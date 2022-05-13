2022年日本大事记 四月

大事记

Newsfrom Japan

北海道知床半岛附近海域发生游船事故、日元兑美元汇率创下20年来新低、职业棒球千叶罗德海洋队投手佐佐木朗希成为历史上最年轻的“完全比赛”完成者……，请看2022年4月日本要闻回顾。

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日本银行公布的3月全国企业短期经济观测调查（短观）显示，大型制造业和非制造业企业信心指数（DI）均较去年12月的上一次调查有所下滑，7个季度以来首次出现恶化。

日本政府初步决定，将为抵达日本的乌克兰难民提供临时住所，发放生活费和医疗费。

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职业棒球阪神老虎队遭遇本赛季开赛以来的九连败，创下中央联盟历史上最差战绩。

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东京证券交易所将原来的四个市场板块重组为“绩优板”“标准板”“成长板”三个板块，正式开始交易。上一次实施大规模的板块重组是在大约60年前。

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以首相特使身份出访波兰的外务大臣林芳正等人乘坐政府专机回国，20名乌克兰难民搭乘从华沙起飞的备用专机同行抵达羽田机场。

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漫画家组合藤子不二雄中的一人，创作过《忍者服部君》《职业高尔夫猿》等多部人气作品的藤子不二雄A（原名：安孙子素雄）离世，享年88岁。



漫画家藤子不二雄A（2018年10月18日，©藤子工作室，时事社）

岸田文雄首相宣布，鉴于国际能源署（IEA）成员国已经达成释放原油储备的协议，日本将追加释放1500万桶原油储备。这是日本的史上最大规模，也是1978年建立原油储备制度以来首次释放国家储备。

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岸田文雄首相宣布，将采取禁止从俄罗斯进口煤炭等五项追加经济制裁措施。

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日本和菲律宾政府在东京举行首次外长和防长“2+2”会谈。会后发表的联合声明，就乌克兰形势指出俄方行为“严重违反了国际法”。

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职业棒球千叶罗德海洋队投手佐佐木朗希在与欧力士队的较量中，完成了暌违28年的“完全比赛(*1)”。年仅20岁零五个月的他，成为史上完成这一壮举的最年轻球手。连续夺得13次三振(*2)，创下世界职棒记录，单场比赛19次夺三振，追平了日本职棒记录。

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日本银行公布的3月国内企业物价指数为112.0，同比上升了9.5%。受原油价格上涨等因素影响，这一同比涨幅几乎与历史最高水平的2月相当。指数本身也处于39年零三个月来的高位水平。

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东京外汇市场日元汇率跌至1美元兑126日元左右，创下自2002年5月以来，即大约20年来的最低水平。20日跌至129日元左右，28日日本银行召开金融决策会议后进一步急跌至130日元左右，创下2002年4月以来的对美元汇率最低点。

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2022年3月16日福岛海域发生地震而导致一度停运的东北新干线福岛至仙台区间，在时隔29天后恢复运行。



JR东日本公司员工手举横幅，宣布东北新干线恢复全线运行（2022年4月14日，时事社）

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针对去年3月北海道旭川市某初中二年级女生广濑爽彩（当时14岁）被发现冻死在公园的问题，该市教育委员会的第三方委员会公布了认定其生前曾遭受霸凌的报告内容。

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针对被认定在学校法人森友学园事件中存在骗取政府补助金等行为，被控犯有诈骗等罪行的森友学园理事长笼池泰典（69岁）及其妻谆子（65岁）两名被告提起的上诉，大阪高等法院作出二审判决，宣布支持大阪地方法院对笼池被告处以五年监禁的一审判决。针对谆子被告，大阪高院撤销了判处有期徒刑三年缓刑五年的一审判决，判处监禁两年零六个月实刑。两名被告均于当日提起了上诉。

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作为对俄追加经济制裁，日本政府开始实施禁止从俄罗斯进口木材、伏特加等共计38种商品的措施。在一系列制裁措施中，禁止进口俄罗斯商品尚属首次。

吉野家控股集团（HD）发布消息称，已于18日解聘了此前曾发表歧视女性言论的旗下子公司吉野家的常务董事伊东正明。

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财务省发布的2021年度贸易统计估算值（通关统计口径）报告显示，出口减去进口的贸易收支逆差为53749亿日元。前一年度实现了10161亿日元顺差，按年度统计的贸易逆差是两年来首次出现。

作为对俄制裁措施的一部分，参议院全体会议表决通过了《关税暂定措施法》修正案，将撤销此前对水产和木材等俄罗斯进口商品适用的优惠税率。

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世界极限运动大赛“X Games”千叶站赛事在ZOZO海洋体育场拉开帷幕，这是该大赛首次在日本举行。决赛日的24日，东京奥运冠军堀米雄斗在街式滑板男子组项目上夺得职业生涯中的第二个冠军。

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在北海道知床半岛附近海域航行的观光游船“KAZU1号”（排水量19吨）于下午1点20分左右向第一管区海上保安本部（位于小樽市）发出求救信号，称“船体进水”，大约一小时后失联。该船载有包括儿童在内的乘客及船员共计26人。截至28日，已确认14人不幸遇难。

水产厅发布消息称，围绕日本在200海里水域内开展鲑鱼和鳟鱼捕捞活动的问题，与俄罗斯的渔业谈判已经在实质意义上谈妥。2022年捕捞配额为2050吨，与2021年水平相当。

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外务大臣林芳正在外务省与韩国新任总统尹锡悦派遣的“政策磋商代表团”举行会谈。代表团团长、韩国国会副议长郑镇硕对记者团表示，“作为面临共同未来问题的邻国，双方一致同意维持和加强紧密合作关系”。



外务大臣林芳正（右2）与韩国代表团交谈（2022年4月25日，时事社）

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厚生劳动省发布的数据显示，2021年度平均有效招聘倍率为1.16倍，同比上升了0.06个百分点，3年来首次出现改善。总务省发布的劳动力调查报告显示，2021年度平均完全失业率为2.8%，同比下降了0.1个百分点，两年来首次出现改善。

政府敲定旨在抑制物价暴涨的“综合紧急对策”。这项措施将投入6.2万亿日元中央财政资金，算上民间支出等在内的事业规模将达到13.2万亿日元。为了遏制燃油价格持续飙升，将加大针对石油批发企业的补贴力度，补贴期限延长至9月末。

标题图片：“完全比赛”后，千叶罗德海洋队投手佐佐木朗希手举胜利纪念球露出笑容（2022年4月10日，千叶ZOZO海洋体育场，时事社）

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