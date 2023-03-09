2023年日本大事记 二月

大事记

Newsfrom Japan

首相秘书官在接受非正式采访时发表了针对性少数群体的“歧视性言论”、日本运动员首次在女子跳台滑雪项目中独霸领奖台、日本银行新行长人选内定、国际知名漫画家松本零士离世、明星熊猫“香香”归还中国……，请看2023年2月日本要闻回顾。

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首相岸田文雄在众议院预算委员会上答辩称，同性婚姻的法制化“是一个会导致家庭观、价值观和社会发生变化的课题”，再次表现出谨慎态度。

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警察厅公布2022年犯罪形势报告（暂定数值）。刑事案件同比增长5.9%至601389件，时隔20年再次转为增长。特殊诈骗损失金额也在时隔8年后出现转增，同比增长28.2%至361.4亿日元。

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首相秘书官荒井胜喜在接受媒体记者非正式采访时表示，LGBT等性少数群体和同性婚姻“看着都觉得讨厌。要是住在这些人的隔壁肯定觉得别扭”。之后，荒井撤回该言论并作出道歉。

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首相岸田文雄撤换了此前发表过歧视性言论的首相秘书官荒井胜喜。

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被视为美国音乐界最高荣誉的“格莱美奖”各项获奖作品揭晓，出生大阪市的作曲家、编曲家宅见将典凭借其专辑《SAKURA》，获得“最佳全球音乐专辑奖”。同时，来自长崎县的打击乐手小川庆太加盟的“Snarky Puppy”乐队的作品获得了“最佳当代器乐演奏专辑奖”。



宅见将典身着绣有樱花图案的外套登台领奖（2月5日，美国 洛杉矶，AFP/时事社）

国际雪联北欧滑雪世界锦标赛跳台滑雪女子个人第17轮比赛中，日本选手首次独霸领奖台。伊藤有希在时隔6个赛季后再次夺冠，这也是她拿下的第6个冠军，丸山希首次拿牌，获得第二名，高梨沙罗位列第三名。



伊藤有希（中）、丸山希（左）和高梨沙罗同庆壮举（2月5日，德国 维林根，AFP/时事社）

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女子围棋棋圣战中，年仅13岁零11个月的仲邑堇三段首次夺冠，由此成为史上最年轻的女棋圣。



仲邑堇三段10岁成为职业棋手，在不到4年时间内实现了夺冠壮举（2月6日，东京都千代田区，日本棋院，时事社）

日产汽车与法国雷诺就实现资本关系的“对等”达成最终协议。双方将把雷诺对日产的出资比例从43%降至15%，使双方对等交叉持股。

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警视厅生活环境科认定，NPO法人“疑难病患者支援会”（位于东京）某理事曾在无资质情况下，为在白俄罗斯实施的器官移植提供中介服务，以涉嫌违反《器官移植法》为由，对其实施了逮捕。对无资质海外器官移植中介活动实施检举揭发，在日本国内尚属首次。

针对全国各地相继发生的多起抢劫案件，警视厅以涉嫌盗窃为由，对原本被扣留在菲律宾入境管理收容所内的四名日本嫌疑人中的两人实施了逮捕。其余两人也于9日被捕。警方判断这四人是诈骗金额合计超过60亿日元的特殊诈骗团伙的头目。

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针对东京奥运及残奥会的串标案件，东京地方检察厅特侦部以涉嫌违反《禁止垄断法》为由，对大会组织委员会原副主席、电通公司高管等四人实施了逮捕。四人被指在规模高达400亿日元的赛事活动项目中与相关企业存在串通投标行为。

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日本政府决定从3月13日起，无论室内还是室外，均由民众个人自行判断是否佩戴口罩。在医疗机构就诊，以及乘坐拥挤的电车或巴士时，仍然建议佩戴口罩。

财务省发布数据显示，截至2022年末，普通国债发行余额达1005.7772万亿日元，首次突破1000万亿日元大关。

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三浦璃来与木原龙一的“璃来龙”组合首次夺得花样滑冰四大洲锦标赛双人滑比赛冠军。这也是日本选手首次夺得该项目冠军。



三浦木原组合展现高超技术（2月11日，美国 科罗拉多斯普林斯，AFP/时事社）

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创作了《银河铁道》《宇宙战舰大和号》《宇宙海盗王哈罗克》等人气作品的动漫热领军人物、漫画家松本零士，因急性心力衰竭去世，享年85岁。

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日本政府向国会提交任命提案，由原日本银行审议委员、经济学家植田和男担任新一任日本银行行长。如果植田顺利就任，那么将是战后首位学者出身的日本银行行长。

丰田汽车公司名誉董事长丰田章一郎因心力衰竭离世，享年97岁。他是该公司创始人丰田喜一郎的长子，曾以总经理、董事长身份将丰田打造成了全球屈指可数的汽车制造商，并于1994至1998年期间担任过日本最大的经济团体经团联的会长。



1999年10月的东京国际车展上，丰田章一郎坐在丰田MR-S的驾驶位上手握方向盘（AFP/时事社）

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法制审议会就修订《刑法》中性犯罪规定的问题向法务大臣提交答复意见。除了将“性同意年龄”从13岁上调至16岁，规定与未满16岁少年发生性行为将受到处罚外，还大幅调整了性犯罪的成立条件，除了此前的“暴力、胁迫”外，还加入了“迫使摄取酒精或毒品”等八种行为。

日本新一代主力运载火箭“H3”1号机在主引擎点火后随即中止了发射行动。日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）解释称，第一级火箭系统检测到异常，助推火箭未点火。



“H3”运载火箭1号机中止了发射行动（2月17日上午，鹿儿岛 种子岛航天中心，时事社）

首相岸田文雄会见性少数群体支援团体相关人士，就原首相秘书官的歧视性言论道歉，表示“向感到不快的人士表示由衷的歉意”。

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防卫省发布消息称，下午5时21分左右朝鲜平壤附近发射了一枚洲际弹道导弹（ICBM）。据推测，导弹最后坠入了北海道渡岛大岛以西约200公里的专属经济区（EEZ）内日本海海域。

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防卫省发布消息称，上午7时左右，朝鲜西岸附近发射了两枚弹道导弹，据推测最后坠入了日本专属经济区外海域。岸田文雄首相要求联合国安理会召开紧急会议。

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东京上野动物园的大熊猫“香香”从成田机场飞离日本回到中国。香香诞生于2017年6月，是上野动物园的大熊猫第一次通过自然交配方式生下的熊猫。香香为促进日中两国的友好交流做出了贡献。今后将在中国本地寻找繁殖伴侣。

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德仁天皇迎来63岁生日，皇居举行了天皇即位后首次天皇诞辰一般参贺活动。



德仁天皇和皇后、长女爱子公主出席天皇诞辰一般参贺活动，向民众挥手致意（2月23日上午，皇居，时事社）

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日本银行下任行长候选人植田和男在众议院发表政策方针演说。他表示，日本银行实施的金融政策是恰当的，有必要打造企业有能力涨薪的经济环境。

G7轮值主席国日本首相岸田文雄邀请乌克兰总统泽连斯基，以线上方式召开了G7峰会。岸田宣布了日本新一轮对俄制裁措施，包括禁止对俄出口无人机及相关零部件等内容。

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首相岸田文雄在国会上表示计划采购400枚美国“战斧”巡航导弹。政府在2023年度预算案中列出了大约2100亿日元用于采购这批导弹，力争在2026年度完成装备部署。

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厚生劳动省发布数据显示，2022年国内出生人数（估算值）为799728人，同比减少5.1%，连续七年创历史新低。这也是自1899年开始统计以来，首次跌破80万人。

JAXA时隔14年再次实施后备宇航员选拔考试，世界银行高级防灾专家诹访理与日本红十字社医疗中心外科医生米田Ayu通过了考试，此次的竞争率超过了两千分之一。米田是第三位女性后备宇航员。

标题图片：归还中国前的最终参观日，大量游客来到上野动物园与香香依依惜别（2023年2月19日，东京都台东区 上野动物园，时事社）

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