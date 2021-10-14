2021年日本大事记 九月

大事记

Newsfrom Japan

东京残奥会闭幕、新冠疫情蔓延导致19个都道府县延长紧急状态宣言……，请看2021年9月日本要闻回顾。

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木村敬一获得东京残奥会男子100米蛙泳（视觉障碍）银牌，杉村英孝获得硬地滚球（脑瘫BC2）金牌。

日本政府设立数字厅。数字改革担当大臣平井卓也被任命为首任数字大臣。

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诸石光照和菅野浩二组合获得东京残奥会轮椅网球（混双）铜牌，山田美幸获得女子50米仰泳（运动功能障碍S2）银牌，铃木孝幸获得男子50米自由泳（运动功能障碍S4）银牌。

长期对市场原教旨主义进行尖锐批判，告诫人们务必警惕的经济评论家内桥克人离世，享年89岁。



内桥克人，2012年6月12日，东京永田町（时事社）

2019年4月在东京池袋发生一起小客车失控事故，造成一对母子死亡、9人不同程度受伤。东京地方法院判处被控违反《机动车驾驶处罚法》（过失驾驶致死伤）的原通商产业省工业技术院原院长饭塚幸三（90岁）监禁5年（检方要求监禁7年）。被告方及检方均未提出上诉，9月17日判决生效。

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杉浦佳子获得东京残奥会公路自行车女子个人（运动功能障碍）金牌，大矢勇气获得田径男子100米（轮椅）银牌，日本队获得4×100米混合接力铜牌和女子门球铜牌，木村敬一和富田宇宙分获男子100米蝶泳（视觉障碍）金银牌，上地结衣获得轮椅网球女子单打银牌。

菅义伟首相（自民党党首）表示放弃参加自民党党首选举，并将辞去首相职务。

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日本队获得东京残奥会硬地滚球团体铜牌，河本圭亮和高桥和树获得硬地滚球双人赛银牌，上地结衣和大谷桃子获得轮椅网球女子双打铜牌，国枝慎吾获得轮椅网球男子单打金牌，里见纱李奈获得轮椅羽毛球女子单打（WH1）金牌，山崎悠麻获得轮椅羽毛球女子单打（WH2）铜牌，铃木亚弥子和杉野明子分获羽毛球女子单打（上肢障碍SU5）银牌和铜牌，伊藤则子和铃木亚弥子组合获得羽毛球女子双打（下肢障碍、上肢障碍）铜牌。

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堀越信司获得东京残奥会男子马拉松视觉障碍组铜牌，永田务获得手臂残疾组铜牌，道下美里获得女子马拉松（视觉障碍）金牌，梶原大晖获得男子轮椅羽毛球（WH2）金牌，里见纱李奈和山崎悠麻组合获得轮椅羽毛球女子双打金牌，梶原大晖和村山浩组合获得轮椅羽毛球男子双打铜牌，杉野明子和藤原大辅组合获得混双（上肢障碍、下肢障碍）铜牌，日本队获得男子轮椅篮球银牌。



里见纱李奈（左）和山崎悠麻组合获得羽毛球女子双打（轮椅WH）金牌，2021年9月5日，东京国立代代木竞技场（时事社）

为期13天的东京残奥会在结束所有赛程后落下帷幕。新冠疫情持续蔓延导致本届大会史无前例地推迟了一年举行。日本获得了历史次高水平的51枚奖牌。



残奥会闭幕式上的各国代表团，2021年9月5日，东京国立竞技场（AFP/时事社）

在6日即将迎来震度达7级（日本地震烈度的最高级别——译注）、造成44人不幸遇难的北海道胆振东部地震发生三周年之际，有关方面在当年受灾严重的厚真町举行了追悼仪式。

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德仁天皇一家从位于赤坂御用地的赤坂御所（东京都港区）迁入皇居御所（旧吹上仙洞御所）。

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针对包含赌场的综合度假区（IR）项目贪污案件，东京地方法院判处被控犯有受贿和违反《组织犯罪处罚法》（收买证人）罪的众议院议员秋元司（49岁）四年有期徒刑，并处追缴违法所得约760万日元（检方要求判处五年有期徒刑，追缴违法所得约760万日元）。

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围绕日本大学附属医院建设项目相关合同，东京地方检察厅特侦部认为大学相关人员涉嫌违规签约，给大学方面造成了损失，以涉嫌渎职为由对日本大学本部等处实施了搜查。

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国内首个女子职业足球联赛“WE League”拉开帷幕。联赛采用和欧洲赛季一致的秋季开赛、春季闭赛的制度。明年5月之前，11支球队将采用主客场循环赛制举行总共110场比赛。

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日本将棋双冠王藤井聪太（19岁）在睿王战中以3比2击败睿王丰岛将之（31岁），夺得睿王头衔。19岁零一个月的藤井成为三冠王，刷新了此前由羽生善治九段（22岁零三个月）保持了28年的最年轻三冠王纪录。



新睿王藤井聪太成为史上最年轻的三冠王，2021年9月13日，东京都渋谷区（时事社）

日本政府将东京等19个都道府县的紧急状态宣言生效时间延长至9月30日。此次是第三次延长时间。

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东京股票市场保持升势，日经平均指数涨至30795.78点，超过了2月16日创下的交易时间年内高点，创出1990年8月以来，也就是31年来的历史新高。

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朝鲜从内陆地区向日本海方向发射了两枚弹道导弹。上一次发射弹道导弹是在今年3月。

原子能规制委员会正式下达审查书，认定日本中国电力公司岛根核电站2号反应堆（松江市）符合重启必须达到的新规制标准。

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曾担任国自民党总务会长和复兴大臣等职务的竹下派会长、众议员竹下亘离世，享年74岁。

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国土交通省公布2021年基准地价。各类用地的全国平均地价同比下降0.4%，已连续两年下跌。

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金融厅勒令多次发生系统故障问题的瑞穗银行及其控股公司瑞穗金融集团（FG）进行业务整改。

针对旗下的柏崎刈羽核电站（新潟县）多次曝出反恐措施存在漏洞问题，东京电力公司向原子能规制委员会提交报告书表示“关于核物质防护的风险意识较弱，对一线情况的把握不到位”。

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首相菅义伟在美国白宫与美国总统拜登举行会谈。菅对记者团表示，双方就维持稳固同盟关系的必要性达成了一致。就之前在美日澳印四方安全对话（QUAD）峰会上美国做出的解除对日本产食品进口限制的表态，菅对此表示了欢迎。

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据悉，大相扑横纲白鹏（36岁，蒙古出生，本名白鹏翔，宫城野一门所属）已提交退役申请。

预计将在年内与秋筱宫家长女真子（29岁）结婚的小室圭（29岁），从已经旅居约3年时间的美国纽约短期回国。

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人气偶像组合“岚”成员樱井翔和相叶雅纪分别通过所属经纪公司公布了婚讯。

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自民党党首选举举行投计票，前政调会长岸田文雄（64岁）在第二轮投票中击败规制改革担当大臣河野太郎（58岁），当选第27任党首。



岸田文雄当选自民党新党首，2021年9月29日，东京都港区（时事社）

据悉，创作过《骷髅13》等知名漫画的斋藤隆夫已于24日离世，享年84岁。

标题图片：日本队获得男子轮椅篮球银牌后，队员们满面笑容合影留念，2021年9月5日，东京有明竞技场（时事社）

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