

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入江圣奈和桥本大辉分获东京奥运会拳击项目女子羽量级金牌和体操男子单杠金牌。屋比久翔平获得摔跤项目男子古典式77公斤级铜牌。

外务大臣茂木敏充以视频连线方式出席东盟与日本外长会议。茂木表示将致力于为新冠疫情持续蔓延的东盟各国提供疫苗等援助。

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四十住樱与开心那分获东京奥运会滑板女子公园赛冠亚军。并木月海获得拳击项目女子蝇量级铜牌，川井友香子获得摔跤女子62公斤级金牌。

东盟十国与中美日等国以视频会议方式召开东亚峰会（EAS）外长会议。日本外务大臣茂木敏充表示将全面支持文莱外交主管部长艾瑞万作为特使前往缅甸开展工作。

总务省发布消息称，按居民基本登记簿统计的结果，截至2021年1月1日，日本总人口为123842701人，同比减少了428617人（0.34%），已连续12年减少。外国居民为2811543人，减少了55172人，这是自2014年以来首次出现减少。

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田中亮明获得东京奥运会拳击项目男子蝇量级铜牌，池田向希和山西利和分获男子20公里竞走银牌和铜牌，川井梨纱子获得摔跤女子57公斤级金牌。清水希容获得空手道女子个人型银牌，石川佳纯、伊藤美诚和平野美宇获得乒乓球女子团体银牌。



姐姐川井梨纱子（右）和妹妹友香子双双斩获女子摔跤项目金牌，2021年8月5日，千叶幕张国际会展中心（时事社）

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水谷隼、张本智和、丹羽孝希获得东京奥运会乒乓球男子团体铜牌，喜友名谅获得空手道男子个人型金牌。向田真优获得摔跤女子53公斤级金牌，野中生萌和野口启代分获女子攀岩银牌和铜牌。

广岛和长崎遭原子弹轰炸76周年纪念日。广岛市政府在位于该市中区的和平纪念公园举行了和平纪念仪式。原子弹轰炸受害者、死难者遗属、首相菅义伟等共计751人参加了仪式。9日，长崎市政府在位于该市松山町的和平公园举行了长崎原子弹轰炸死难者慰灵和平祈念仪式，原子弹轰炸受害者、死难者遗属、首相菅义伟等共约500人参加了仪式。

日本国内新冠病毒感染人数累计突破100万人。

日本厚生劳动省公布了2020年度养老金特别账户收支情况。按市值计算，厚生年金和国民年金分别盈余34.7825万亿日元和1.9683万亿日元，均创历史新高。 厚生年金时隔两年、国民年金时隔三年，再次转为盈余。

据悉，创作了《富士三太郎》等著名连载四格漫画的漫画家佐藤三平已于7月31日离世，享年91岁。

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日本国家棒球队“侍JAPAN”队夺得东京奥运会棒球比赛金牌。稻见萌宁获得高尔夫女子银牌，乙黑拓斗和须崎优衣分获摔跤男子自由式65公斤级和女子50公斤级金牌。荒贺龙太郎获得空手道男子组手75公斤以上级别铜牌。

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梶原悠未和日本国家女篮“AKATSUKI FIVE”队分获东京奥运会场地自行车赛女子全能金牌和女子篮球银牌。

第32届夏季奥林匹克运动会（东京奥运会）在东京国立竞技场以无观众形式举行了闭幕式，为期17天的大会落下帷幕。受新冠疫情影响，本届大会被迫推迟一年举行，而且绝大部分比赛均以无观众空场形式办赛。日本斩获了58枚奖牌，刷新了历史纪录。



宣告大会闭幕的焰火表演和“ARIGATO（感谢）”的字样，2021年8月8日，东京国立竞技场（时事社）

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第103届全国高中棒球锦标赛在兵库县西宫市阪神甲子园球场举行开幕式。去年的第102届锦标赛因新冠疫情蔓延而取消，此次是时隔两年恢复举办的。



各校选手在开幕式上整齐列队，2021年8月10日，兵库县西宫市（时事社）

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受到停滞在日本附近的锋面影响，以日本西部地区为中心出现了创纪录的大雨。降雨持续到14日，广岛、长崎、佐贺、福冈4县发布了暴雨特别警告。长崎县发生山体滑坡并造成了人员伤亡。

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日本政府在位于东京都千代田区的日本武道馆举行全国战争死难者追掉仪式。德仁天皇与皇后、首相菅义伟及战争死难者遗属等人参加了仪式。为了防控疫情扩散，此次减少了参加人数。

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内阁府发布2021年第二季度（4至6月）国内生产总值（GDP，已做季节调整）估算值。实际同比增长0.3%，按年率换算增长1.3%。这是时隔两个季度再次转为正增长。

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丰田汽车宣布将对9月的生产做出重大调整，国内外工厂合计减产36万辆，较原定计划缩减四成。原因是新冠疫情持续蔓延导致越南和马来西亚等地的零部件供应吃紧。

在日本国内外都具有一定知名度的动作明星千叶真一因感染新冠病毒引发的肺炎去世，享年82岁。

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日本政府对茨城、枥木、群马、静冈、京都、兵库、福冈七个府县发布紧急状态宣言。有效期至9月12日。此前已经发布宣言的东京、埼玉、千叶、神奈川、大阪和冲绳六个都府县的解除时间从8月底推迟至9月12日。

瑞穗银行和瑞穗信托银行因系统故障导致全国各地支行的窗口业务一时见瘫痪，无法进行转账及存取款。瑞穗银行自2月底以来发生了4次系统故障，6月曾宣布了防止再次发生的对策措施。

据悉，上方（京都、大阪一带——译注）落语家泰斗、曾长期活跃在综艺娱乐节目舞台的笑福亭仁鹤已于17日离世，享年84岁。

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外务大臣茂木敏充在伊朗首都德黑兰与该国新总统莱希举行首次会谈。针对反美保守强硬派著名人物的莱希，茂木劝说其尽快重返6月中断的与美欧等国联合举行的伊核谈判。

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第16届夏季残奥会（东京残奥会）在东京国立竞技场以无观众形式举行开幕式。从今天到9月5日，为期13天的残障运动员体育盛典拉开了帷幕。受新冠疫情影响，本届残奥会推迟了一年举办。



东京残奥会上燃起的圣火，2021年8月24日，东京国立竞技场（时事社）

针对造成普通民众死伤的四起案件，福冈地方法院根据检方量刑要求，判处被指控犯有杀人和违反《组织犯罪处罚法》（组织性杀人未遂）等罪名的特定危险指定暴力团“工藤会”（北九州市）头目野村悟死刑。

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山田美幸获得东京残奥会女子100米仰泳（运动功能障碍S2）银牌，成为日本参加残奥会历史上最年轻的奖牌得主。铃木孝幸获得男子50米蛙泳（运动功能障碍SB3）铜牌。

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铃木孝幸夺得东京残奥会男子100米自由泳（运动功能障碍S4）金牌，这也是他继50米蛙泳铜牌后获得的第二枚奖牌。富田宇宙获得男子400米自由泳（视觉障碍S11）银牌。

由于多个接种站点报告发现美国莫德纳产新冠病毒疫苗中混有异物，日本厚生劳动省宣布，暂停使用共计大约163万剂该疫苗。

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唐泽剑也与和田伸也分获东京奥运会田径男子5000米跑（视觉障碍T11）银牌和铜牌。佐藤友祈与上与那原宽和分获田径男子400米（轮椅T52）金牌和铜牌。濑户勇次郎获得柔道男子66公斤级铜牌。

日本政府对北海道、宫城、岐阜、爱知、三重、滋贺、冈山、广岛八个道县发布紧急状态宣言。有效期至9月12日止。加上此前已经发布宣言的东京和大阪等在内，共有21个都道府县进入紧急状态。

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宇田秀生获得东京残奥会男子铁人三项运动功能障碍组银牌，米冈聪获得视觉障碍组铜牌。伊藤槙纪获得乒乓球女子单打（智力障碍）铜牌，铃木孝幸获得男子150米个人混合泳（运动功能障碍SM4）铜牌。

日本外务省和防卫省联合宣布已经通过自卫队运输机将一名希望从阿富汗撤离的日本人送至巴基斯坦。

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池透畅、池崎大辅、仓桥香衣等人组成的日本代表队获得东京残奥会轮椅橄榄球铜牌，小川和纱获得柔道女子70公斤级铜牌，山口尚秀获得男子100米蛙泳（智力障碍）金牌。佐藤友祈与上与那原宽和分获田径男子1500米（轮椅T52）金牌和铜牌。

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铃木孝幸获得东京残奥会男子200米自由泳（运动功能障碍S4）银牌，富田宇宙获得男子200米个人混合泳（视觉障碍SM11）铜牌。

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杉浦佳子获得东京残奥会公路自行车女子个人计时赛（运动功能障碍C1-3）金牌。和田伸也获得田径男子1500米（视觉障碍T11）银牌，这是他继5000米铜牌后获得的第二枚奖牌。

防卫大臣岸信夫命令此前派往阿富汗帮助日本侨民等撤离的自卫队结束行动。截至当日，自卫队已将一名日本人和14名阿富汗人共计15人转运到了巴基斯坦。目前在巴基斯坦待命的自卫队将于晚些时候回国。

标题图片：佐藤友祈夺得田径男子400米（轮椅T52级）金牌后举起日本国旗，2021年8月27日，东京国立竞技场（时事社）

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