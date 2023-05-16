2023年日本大事记 四月

大事记

Newsfrom Japan

山梨学院在高中棒球选拔赛中成为首支赢得春夏两季甲子园赛事胜利的山梨县球队、享誉国际的音乐家坂本龙一离世、第8师团长等人搭乘的陆上自卫队直升机坠毁、岸田首相在和歌山市一处渔港内遇袭、日本政府从安全局势持续恶化的苏丹撤侨、G7举行外长会和环境部长会议、日本举行全国统一地方选举……，请看2023年4月日本要闻回顾。

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山梨学院在高中棒球选拔赛决赛中以7比3击败兵库县的报德学园，首次夺冠。该队是首支在春夏两季甲子园赛事中挺进决赛的山梨县球队，并赢得了辉煌胜利。



决赛中，山梨学院在落后2分的情况下逆转获胜（时事社）

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据音乐家坂本龙一所属经纪公司发布的消息，坂本已于3月28日离世，享年71岁。坂本龙一曾以个人和“黄色魔术乐队”（YMO）成员身份活跃在音乐界，他曾获得过美国奥斯卡奖、美国葛莱美奖等荣誉，并于1983年在电影《战场上的快乐圣诞》中饰演角色。



坂本龙一凭借电影《末代皇帝》配乐和苏聪（右）、大卫•拜恩（中）一同获得奥斯卡最佳原创配乐奖（1988年4月12日，美国好莱坞）（AFP/时事社）

林芳正外相访华期间与中国外交部长秦刚举行会谈，强烈要求尽快释放3月因“间谍嫌疑”遭中方逮捕的制药企业日本员工。

政府决定创设名为“政府安全保障能力强化支援”（OSA）的新制度，向拥有共同外交目的的“志同道合国家”的军队提供防卫装备，帮助它们提升威慑力。

被大家亲切地称为“Mutsugoro（大弹涂鱼）”的作家、动物研究家畑正宪离世，享年87岁。他在北海道开设了“动物王国”，长期坚持通过电视节目等途径宣传与动物亲密接触的重要性。

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载有第8师团师团长坂本雄一等10人的陆上自卫队直升机在冲绳县宫古岛周边飞行时失联。

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丰田汽车发布消息称，将在2026年前新增10款电动车（EV），力争实现全球年销150万辆目标。

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日本全国统一地方选举前半段进行投计票，继上次的胜利之后，地方政党大阪维新会再次赢得大阪府知事和大阪市长选举的双重胜利。道府县议会议员选举方面，41个道府县中，30个道县的投票率创下历史最低水平。

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日本银行新领导班子走马上任，行长植田和男在就任记者会上表示，将维持上一届领导班子实施的超级量化宽松政策。



颁发任命书后，日银行长植田和男（左）与首相岸田文雄握手（时事社）

政府下设的专家委员会公布了关于外国人实习制度的中期报告草案，要求废除允许外国人一边工作一边学习技术的“技能实习制度”，创设旨在留住人才、培养人才的新制度。

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总务省公布截至去年10月1日的人口推算数据。日本总人口为124947000人，较上一年减少556000人，已连续12年负增长。从各都道府县来看，除东京都以外的46个道府县均有所下降。

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防卫省发布消息称，朝鲜发射了一枚弹道导弹。据分析，该导弹最后坠入了日本专属经济区以外海域。导弹发射后，由于预测会坠落在北海道及其周边地区，所以政府启动了全国瞬时警报系统（J-ALERT）发布预警，大约20分钟后又排除了坠落在上述地区的可能性。

针对陆上自卫队直升机在宫古岛附近失联的事故，海上自卫队扫雷艇在水下发现了疑似机体残骸和机上人员遗体的物体。

距离2025年大阪关西世博会开幕两年倒计时，有关方面在作为主会场的大阪市梦洲人工岛举行了主要场馆的动工仪式。首相岸田文雄出席并宣布将发行纪念币。



手持大阪关西世博会纪念币宣传板的世博会吉祥物“脉脉”（时事社）

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日本政府批准了大阪府和大阪市提交的包含赌场在内的综合度假区（IR）建设计划。政府希望于2029年秋冬在梦洲人工岛开业运营，这将是日本首个综合度假区。

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首相岸田文雄前往和歌山市一处渔港准备发表助选演讲时遭人投掷爆炸物。岸田首相从现场紧急撤离，未受伤，一名警察和一名听众受轻伤。警方以涉嫌“暴力妨碍业务”罪为由当场逮捕了居住在兵库县的24岁嫌疑人。



首相岸田为发表助选演说而到访的和歌山市杂贺崎渔港（时事社）

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职业拳击草量级（Mini flyweight）统一战在东京举行，历史上首次诞生同级别世界拳王兄弟。弟弟重冈银次郎（渡边拳击俱乐部）在国际拳击联合会（IBF）暂定拳王争霸战中第9回合技术性击倒对手（TKO），哥哥重冈优大（同为渡边拳击俱乐部）在世界拳击理事会（WBC）暂定拳王争霸战中第7回合击倒对手（KO）获胜。



拿下各自的争霸战后，重冈优大（左）和重冈银次郎喜笑颜开（时事社）

15日起在札幌市召开的七国集团（G7）“气候能源环境部长会议”通过了写有在2035年前将温室气体“削减60%”目标的联合声明。

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因存在违规阅览新电力企业客户信息问题，经济产业大臣西村康稔向关西电力和九州电力等5家公司发出了业务整改令。

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16日起在长野县轻井泽町召开的G7外长会通过联合声明，要求俄军立刻从乌克兰撤退，并强烈反对中国通过武力或威慑来单方面改变台海现状的尝试。

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针对调整日本学术会议会员甄选方法的法律修正案，政府认为有必要继续展开讨论以获得学术会议方面的理解，因而决定暂不提交给本届国会审议。

鉴于非洲东北部国家苏丹的政府军与准军事组织RSF持续发生激烈武装冲突，政府派遣航空自卫队运输机前往吉布提准备实施撤侨。

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厚生劳动省下属专家小组会同意批准国内首款用于人工流产的“口服堕胎药”制造销售。适用对象为妊娠9周以内的孕妇。

陆上自卫队直升机事故现场海域水底打捞出来的5具遗体中的一人经确认为第8师团师团长坂本雄一。

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日本全国统一地方选举后半段和众参两院补选实施投计票。众参两院5个补选席位，自民党4胜1负。另一方面，日本维新会达成了“拥有超600名地方议员”的目标。

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首相岸田文雄透露，苏丹首都喀土穆市内希望撤离的所有日侨已经撤离完毕。

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厚生劳动省国立社会保障与人口问题研究所公布了《未来推算人口》报告，预测日本总人口（2020年时为1.2615亿人）将于2056年跌破1亿人，2070年减少至8700万人。

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厚生劳动省召开专门委员会，正式批准于5月8日将新冠病毒传染病在《传染病法》上的等级降为和季节性流感相同的“5类”。

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文部科学省的调查显示，77.1%的初中教师加班时间超过每月45小时的政府规定上限，小学教师的这一比例为64.5%。

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从苏丹撤离的日侨及其家属共计48人从吉布提乘坐包机抵达羽田机场。

首相岸田文雄出访非洲四国（埃及、加纳、肯尼亚、莫桑比克），开启7天外交之旅。

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首相岸田文雄与埃及总统塞西举行会谈，表明了对该国农业和基础设施建设的支援措施。

标题图片：获得“万宝龙国际艺术赞助大奖”后，坂本龙一受到作家村上龙（左）的祝福。这个奖项是为表彰当代艺术赞助人的杰出成就与卓越贡献而设置的（2016年12月21日于东京第一生命音乐厅，时事社）

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