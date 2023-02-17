2023年日本大事记 一月

大事记

Newsfrom Japan

物价飙升背景下的涨薪、政府拟推行大力度少子化对策、日美举行首脑会谈、YMO乐队成员高桥幸宏离世、轮椅网球运动员国枝慎吾宣布退役、丰田汽车公司总裁大幅年轻化、新冠病毒传染病将下调为“5类”传染病……，请看2023年1月日本要闻回顾。

１

朝鲜向日本海方向发射了1枚近程弹道导弹。

2

“新年一般参贺”活动在时隔3年后重启，除德仁天皇与皇后外，长女爱子公主也首次出席了活动。



日本天皇德仁向新年一般参贺的民众致辞（2日，皇居，时事社）

3

驹泽大学时隔两年再次夺得箱根驿传（东京-箱根间往返大学驿站接力赛——译注）综合冠军，这也是该大学第八次夺冠，并且成为大学驿站接力赛历史上第5所获得“三冠王”头衔的学校。



获得大学驿站接力赛冠军的驹泽大学最后一棒选手青柿响（3日，东京 大手町，共同社）

5

2022年国内新车销量（含轻型车）为4201321辆，同比减少5.6%。受全球芯片短缺影响，新车销量创下1977年以来，即大约45年来的历史最低水平。

9

首相岸田文雄出访法国、意大利、英国、加拿大、美国等欧美五国。

10

中国驻日本大使馆暂停审发日本公民赴华签证。此举被视为针对日本加强边境检疫措施的反制手段。

11

运营“优衣库”品牌的迅销公司宣布将从3月起上调国内正式员工工资。预计年收入涨幅最高达40%左右。目前该公司欧美正式员工的年薪高于日本员工，此次调薪旨在缩小差距。

日美在华盛顿举行外长与防长“2+2”会议。双方发布联合声明，就日本在安保相关三文件中写入的“敌方基地攻击能力（反击能力）”，表示“将深化合作，以实现有效运用”。

13

针对去年7月安倍晋三前首相遭枪击事件，奈良地方检察厅以杀人等罪名对嫌疑人山上彻也提起公诉。在拘留期间进行了精神鉴定后，检察机关判断应对其追究刑事责任。

14

首相岸田在华盛顿与美国总统拜登举行会谈。立足于日本的拥有“反击能力”的新安全保障战略，双方一致同意将进一步加强日美同盟关系。



首脑会谈前日本岸田与美国总统拜登握手（AFP/时事社）

15

曾在电子乐队“Yellow Magic Orchestra（YMO）”中担任鼓手的知名音乐人高桥宏幸所属的经纪公司发布消息称，高桥已于1月11日因吸入性肺炎离世，享年70岁。高桥1978年与细野晴臣、坂本龙一组建了YMO。当年凭借《Rydeen》等经典曲目掀起了一股电子音乐热潮。

16

卫材（Eisai）制药公司向政府监管部门申请批准阿尔茨海默症治疗药物“仑卡奈单抗（Lecanemab）”上市。此前美国食品药品监督管理局（FDA）已有条件地批准了该药在美国上市。

17

阪神淡路大地震28周年，兵库县各地举行追悼活动。

经团联发布春斗（日本工会每年春季组织的为提高工人工资而进行的斗争——译注）方针，向会员企业呼吁称，为应对物价飙升问题，涨薪是“企业的社会责任”。

作家、精神科医生加贺乙彦（93岁）据悉已于1月12日因自然衰老离世。

18

针对因福岛第一核电站事故遭到强制起诉的东京电力原领导班子，负责二审的东京高等法院维持了无罪判决。

19

第168届芥川奖和直木奖结果揭晓，井户川射子和佐藤厚志获得芥川奖，小川哲和千早茜获得直木奖，此次两个奖项均有两人获奖。

2022年贸易逆差达到创纪录的199713亿日元。除日元贬值和资源价格暴涨外，出口增长乏力也产生了一定影响。

20

2022年12月消费者物价指数同比上升4.0%，创41年来的最大升幅。

22

轮椅网球运动员国枝慎吾在个人推特上宣布退役。他完成了包括四大职业比赛和残奥会冠军在内的“金色大满贯”，将以世界排名第一的身份退役。



国枝慎吾参加在东京举行的轮椅网球比赛（2022年11月19日，江东区 有明体育馆，时事社）

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例行国会开幕，首相岸田在施政演说中强调“希望以前所未有的力度推进少子化对策”。同时还呼吁实现薪金涨幅超过物价涨幅。

东京电力控股公司向经济产业省申请从6月1日起将家庭用电单价平均上调29.31%。一旦申请的涨幅获批，那么6月之后的电费负担将超过政府补贴金额，对家庭开支造成冲击。

25

日本列岛遭到今年冬季最强冷空气侵袭，积雪导致各地公路铁路交通中断，造成长时间混乱。



新名神高速公路因大雪而陷入交通瘫痪状态（25日下午，三重县四日市市，时事社）

26

丰田汽车公司宣布人事变动，总裁丰田章男（66岁）将于4月1日出任董事长，由执行董事佐藤恒治（53岁）接任总裁职务。这是该公司大约14年来首次换帅，旨在实现领导层的大幅年轻化。



即将出任丰田汽车公司董事长的现任总裁丰田章男（前右）和将晋升为新总裁的执行董事佐藤恒治（前左）（13日，千叶市幕张国际展览中心，时事社）

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首相岸田决定将新冠病毒传染病在《传染病法》上的级别下调为“5类”。5月8日正式实施。级别下调后，不再采取要求感染者和密接者居家等行动限制措施，疫情发生3年之后，防控政策将发生重大转变。

29

中国驻日本大使馆宣布重启日本公民赴华签证签发工作。

青山修子与柴原瑛菜组合在澳大利亚网球公开赛女子双打决赛中获得亚军。16岁小将小田凯人此前在28日获得了轮椅网球男单亚军。

30

2022年丰田汽车集团的全球新车销量为10483024辆（同比减少0.1%），高于德国大众集团，连续3年位居全球第一。

日产汽车和法国雷诺就调整出资比例达成协议。雷诺将把目前持有的43.4%的日产股份减持至15%，占比与日产持有的雷诺股份相同。此前实质上由雷诺控股的日产，将与雷诺平起平坐，实现对等的资本关系。

31

长野县小谷村一滑雪场附近发生雪崩造成两人死亡，其中一人为美国前自由式滑雪世界冠军凯尔•斯梅因（31岁）。

曾在竹下内阁至村山内阁期间担任主管事务性工作的官房副长官超过7年时间的石原信雄，据悉已于29日因多器官衰竭离世，享年96岁。

标题图片：YMO乐队成员谈笑风生，中间是高桥幸宏（2008年6月18日，西班牙 希洪，路透社）

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