2022年日本大事记 十一月

大事记

Newsfrom Japan

法务省和总务省阁僚更迭、日本队在卡塔尔世界杯对阵德国的比赛中取得历史性的逆袭胜利……，请看2022年11月日本要闻回顾。

3

朝鲜向日本海方向发射了6枚弹道导弹，其中包括1枚洲际弹道导弹（ICBM）。日本政府通过全国瞬时警报系统(J-ALERT)向宫城、山形、新潟3县发出了警报。

4

世界体操锦标赛（英国利物浦）男子个人全能决赛中，桥本大辉首次夺得该项目冠军。此前，桥本在东京奥运会上获得了个人全能等两枚金牌，他是继内村航平之后，第二个奥运会和世界锦标赛双料冠军。



桥本大辉首次在世界锦标赛男子个人全能项目决赛中夺得金牌，2022年11月4日，英国利物浦（路透社）

6

岐阜市组织举办“岐阜信长祭”活动，演员木村拓哉装扮成织田信长加入骑马武者队伍。慕名而来的围观群众大幅超过3年前的25万人，达到创纪录的46万人左右。



装扮成织田信长的演员木村拓哉（左）与伊藤英明加入“信长公骑马武者行列”队伍，2022年11月6日，岐阜市（时事社）

7

围绕东芝重组问题已经获得优先谈判权的日本国内投资基金方提出正式收购方案，其核心内容是以2.2万亿日元左右的资金收购东芝全部股票，并将其私有化。

8

月全食巧遇月掩天王星现象。上一次发生月全食叠加月掩行星现象是在1580年7月，当时的天象是月掩土星。

9

针对有关东京奥运及残奥会赞助商合约的贪腐案件，东京地方检察厅特侦部认定大会组织委员会原理事高桥治之（78岁）收受了广告巨头“ADK控股公司”等公司合计约5400万日元的贿赂，以受托受贿罪名再次对其提起公诉。这是高桥第四次被起诉。

11

首相岸田文雄更换此前曾发出“法务大臣只是一个在死刑执行令上盖章的‘不起眼’职务”言论的法务大臣叶梨康弘。原农林水产大臣斋藤健接任。

日本职棒原罗德猎户星队的著名投手村田兆治在自家房屋火灾中离世，享年72岁。

13

首相岸田文雄在柬埔寨与韩国总统尹锡悦举行会谈。双方一致同意努力早日解决日本强征劳工问题。这是日韩两国大约3年来首次举行正式的首脑线下会谈。在拜登总统参加的日美韩三国首脑会谈中，三位首脑表示将展开合作，致力于追求一个“包容、有韧性、安全、自由开放的印太”，影射中国不断加强霸权主义行动。



首相岸田文雄（左）与韩国总统尹锡悦握手，2022年11月13日，柬埔寨金边（内阁广报室提供，时事社）

被视为明日之星摇篮的法国隆•蒂博国际音乐大赛（巴黎）闭幕，来自爱知县的龟井圣矢（20岁）与另一位韩国参赛者并列钢琴类别第一名。

16

在印度尼西亚巴厘岛召开的二十国集团领导人峰会（G20峰会）落下帷幕，峰会通过了《二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言》。宣言明确表示“大多数成员强烈谴责乌克兰战争”，同时也加入了反映俄罗斯主张的表述，称“还有其他观点和不同的评估”。

17

首相岸田文雄在泰国曼谷与中国国家主席习近平举行会谈。这是两国首脑3年来首次举行线下会谈。双方一致同意，在各个层级密切沟通，努力改善两国关系。



首相岸田文雄（左）与中国国家主席习近平在会谈前握手，2022年11月17日，泰国曼谷（记者团代表摄影，时事社）

18

朝鲜发射洲际弹道导弹（ICBM），据分析，导弹最终落在了北海道渡岛大岛西侧的日本专属经济区（EEZ）内。

政府发布2022年10月全国消费者物价指数，扣除价格变动较大的生鲜食品因素的核心物价指数同比上升3.6%，创下1982年2月以来，即40年零八个月以来最大涨幅。

19

在泰国首都曼谷召开的亚太经合组织（APEC）第29次领导人非正式会议落下帷幕，会议通过了《领导人宣言》。宣言明确表示“大多数成员强烈谴责乌克兰战争”，同时也提及“还有其他观点和不同的评估”，以使俄罗斯能够接受。

20

首相岸田文雄更换了接连曝出政治资金问题的总务大臣寺田稔。21日起用了原外务大臣松本刚明接任该职。

22

文部科学省依据《宗教法人法》，对世界和平统一家庭联合会（旧统一教）行使“质询权”，要求其汇报法人的组织运营和收支等情况。这是该法制定以来首次有相关部门行使质询权。

厚生劳动省紧急批准盐野义制药的新冠口服药“Xocova”上市。这是国产新冠口服药首次投入实际应用。

宇宙航空研究开发机构（JAXA）宣布放弃“好客号”超小型探测器月面着陆计划。16日发射升空后信号变得不稳定，且未能恢复正常。

23

卡塔尔世界杯小组赛日本对德国之战中，堂安律和浅野拓磨各进一球，以2比1的比分实现了历史性的逆袭胜利。

25

因涉嫌在东京奥运及残奥会测试赛相关业务竞标过程中实施舞弊行为，东京地方检察厅特侦部与公正交易委员会对电通公司总部等场所实施了强制搜查。

27

卡塔尔世界杯小组赛第二轮，日本对战哥斯达黎加，最后时刻被对方踢进一球，0比1惜败。

大相扑九州赛最后一场比赛“千秋乐”中，西前头9枚目（相扑等级排序——译注）阿炎（28岁）在与高安和贵景胜的三人车轮战中获胜，以12胜3负的战绩首次夺冠。上一次举行三人以上的决胜比赛，还是在1997年的春季赛上（贵乃花〈胜出〉、曙、武藏丸、魁皇四人车轮战）。这是继7月名古屋赛逸之城、9月秋季赛玉鹫之后，平幕（排在横纲、大关、关胁、小结之后的普通幕内力士——译注）力士再次获胜，连续三个赛事出现这种情况尚属首次。



首次夺冠的阿炎笑捧奖杯，2022年11月27日，福冈市福冈国际中心（时事社）

28

围绕东京奥运及残奥会测试赛竞标舞弊案件，东京地方检察厅特侦部与公正交易委员会认定广告巨头“博报堂”等四家公司在大会组委会招标的规划方案业务中串通投标，涉嫌违反《垄断禁止法》（不当交易限制），对四家公司实施了入室搜查。

29

围绕东京奥运及残奥会测试赛竞标舞弊案件，东京地方检察厅特侦部与公正交易委员会认定相关公司在大会组委会招标的规划方案业务中串通投标，涉嫌违反《垄断禁止法》（不当交易限制），对广告巨头“ADK营销解决方案公司”（旧Asatsu-DK）、广告业龙头电通集团的制作公司“电通LIVE”实施了入室搜查。

30

联合国教科文组织（UNESCO）决定将盂兰盆舞、念佛舞、太鼓舞等跟随伴奏起舞的日本民间传统的群众性娱乐活动“风流踊”列入非物质文化遗产名录。

标题图片：对德国之战的后半场，浅野拓磨（中）准备射门，并踢进制胜一球，2022年11月23日，卡塔尔 多哈（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。