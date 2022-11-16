2022年日本大事记 十月

大事记

Newsfrom Japan

32年来日元汇率首次跌至1美元兑150日元水平、职业棒球养乐多燕子队球员村上宗隆创下单赛季56记本垒打的历史记录……，请看2022年10月日本要闻回顾。

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拥有“燃烧的斗魂”之称，深受民众喜爱，并担任过参议院议员的原职业摔跤运动员安东尼奥猪木离世，享年79岁。



安东尼奥猪木参议员，2014年7月7日，东京都（时事社）

今日获悉，新党先驱党党首、担任过官房长官和大藏大臣的武村正义已于9月28日离世，享年88岁。

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日本召开第210届临时国会，首相岸田文雄在众参两院全体会议上发表施政演说，提出将重振经济作为“首要课题”，并表示将全力应对电费等物价上涨问题，实现“结构性涨薪”。

养乐多燕子队球员村上宗隆打出单个赛季56记本垒打，刷新了58年前王贞治创下的日本球员最高记录，以22岁的年纪成为日本最年轻的中央联盟三冠王。

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朝鲜发射的弹道导弹飞过青森县上空。日本政府通过全国瞬时警报系统（J-ALERT）发出了“国民保护相关信息”。导弹坠入日本以东约3200公里的专属经济区（EEZ）外侧海域。据推测飞行距离约4600公里，为迄今最长。岸田文雄首相与美国总统拜登举行电话会谈，一致给予了强烈谴责，认为“是对国际社会和平稳定的明显且重大的挑战”。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平在赛季收官之战中达到规定投球局数。作为击球手已在8月达到规定击球局数，创造了单赛季内同时达到规定投球和击球局数的壮举。

执行代号“Crew-5”任务的宇航员若田光一搭乘民间宇宙飞船“龙”飞船从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。这是若田第五次执行太空任务，他成为执行太空任务年龄最大且次数最多的日本宇航员。



若田光一在肯尼迪航天中心竖起大拇指向人们致意，2022年10月5日（AFP/时事社）

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岸田文雄首相与韩国总统尹锡悦举行电话会谈。双方强烈谴责朝鲜发射导弹等一系列行为，一致表示今后将继续开展日美韩三国合作。

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日本政府大幅放宽新冠病毒边境管控措施，除了废除入境人数上限外，还恢复了外国游客个人入境游。同时，旨在拉动旅游需求的“全国旅行支援”补贴项目已在除东京以外的全国46个道府县启动。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）小型固体燃料火箭“埃普西隆6号”发射失败。火箭升空后未能投入预定轨道，地面指挥人员向火箭发出自毁指令。这是该系列火箭首次遭遇发射失败。

数字大臣河野太郎宣布，原则上将于2024年秋季废除目前使用健康保险卡，将其并入个人编号卡来使用。

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韩国联合参谋本部发布消息称，朝鲜从平安北道义州附近朝日本海方向发射了两枚据推断为近程弹道导弹的飞行物。防卫大臣岸信夫称，日方判断朝鲜从西北部发射了至少一枚弹道导弹，最终坠入朝鲜东部沿海附近的日本专属经济区（EEZ）外侧海域。

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前首相安倍晋三的山口县民葬在下关市举行，官房长官松野博一和众议院议长细田博之等大约2000人参加了葬礼。

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首相岸田文雄指示依据《宗教法人法》对世界和平统一家庭联合会（旧统一教）实施调查。这是行使该法规定的“质问权”的首个案例。

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东京外汇市场日元汇率一度跌至1美元兑150.09日元，创下自1990年8月以来，即大约32年来的最低水平。



电子屏显示日元汇率跌破1美元兑150日元，2022年10月21日上午，东京都港区Gaitame.Com公司（时事社）

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2022年9月全国消费者物价指数同比上升3.0%。排除上调消费税率的影响，这是1991年9月以来，即31年零一个月以来物价指数涨幅首次达到3%。

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德仁天皇和皇后访问冲绳，在南部二战遗迹追悼死难者。23日，两人出席了国民文化节开幕式。这是天皇即位后首次访问冲绳。



德仁天皇与皇后在国立冲绳战争死难者陵园献花后，与死难者遗属交流，2022年10月22日，冲绳县糸满市和平祈念公园（时事社）

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东北福祉大学四年级学生蝉川泰果（21岁）首次获得日本男子高尔夫公开赛冠军，成为该赛事95年来首个夺冠的业余选手。

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被指与世界和平统一家庭联合会（旧统一教）存在关联的经济再生担当大臣山际大志郎辞职。首相岸田文雄于25日起用了前厚生劳动大臣后藤茂之接任。

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立宪民主党的野田佳彦前首相在众议院全体会议上发表了追掉前首相安倍晋三的演说。

歌舞伎演员松本白鹦等6人被授予文化勋章。创作型歌手松任谷由实等20人被授予“文化功劳者”称号。

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文部科学省公布的《问题行为与逃学调查》结果显示，2021年全国共有244940名中小学生长期逃学，同比增加48813人（24.9%），已连续9年增加。

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针对“饺子的王将”餐饮连锁店母公司王将食品服务公司原总经理大东隆行（当时72岁）2013年12月在位于京都市山科区的公司总部门前遭枪击身亡案件，京都府警方以涉嫌杀人和违反《枪刀法》为由，对特定危险指定暴力团工藤会小组头目田中幸雄（56岁）实施了逮捕。

韩国军方发布消息称，朝鲜从东部江原道通川附近朝日本海方向发射了2枚近程弹道导弹。这是朝鲜今年第28次发射弹道导弹。

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韩国首尔著名商业街梨泰院的狭窄巷道发生踩踏事故。相关部门发布消息称，事故造成153人死亡，133人受伤。当地警察向首尔的日本驻韩国大使馆通报，有一名10多岁和一名20多岁的日本女性在事故中死亡。

标题图片：养乐多燕子队球员村上宗隆（中）打出第56记本垒打后，举起纪念板，2022年10月3日，东京神宫球场（时事社）

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