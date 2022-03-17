2022年日本大事记 二月

大事记

Newsfrom Japan

日本队在北京冬奥会上获得历届最多的18枚奖牌、藤井聪太成为日本将棋界最年轻的五冠王、日本决定对俄罗斯实施经济制裁……，请看2022年2月日本要闻回顾。

1

作家、曾担任过东京都知事、运输大臣、旧日本维新会共同党首等职务的原众议员石原慎太郎离世，终年89岁。





2

厚生劳动省宣布将把新冠病毒感染者同住家属居家观察时间缩短至7天，起始时间从感染者出现症状算起。此前要求照顾感染者的家属最长需要观察17天，但后来儿童病例激增，家长们回归社会的时间太长引发了问题。

3

任天堂发布消息称，家用游戏机“任天堂Switch”累计销量突破一亿，达到1.0354亿台。

日本全国新冠病毒感染人数累计超过300万人。

5

4日开幕的北京冬奥会上，堀岛行真（24岁）获得自由式滑雪男子雪上技巧铜牌，这也是日本选手在本届冬奥会上获得的首枚奖牌。

6

小林陵侑（25岁）获得北京冬奥会跳台滑雪男子个人标准台冠军，这也是日本选手时隔24年再次获得跳台项目金牌。



小林陵侑庆祝获得金牌（2022年2月6日，路透社）

7

高木美帆（27岁）获得北京冬奥会速滑女子1500米银牌，日本队获得花样滑冰团体铜牌。

东芝修改了集团重组计划，从“三等分”变为“二等分”。股东回报规模也从约1000亿日元增加到了约3000亿日元。

9

受到乌克兰局势紧张影响，日本政府响应美欧多国请求，初步决定将本国进口的液化天然气（LNG）中的一部分供应给欧洲。

丰田汽车发布2021财年前三季度（2021年4月-12月）并表决算财报（按国际会计标准）。净利润为23162亿日元，同比增长57.8%。尽管变更会计标准后无法简单进行对比，但此次是2017年以来，时隔四年再次刷新前三季度净利润的历史最高纪录。

10

键山优真（18岁）和宇野昌磨（24岁）分获北京冬奥会花样滑冰男子单人滑银牌和铜牌。富田Sena（22岁）获得单板滑雪女子U型场地技巧项目铜牌。



键山优真获得花样滑冰男子单人滑银牌（2022年2月10日，路透社）

11

平野步梦（23岁）获得单板滑雪男子U型场地技巧项目冠军。

12

拥有日本将棋界龙王称号的藤井聪太（19岁），在第71届王将赛中战胜拥有名人、棋王和王将三大头衔的渡边明（37岁），成为日本将棋史上第四位五冠王，而且十九岁零六个月便获得五冠，也是迄今最年轻的。





小林陵侑获得跳台滑雪男子个人大跳台银牌，森重航（21岁）获得速滑男子500米铜牌。

13

高木美帆获得北京冬奥会速滑女子500米银牌。

14

原公明党籍众议员、原财务副大臣远山清彦（52岁）在东京地方法院接受首次公审。他因在没有登记注册的情况下，为日本政策金融公库的新冠病毒对策融资牵线搭桥而被控犯有违反《贷款业法》（无注册资格）罪。被告远山对起诉内容供认不讳。

15

高木美帆、高木菜那（29岁）、佐藤绫乃（25岁）三人组合获得北京冬奥会速滑女子团体追逐赛银牌。村濑心椛（17岁）获得单板滑雪女子大跳台项目铜牌，成为日本女运动员中最年轻的冬奥会奖牌得主。渡部晓斗（33岁）获得北欧两项个人-跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里铜牌。

日本内阁府公布2021财年第三季度实际GDP（国内生产总值）估算值。按年率换算环比增长5.4%，时隔两个季度再次转为正增长。

16

宫内厅发布消息称，秋筱宫家夫妇长子、正在御茶水女子大学附属初中上三年级的悠仁（15岁）4月将就读筑波大学附属高中（东京都文京区）。据悉，悠仁此次升学利用了两所大学建立的合作学校升学制度。

17

高木美帆获得北京冬奥会速滑女子1000米冠军，并刷新了奥运会记录。坂本花织（21岁）获得花滑女单铜牌，日本队获得北欧两项团体铜牌。



高木美帆刷新速滑女子1000米奥运记录，夺得金牌（2022年2月17日，路透社）

20

日本队获得北京冬奥会女子冰壶银牌。



日本女子冰壶队“Loco Solare”获得银牌（2022年2月20日，路透社）

被誉为昭和歌谣界三大知名歌手之一的演员西乡辉彦离世，享年75岁。



西乡辉彦（1996年12月，时事社）

21

日本政府解除了为防控新冠疫情而在山形、岛根、山口、大分、冲绳五县发布的“防止蔓延等重点措施”。

22

三名居住在近畿地区的民众声称被政府依据旧《优生保护法》强制实施了不孕不育手术，要求政府赔偿合计5500万日元损失，大阪高等法院做出二审判决，推翻了驳回原告诉求的一审判决，命令政府赔偿合计2750万日元。大阪高院判断认为旧法的强制绝育规定违反了宪法。

23

德仁天皇迎来62岁生日，在皇居和皇后一同出席了生日庆祝活动。为防控新冠疫情，庆祝活动缩小了规模，一般民众的朝觐庆贺活动已连续三年取消。

25

厚生劳动省公布了2021年人口动态统计估算值。出生人数为842897人，已连续六年创新低。

27

鉴于俄罗斯对乌克兰采取的军事进攻行动，为加强对俄制裁，岸田文雄首相宣布日本也将加入美国和欧盟等西方国家的行列，阻止部分俄罗斯银行使用SWIFT国际结算系统，同时表示将冻结包括普京总统在内的部分俄政府相关人士的资产，并向乌克兰提供1亿美元（约115亿日元）紧急人道主义援助。

朝鲜从平壤顺安机场一带朝日本海方向发射了一枚疑似弹道导弹的飞行物。这是朝鲜今年第八次发射导弹。防卫大臣岸信夫透露，该飞行物据分析已坠落在日本的专属经济区（EEZ）外。

28

日本首相岸田文雄与乌克兰总统泽连斯基举行电话会谈，表示将与乌克兰站在一起。会谈后，岸田宣布将对俄实施追加制裁措施，限制与俄罗斯央行的交易，还将对白俄罗斯总统卢卡申科等个人和组织进行制裁。

标题图片：平野步梦获得北京冬奥会单板滑雪男子U型场地技巧项目冠军（路透社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。