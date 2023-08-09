2023年日本大事记 七月

大事记

Newsfrom Japan

国际原子能机构（IAEA）向日本提交福岛第一核电站核污处理水排海评估报告、前首相安倍晋三遇害一周年、九州北部遭遇暴雨、小田凯人首次夺得温布尔登网球锦标赛轮椅男单冠军、患有先天性疑难病的作家市川沙央获得芥川奖、二手车销售企业BIGMOTOR曝出虚报索取保险赔付金问题、日本所有都道府县均出现人口减少、日本银行将灵活运用长期利率操作……，请看2023年7月日本要闻回顾。

3

6月发布的日银短观显示，制造业大企业信心指数（DI）自2021年9月后，即7个季度以来首次出现改善。

国税厅公布作为继承税和赠与税计算基准的2023年“路线价”。全国平均值较上一年增加1.5%，连续两年出现上升。

美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平第三次荣膺月度MVP，创日本球员之最。他在6月打出了15记本垒打。

4

围绕福岛第一核电站核污处理水排海计划，国际原子能机构（IAEA）公布了评估报告并提交首相岸田文雄，称排海行为“符合国际安全标准”。

文部科学省就生成式AI发布指导方针，称“从限定性的使用起步较为合适”。

5

在围绕东京奥运会串标事件的首次法庭公判中，被控违反《禁止垄断法》的原大会组委会副主席对起诉内容供认不讳。

8

前首相安倍晋三在奈良市街头发表助选演说时遭枪击身亡事件发生一周年。有关方面在东京增上寺举行了一周年祭法事。



参加已故前首相安倍晋三一周年祭的人们，7月8日，东京增上寺（路透社）

10

针对在抢劫杀人案件中被判死刑后确定启动重审的袴田严，静冈地方检察厅在重审公判中正式表明将继续举证，以证明其有罪。

九州北部出现线状降水带，普降暴雨。福冈、大分、佐贺三县均有人员死亡或失踪。



暴雨后发生泥石流，自卫队员在被冲毁的房屋附近展开搜索，7月11日下午，佐贺县唐津市（时事社）

11

最高法院裁定经济产业省限制该省跨性别职员使用女卫生间的做法“违法”，判决该职员胜诉。

12

朝鲜发射了射程可覆盖美国全境的洲际弹道导弹（ICBM）。该导弹最后坠入日本专属经济区（EEZ）外侧海域。

13

欧盟（EU）宣布将全面撤销东京电力福岛第一核电站事故后对日本产农林水产品和食品的进口限制。

14

小田急线随机砍人事件被告男子被判处19年有期徒刑。

宫﨑骏导演电影新作《你想活出怎样的人生》上映。



宫﨑骏导演时隔10年再次推出的新作《你想活出怎样的人生》电影海报（时事社）

16

小田凯人首次在温布尔登网球锦标赛轮椅男单项目中夺得冠军。这是他继法网公开赛后，第二次在四大网球赛事中夺冠。



小田凯人夺得轮椅男单冠军后欣喜不已，16日，英国温布尔登（时事社）

18

造成36人死亡的“京都动画（京阿尼）”纵火杀人案四周年，有关方面举行了追悼仪式。

藤井聪太七冠王击败佐佐木大地七段，达成“棋圣战”四连霸战绩。

19

市川沙央的《驼背》获得芥川奖。市川患有先天性疑难病，需借助人工呼吸器和电动轮椅生活，其获奖作品的主人公也是一位重度残障女性。垣根凉介和永井纱耶子的作品获得直木奖。



市川沙央在获得芥川奖后举行记者会，19日下午，东京都（时事社）

因在推行个人编号制度过程中发生个人信息泄露问题，政府下属个人信息保护委员会对数字厅实施了现场检查。

20

女足世界杯开幕。

21

6月的消费者物价指数同比上涨3.3%。两个月来首次出现上涨幅度扩大现象。

23

日本政府对制造先进半导体所需的23个品类的半导体设备加强出口管制。此举是对美国加强对华限制的响应。

24

创作了《人性的证明》等畅销小说的知名作家森村诚一（90岁）离世。



森村诚一出席连续剧《人性的证明》制作记者会，2004年6月15日，东京台场（时事社）

25

二手车销售巨头BIGMOTOR公司虚报索取保险赔付金问题曝光，社长兼重宏行宣布引咎辞职。他否认公司曾有组织地参与其中，表示自己此前也“不知道”存在该违规问题。



二手车销售巨头BIGMOTOR社长兼重宏行（左2）等人员就虚报索取保险金问题举行记者会，25日，东京都港区（时事社）

总务省公布的数据显示，截至2023年1月1日，日本人总人口为122420000人，较上一年减少了80万人以上，并且首次出现了所有都道府县人口减少的现象。

井上尚弥在职业拳击超雏量级拳王争霸赛第8回合中，技术性击倒WBC、WBO两大拳击组织统一拳王、美国选手富尔顿，赢得四个级别的世界拳王头衔。



井上尚弥（右）成为WBC、WBO超雏量级新拳王，受到祝福，7月25日，东京有明体育馆（时事社）

26

日产汽车与法国雷诺签订了在本年度内将出资比例调整为互持15%股份的协议。调整资本关系后，日产将不再隶属于雷诺。

28

日本银行决定灵活运用作为超宽松货币政策一环的“长短利率操作”，并在事实上将长期利率的上限从现行的0.5%左右上调至1.0%，试图缓解此前长期利率一直被压制在低位所出现的扭曲问题。

标题图片：日本首相岸田文雄（左2）会见国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔•格罗西（左1），7月4日，首相官邸（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。