2021年日本大事记 十二月

大事记

Newsfrom Japan

大阪市一大楼发生纵火案造成25人死亡、德仁天皇和皇后长女爱子公主举行成人礼、史上最大规模的补充预算案获得通过、新冠病毒变异毒株“奥密克戎毒株”发生社区传播……，请看2021年12月日本要闻回顾。

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德仁天皇和皇后长女爱子公主迎来20岁生日。12月5日，爱子公主在皇居出席了颁授勋章等庆祝成年的主要活动。

据悉，主演过古装电视剧《鬼平犯科帐》、深受日本民众喜爱的歌舞伎演员、“人间国宝”（非物质文化遗产传承人——译注）中村吉右卫门于11月28日离世，享年77岁。



歌舞伎演员中村吉右卫门在获得文化功劳者称号后出席记者会，2017年10月23日，东京都千代田区（时事社）

因存在隐瞒从企业收受回扣、偷逃税款等行为，被东京地方检察厅特侦部以涉嫌违反《所得税法》逮捕的日本大学理事长田中英寿（74岁），向大学方面表达了辞职意愿，并已获得临时理事会批准。12月21日，东京地方法院下达允许保释决定，田中被告于当日缴纳6000万日元保释金后离开了东京拘留所。

日本国内各地启动新冠疫苗第三剂加强针接种工作。

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因新冠病毒变异毒株“奥密克戎毒株”传播扩散，日本政府已经原则上禁止外国人入境，有鉴于此，日本滑冰联盟宣布，将取消原定于12月9日在大阪府门真市开幕的世界花样滑冰大奖赛总决赛。

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首相岸田文雄宣布任命在10月众议院选举中落选的自民党原干事长石原伸晃担任内阁官房参事。短短几天后的12月10日，由于其担任代表的政治团体被曝出收受新冠疫情雇佣调整补助金问题，石原辞去了内阁官房参事职务。

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据悉，芥川奖获得者、作家新井满于3日离世，享年75岁。他翻译和谱曲的英文诗《化作千风》，曾在日本引发了热烈反响。

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首相岸田文雄在众议院全体会议上发表施政演说。考虑到新冠病毒变异毒株“奥密克戎毒株”持续传播扩散，首相表示将“尽可能提前”开展第三剂加强针接种工作。鉴于安全保障形势日趋严峻，他还提出将“大致在一年内拟定”国家安保战略等文件。

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服装电商网站运营企业“ZOZO”创始人前泽友作（46岁）等三人搭乘俄罗斯“联盟号”宇宙飞船从哈萨克斯坦拜科努尔航天中心发射升空，飞向国际空间站（ISS）。日本民间人士在国际空间站逗留尚属首次。12月20日，前泽乘坐的返回舱在哈萨克斯坦的草原地带着陆。



前泽在哈萨克斯坦平安着陆，2021年12月20日，哈萨克斯坦（路透社）

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丰田汽车宣布将2030年电动汽车（EV）在全球的销售目标上调至350万辆。

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有消息曝出，国土交通省每月发布的《建筑工程订单动态统计》中存在重复统计建筑企业订单的违规操作。

针对财务省关于学校法人森友学园购地一事的公文遭篡改问题，政府突然改变口径，承认对财务省近畿财务局职员赤木俊夫自杀事件负有损害赔偿责任。

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大阪市北区一栋8层钢筋混凝土大楼发生火灾。截至12月21日，共计造成14名男性和11名女性死亡。大阪府警方认定为建筑物纵火案件，于12月19日锁定犯罪嫌疑人为起火建筑内诊所患者、职业不详的男子谷本盛雄（61岁），他在当日携带内含液体的纸袋进入大楼制造了火灾。在该市某医院接受治疗的谷本已于12月30日死亡。



大阪市发生楼宇火灾的现场附近，2021年12月17日，大阪市北区（时事社）

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遭朝鲜绑架的田口八重子（遭绑架时22岁）的兄长、家族会前代表饭塚繁雄离世，享年83岁。

曾为电影《冰雪奇缘》日语版主角配音的歌手兼演员神田沙也加（35岁）被发现在北海道札幌市内入住酒店坠楼，送医后确认死亡。

作为东日本大地震后的 “重建公路”，由中央政府修建的三陆沿岸公路（三陆道）青森县八户市至仙台市区段（约359公里）全线通车。



相关车辆在全线通车的三陆沿岸公路驶过，2021年12月18日，岩手县久慈市（时事社）

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以对冲新冠疫情影响的经济对策为核心的2021年度补充预算案，在参议院全体会议上经自民和公明两党等多数赞成获得表决通过。一般会计财政支出总额达到创纪录的35.9895万亿日元。

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法务省对在兵库县加古川市杀害亲属和邻居共计7人，因杀人等罪名被判处死刑的死囚藤城康孝（65岁）等3人行刑，并对外公布了信息。这是2019年12月以来，时隔两年再次执行死刑，也是岸田内阁上台以来首次执行。

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大阪府发布消息称，三名没有海外旅居史的府内居民确诊感染了新冠病毒变异毒株“奥密克戎毒株”，感染路径不明。这是日本国内首次发现奥密克戎毒株社区传播。

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政府召开内阁会议敲定了2022年度预算案。一般会计总额达到107.5964万亿日元，较2021年度初始预算增加0.9%，已连续十年创新高，并且连续四年超过100万亿日元。

厚生劳动省依据紧急状态下可以简化审查程序的“特例批准”规则，正式批准新冠口服治疗药物“Molnupiravir”上市。此药是由美国制药巨头默沙东等企业联合研发的。

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受强冷气团持续影响，日本列岛以日本海一侧为中心普降大雪。26日深夜到27日凌晨，鸟取、兵库、滋贺三县部分地区遭遇史无前例的暴雪，多处发生车辆被困和交通堵塞。

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东京股票市场迎来2021年收官日，日经平均指数创下自泡沫经济巅峰时期的1989年（38915.87点）以来，即32年来的最高年终收盘点位。收盘报28792.71点，同比上涨1347.54点（4.9%），已连续三年上涨。

瑞穗银行发生一度无法通过现金自动存取款机（ATM）和网上银行向他行账户汇款的问题。该行31日宣称，大约有2700笔汇款交易受到了影响。关于具体原因，该行解释称“并非系统故障，而是在设定夜间与节假日入账处理方面出现了人为失误”。

标题图片：德仁天皇和皇后长女爱子公主佩戴姑姑黑田清子（纪宫）借予的皇冠出席成人礼，2021年12月5日，皇居宫殿西入口（记者团代表摄影，路透社）

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