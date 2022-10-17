2022年日本大事记 九月

大事记

Newsfrom Japan

日本政府为前首相安倍晋三举行国葬、政府与日本银行采取买入日元的市场干预行为、西九州新干线开通……，请看2022年9月日本要闻回顾。

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纽约外汇市场的日元汇率跌至1美元兑140日元水平，创下24年来的新低。

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宫城、茨城、鸟取和佐贺四县调整针对新冠患者的“全数把握”政策，开始执行简化防疫措施。

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静冈县牧之原市一家经认证的幼儿园“川崎幼儿园”内，一名3岁女童被遗忘在校车上约5小时，送医后确认因重度中暑死亡。

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针对东京奥运及残奥会赞助商合同贪腐案件，东京地方检察厅特侦部认定大会组织委员会原理事高桥治之曾收取出版巨头“KADOKAWA”贿赂，以涉嫌受托受贿为由再次对其实施了逮捕。另外还以涉嫌行贿为由对KADOKAWA原专务董事芳原世幸、原担当室长马庭教二实施了逮捕。

官房长官松野博一发布消息称，包含安保费用等在内，日本前首相安倍晋三的“国葬”费用总额大约为16.6亿日元。

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日本政府放宽新冠病毒边境管控措施，将单日入境人数上限由2万人提升至5万人。针对此前要求包含日本人在内的所有入境人员均须提供的阴性证明，放宽为只要接种完三剂疫苗则无需提供。另外，针对外国游客重新开放了不带导游不跟团的个人自由行。

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自民党公布了关于该党国会议员与世界和平统一家庭联合会（旧统一教）交集的调查结果，查明179名议员与该组织存在某种联系。

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为应对物价长期上涨问题，政府敲定了追加补贴政策，主要内容是面向免缴住民税的低收入家庭每户发放5万日元补贴。

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冲绳县举行知事换届选举，反对美军普天间基地（宜野湾市）迁至名护市边野古的现任知事玉城丹尼击败同意美军基地搬迁的前宜野湾市市长左喜真淳等对手，再次当选该县知事。

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针对东京奥运及残奥会贪腐案件，东京地方检察厅特侦部以涉嫌行贿为由对出版巨头“KADOKAWA”董事长角川历彦实施了逮捕。

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日本最大规模的游戏展会“东京电玩展”在千叶县幕张国际展览中心拉开帷幕，会期至18日结束。本次展会是三年来首次回归线下，允许普通观众入场观展。



“东京电玩展2022”展厅，2022年9月15日，千叶市美滨区幕张国际展览中心（时事社）

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围绕2014年3月东日本入境管理中心（茨城县牛久市）内一名喀麦隆籍男子在拘留期间死亡的诉讼，水户地方法院认定政府负有责任，下令赔偿165万日元。

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第14号超级台风“南玛都”以强劲势头在鹿儿岛市附近登陆。宫崎县美乡町的总降雨量达到985毫米，九州、四国和中国地区的降雨量均突破历史记录。宫崎县两人不幸遇难，从关东到九州的21个县共计134人受伤。

根据总务省的推算，65岁以上老年人口为3627万人，同比增加6万人，在总人口中的占比（老龄化率）为29.1%，均创历史新高。有工作者在老年人口中所占的比例为25.1%，65到69岁的比例为50.3%，首次超过50%。

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德仁天皇与皇后出席在英国伦敦威斯敏斯特教堂举行的伊丽莎白女王国葬仪式。

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日本总务省公布的2022年8月全国消费者物价指数（2020年=100，生鲜食品除外）显示，综合指数为102.5，同比上升2.8%。这是自受到消费税率上调影响的2014年10月（同比上升2.9%）以来，即7年零十个月以来的最大升幅。

国土交通省公布2022年度基准地价数据。各类用途平均地价三年来首次上升。受到远程办公模式普及的影响，全国住宅用地平均价格上涨0.1%，31年来首次出现正增长。

首相岸田文雄在纽约联合国总部发表联大一般性辩论演讲，谴责俄罗斯对乌克兰采取军事行动，并表示，鉴于国际秩序受到严重动摇的现状，有必要尽快推动安理会改革等行动以加强联合国的职能。

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为阻止日元急剧贬值，日本政府与日本银行24年零三个月以来首次实施了抛售美元买入日元的市场干预行为。

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连接武雄温泉（佐贺县武雄市）和长崎的西九州新干线部分区段投入运营。该线路全长约66公里，是日本新干线中最短的一条线路。



在担任“一日站长”的松井玲奈（前左）挥手示意下，西九州新干线“KAMOME”列车驶出JR嬉野温泉站，2022年9月23日，佐贺县嬉野市（记者团代表摄影，时事社）

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受台风“塔拉斯”影响，静冈县从23日晚至24日早晨降下创纪录暴雨。因塌方和汽车坠入蓄水池事故造成两人死亡。中部电力公司的两座输电铁塔倒塌，最多时一度造成10个市町共计约12万户停电。东海道新干线的“希望号（Nozomi）”和“光号（Hikari）”列车停运至24日中午时分，导致连假期间交通陷入混乱。

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防卫省发布消息称，朝鲜从该国西部平安北道泰川一带发射了一枚弹道导弹。据分析，该导弹落入了日本专属经济区（EEZ）外的朝鲜东侧沿岸海域。

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日本前首相安倍晋三国葬仪式在东京都千代田区的日本武道馆举行。来自国内外的4183人列席了仪式。安倍成为1967年吉田茂之后，即55年来首位获得国葬待遇的前首相。

围绕东京奥运及残奥会赞助商合同贪腐案件，东京地方检察厅特侦部认定，大会组织委员会原理事高桥治之接受广告巨头“大广”合计约1500万日元贿赂，以涉嫌受托受贿为由，再次逮捕了高桥及其熟人（COMMONS2咨询公司总经理）深见和政。同时大广公司也因企图被选为电通公司的销售合作代理商而涉嫌行贿，对其执行董事谷口义一实施了逮捕。此次是高桥第三次被捕。

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岸田文雄首相结束了借前首相安倍国葬之机开展的“吊唁外交”，26日以来的3天内，他与各国首脑及政要举行了38场会谈。

防卫副大臣井野俊郎发布消息称，朝鲜向该国以东方向发射了两枚弹道导弹，并推测导弹有可能以非标准轨道飞行，最终落入了靠近朝鲜东岸的日本海，属于日本专属经济区（EEZ）外侧。这是朝鲜今年第20次发射导弹。

20国集团（G20）农业部长会议在印度尼西亚巴厘岛召开。会上多国代表谴责了俄罗斯对乌克兰采取的军事行动威胁到全球粮食安全，由于参会国家之间存在意见分歧，此次未能通过联合声明。

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日中两国政府就邦交正常化50周年发表联合声明，岸田文雄首相与习近平国家主席互致贺电。岸田首相表示“双方携手开创日中关系新未来，具有重要意义”。

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人气娱乐节目《笑点》固定嘉宾、深受观众喜爱的落语表演艺术家三游亭圆乐去世，享年72岁。



落语表演艺术家三游亭圆乐，2018年7月7日，东京都文京区（时事社）

标题图片：日本前首相安倍晋三的国葬仪式会场，2022年9月27日，东京千代田区日本武道馆（记者团代表摄影，时事社）

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