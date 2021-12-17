2021年日本大事记 十一月

大事记

Newsfrom Japan

第二次岸田内阁成立、美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平获得本赛季MVP、日本释放部分战略石油储备……，请看2021年11月日本要闻回顾。

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政府解除了大型活动时现场观众“不超过1万人”的人数限制。该限制是此前为防控疫情而对东京等27个都道府县设定的，但“不超过可容纳人数50%”的措施维持不变。

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据悉，日本社会人类学开山鼻祖、著有《纵向社会的人际关系》的著名学者、东京大学名誉教授中根千枝已于10月12日离世，享年94岁。

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日本国内报告无新增新冠死亡病例。这是自去年8月2日以来，即一年零三个月以来，首次单日新增死亡病例为零。

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就发布紧急状态宣言等防控措施的判断标准，政府决定采用新的疫情指标，根据医疗体系运转情况划分为五个等级。

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在国际空间站（ISS）逗留了约半年时间的星出彰彦（52岁）等四人，搭乘美国商用太空飞船“龙飞船”在美国佛罗里达州海域降落，顺利返回地球。



星出彰彦从美国“龙飞船”上出舱时展露笑容，2021年11月9日（AFP/时事社）

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自民党党首岸田文雄在第206届特别国会上被指名为第101代首相，第二次岸田内阁成立。



第二次岸田内阁结束首次内阁会议后，首相岸田文雄（前排中央）与众位阁僚合影留念，2021年11月10日晚，首相官邸（时事社）

在英国北部城市格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）期间，24个国家一致同意到2040年停售燃油车新车，全球轿车和厢式货车销售实现100%零排放。日本、美国、中国和印度等国未加入该协议。COP26 13日通过了包括呼吁各国削减火电等内容在内的《格拉斯哥气候协议》并落下帷幕。这是限制发展火电首次被写入气候公约。

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僧侣作家，撰写了小说、传记、历史读物等各类文学作品并获得过文化勋章的濑户内寂听于9日离世，享年99岁。



作家濑户内寂听获得朝日奖时登台领奖，2018年1月31日，东京都千代田区（时事社）

自民党细田派召开全体大会，正式决定由安倍晋三前首相出任新会长。之所以做出这样的人事变动，是因为细田博之会长已被选为众议院议长，预计会脱离派阀。

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政府敲定了新冠疫情防控对策整体方案，旨在防范未来可能出现的“第六波”疫情。具体内容包括：在本月内落实大约37000张专用病床，较今年夏季的感染人数高峰时期增加三成；如果发生医疗资源挤兑，将采取大幅调整公共交通工具运行时刻表等强有力的出行限制措施。

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日本将棋三冠王藤井聪太（19岁，拥有王位、叡王、棋圣三大头衔）在第34届龙王战中以四连胜击败龙王丰岛将之（31岁），成功夺得第四冠。年仅19岁零三个月的他成为史上最年轻的四冠王。



藤井聪太四冠王在记者会上手举自己书写的字牌，2021年11月14日，山口县宇部市（时事社）

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厚生劳动省决定由政府全额负担国民接种美国辉瑞疫苗第三剂加强针的费用。原则上要求接种第二剂疫苗满8个月后方可接种第三针，各地可自行判断，间隔时间最短可放宽至6个月。接种对象需年满18岁。

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据悉，曾是职业棒球广岛队主力球员，担任教练后带领球队三次夺得全国冠军的古叶竹识已于12日离世，享年85岁。

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日美韩三国在美国华盛顿召开副部级磋商会议，三方一致同意紧密合作，推动朝鲜彻底实现无核化。另一方面，日本针对韩国官员16日登上岛根县的竹岛（韩方称独岛）一事提出抗议。会后未召开联合记者会。

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凭借投打双修的“二刀流”大放异彩的美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平（27岁）当选美联最佳球员（MVP）。本奖项由全美棒球记者协会30名会员投票产生，大谷以全票当选。

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据悉，活跃在国际舞台，曾经获得过美国奥斯卡最佳服装设计奖的服装设计师和田惠美已于13日离世，享年84岁。

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受到美国联邦储备委员会（FRB）主席鲍威尔连任方针的影响，外汇市场上投资者卖出日元买入美元的动作加大，日元汇率一度跌至1美元兑115日元，创下2017年3月以来，即四年零八个月以来的最低水平。

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爱知县弥富市市立中学一名初三男生（14岁）被同年级一男生（14岁）用菜刀捅伤腹部后不幸死亡。

针对原油价格暴涨问题，日本政府正式决定释放国家石油储备。为遏制原油价格飙升而释放国家储备尚属首次。

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围绕普天间美军基地（冲绳县宜野湾市）迁至名护市边野古的问题，冲绳县知事玉城丹尼宣布已经通知中央政府不同意其提出的设计变更申请，要求停止搬迁相关工程。

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针对瑞穗银行反复发生系统故障一事，金融厅已向该行及其母公司瑞穗金融集团（FG）第二次发出业务整改令。财务省也认为该行在发生故障时未能认真开展《外汇法》规定的汇款确认检查工作，命令其采取纠正措施。受到处分后，瑞穗金融集团宣布，集团总经理坂井辰史和瑞穗银行行长藤原弘治将于明年4月1日引咎辞职，集团董事长佐藤康博也将辞去董事长职务，并于6月下旬辞去董事职务。

总务省对10月发生大规模通信故障的NTT Docomo公司实施行政指导，要求其针对可能引发故障的施工活动做好周全的事前准备，并改进发生故障时面向用户的信息发布工作。该省同时要求公司在12月27日前汇报整改情况。

日本政府宣布，鉴于南非等地发现了新冠病毒新型变异毒株，将对南非、伊斯瓦蒂尼（旧斯威士兰）、津巴布韦、纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托等六国加强入境管理。27日宣布将莫桑比克、马拉维、赞比亚等非洲三国追加列入强化入境管理对象国名单。

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针对羽田机场机库买卖业务中的违法问题，警视厅认定，担任过文部科学副大臣的原参议院议员山内俊夫（74岁）侵吞了其本人担任实际控制人的公司约1亿日元资金，以涉嫌业务贪污为由，对其实施了逮捕。

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鉴于新冠病毒新型变异毒株“奥密克戎毒株”不断扩散，日本政府宣布将禁止所有外国人入境。

东京地方检察厅特侦部认定日本大学理事长田中英寿（74岁）偷逃所得税约5300万日元，以涉嫌违反《所得税法》为由对其实施了逮捕。

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一名自纳米比亚入境的30多岁男性，在机场的新冠病毒检疫中呈阳性反应，之后检测出了“奥密克戎毒株”。这是日本首次发现该毒株。

立宪民主党举行党首选举，在决胜投票中，政务调查会会长泉健太（47岁）击败原首相助理逢坂诚二（62岁），当选新党首。

标题图片：美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平召开记者会，2021年11月15日，东京都千代田区日本记者俱乐部（路透社）

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