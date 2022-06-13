2022年日本大事记 五月

大事记

Newsfrom Japan

冲绳回归日本50周年、美国总统拜登访日、北海道知床半岛海域沉没观光游船实施打捞作业……，请看2022年5月日本要闻回顾。

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前日本国家足球队主教练伊维察・奥西姆离世，享年80岁。



前日本国家足球队主教练伊维察・奥西姆（2010年5月30日，澳大利亚，时事社）

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载有26人的观光游船“KAZU 1号”在北海道知床半岛附近海域沉没后，日本海上保安厅以涉嫌业务过失致死等罪名，正式对航运公司等实施了入室搜查。19日，采用“饱和潜水”作业方式，将潜水员送入深海开展了搜寻工作。

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俄罗斯外交部宣布，作为对日本政府发起对俄制裁的报复措施，将禁止岸田文雄首相等63名日本人入境俄罗斯。

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日本首相岸田文雄在伦敦与英国首相约翰逊举行会谈。两国首脑就签署为自卫队和英军互访提供法律依据的《互惠准入协定》达成原则性共识。

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韩国联合参谋总部发布消息称，朝鲜疑似向日本海方向发射了1枚近程潜射弹道导弹，12日又发射了3枚近程弹道导弹。日本防卫省发布消息称，4枚导弹均坠入日本专属经济区（EEZ）以外的日本海海域。25日，日本政府称朝鲜向日本海方向发射了2枚弹道导弹。这2枚导弹均坠入专属经济区以外的日本海海域，其中1枚据推测为洲际弹道导弹（ICBM）。今年以来，朝鲜已发射了16次导弹。

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参议院全体会议表决通过《经济安全保障推进法》。

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国立天文台等机构参与的“事件视界望远镜（EHT）”国际研究项目发布消息称，成功拍摄到位于银河系中心的黑洞照片。

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日本全国因感染新冠病毒而死亡的病例累计超过3万人。

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山梨县警方发布消息称，此前在道志村山区发现的人类肩胛骨与2019年在附近露营区失踪的千叶县成田市某小学一年级女生的DNA一致。

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冲绳回归日本本土50周年。日本政府与冲绳县政府在东京和冲绳两地会场同时举行纪念仪式，德仁天皇和皇后以视频方式出席，首相岸田文雄亲临冲绳会场列席了活动。



德仁天皇在冲绳回归50周年纪念仪式上发表讲话（2022年5月15日，冲绳县宜野湾市，时事社）

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餐饮连锁企业“Global Dining”此前认为东京都政府依据《新冠疫情对策特别措施法》发布缩短营业时间的命令违法，并提起诉讼，要求都政府赔偿损失。对此东京地方法院指出“无法认定命令特别有必要，属于违法行为”，但“不至于认定都知事有过失”，驳回了原告方请求。

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日本原子能规制委员会审批通过了关于将福岛第一核电站含有放射性氚的核污水排放入海问题的审查书草案，并认定包括必要设备在内的东京电力公司提出的计划安排妥当。

针对山口县阿武町误发4630万日元抗疫补贴问题，该县警方以涉嫌利用电子计算机诈骗为由，逮捕了居住在该町的一名无业男子（24岁）。

日本内阁府发布2022年第一季度国内生产总值（GDP，已做季节调整处理）估算值。扣除物价变动影响的实际GDP同比减少0.2%，按年率换算同比减少1.0%。这是两个季度以来首次出现负增长。

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东京地方法院认定，顺天堂大学（东京）在医学系入学考试中曾故意压低多名女学生和留级学生分数，命令其赔偿共计约805万日元。

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总务省发布4月全国消费者物价指数（2020年=100）。除价格变动较大的生鲜食品以外的综合指数为101.4，同比上升了2.1%。该指数已连续8个月上升，并且是7年零一个月以来单月升幅首次超过2%。

政府发布专家见解称，在室外即使未能与他人保持足够社交距离，如果几乎不交谈，则“没有必要”佩戴口罩，在室内只要保持社交距离，控制交谈时间，也无需佩戴口罩。

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美国总统拜登访日，这是他以总统身份首次访日。上一次拜登访日是在其担任奥巴马政府副总统时期的2013年。

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日本首相岸田文雄在东京与美国总统拜登举行会谈。在俄罗斯对乌军事行动可能会对中国动向产生影响的背景下，两位首脑就加强日美同盟的威慑力量和应对力量达成了共识。另外，岸田首相在会谈时向拜登表示，已初步决定将在广岛市召开明年的七国集团（G7）峰会。

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日本、美国、澳大利亚和印度四国“四方安全对话机制（QUAD）”首脑会议在首相官邸召开。四位首脑发表了联合声明，影射中国表示“强烈反对一切高压式的、挑衅性的、单方面的行动”。



（从左至右）澳大利亚总理阿尔巴尼斯、美国总统拜登、日本首相岸田文雄、印度总理莫迪向媒体挥手致意（2022年5月24日，AFP/时事社）

针对“KAZU 1号”观光游船在北海道知床半岛附近海域的沉没事故，第1管区海上保安本部称，游船船体在拖航过程中沉入了海底。26日，打捞人员将下沉的船体吊至海面，拉到了作业船甲板上。28日，海上保安厅特殊灾难救援队队员尝试在船舱内搜寻失联人员，但未有所获。



海上保安厅特殊灾难救援队队员（左下）进入“KAZU 1号”船舱内部搜寻失联人员（2022年5月28日于北海道网走市，时事社）

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海外日本人无法投票参加对最高法院法官进行的国民审查，围绕这一规定是否违宪的诉讼案，最高法院做出二审判决，首次判定“完全不允许海外日本人投票的《国民审查法》违宪”，并且认定国会长期未能立法以允许投票的这种不作为行为也同样违法，命令做出赔偿。

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原农林水产大臣吉川贵盛（71岁）在任期间曾收取鸡蛋生产巨头“Akita Foods”共计500万日元现金贿赂，被控犯有受贿罪，东京地方法院判处其2年零6个月监禁，缓刑4年，并处以500万日元罚款。

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据悉，1987年主导推进旧国铁公司实施分拆和民营化、曾任JR东海公司总经理的名誉董事长葛西敬之已于25日离世，享年81岁。

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因参与1974年法国驻荷兰大使馆的“海牙事件”而被判有罪的国际恐怖主义组织“日本赤军”原最高领袖重信房子（76岁），服刑20年期满出狱。



国际恐怖主义组织“日本赤军”原最高领袖重信房子出狱（2022年5月28日，东京都昭岛市，时事社）

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因认为北海道电力公司泊核电站（北海道泊村，处于停止运转状态）的安全性存在问题，约1200名北海道居民提起集体诉讼，要求北海道电力公司销毁反应堆并停止核电站运转，札幌地方法院判决命令电力公司停止该电站运转，但驳回了原告方关于销毁反应堆的请求。

2022年度补充预算案在参议院全体会议上经自民公明两党和国民民主党等多数赞成获得通过。一般会计总额为27009亿日元，其中包含了为应对物价飙升的“综合紧急对策”开支预算。

标题图片：岸田文雄首相（右）与美国总统拜登举行会谈（2022年5月23日于东京元赤坂迎宾馆，记者团代表摄影，时事社）

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