2024年日本大事记 二月

大事记

Newsfrom Japan

巨星陨落，指挥家小泽征尔离世；涨薪不及物价涨幅，实际工资连续两年同比减少；名义国内生产总值（GDP）被德国反超跌至全球第四位；日经平均指数时隔三十四年零两个月创出历史新高，但同期美国道琼斯指数上涨了13倍；在高中棒球赛中击出创纪录的共计140个本垒打的花卷东高中生佐佐木麟太郎将前往美国斯坦福大学留学；JAXA国产新型“H3”火箭成功发射升空，振奋人心……请看2024年2月日本要闻回顾。

1

因涉嫌违反《公职选举法》遭到起诉的众议员柿泽未途（东京15区）辞去议员职务。预计众议院岛根1区、长崎3区都将在4月举行候补选举。

2

因纵火、杀人等罪名被判处死刑，犯罪时年龄为19岁（特定少年(*1)）的被告撤销上诉，死刑判决确定。特定少年被判处死刑尚属首次。

6

厚生劳动省发布的《每月工作统计调查》数据显示，考虑物价变动因素的2023年实际工资同比减少2.5%，已连续两年同比减少。

引领战后日本古典音乐界发展，被誉为“世界的小泽”的著名指挥家小泽征尔离世，享年88岁。

7

在担任劳动省妇女局局长时期曾为《男女就业机会均等法》的出台做出重大贡献的原文部大臣赤松良子离世，享年94岁。

8

藤井聪太“八冠王”在日本将棋第73届王将战中成功卫冕，创下连续获得20个头衔的历史新纪录。这是58年来首次有人打破前人记录。

9

引领战后日本古典音乐界发展，被誉为“世界的小泽”的著名指挥家小泽征尔离世，享年88岁。



小泽征尔在维也纳爱乐乐团2002年新年音乐会上执棒（路透社）

11

女篮巴黎奥运会预选小组赛收官战在匈牙利举行，日本队以86比82击败加拿大队，拿下奥运会入场券。

13

自民党公布关于是否存在政治资金收支报告书瞒报问题的问卷调查结果，85人（其中82人是现职人员）存在瞒报、误报情况，总额达5.8亿日元。

15

内阁府发布2023年GDP估算值。名义GDP为5914820亿日元，以美元换算相当于42106亿美元，被德国（44561亿美元）反超，跌至全球第四位。

据媒体报道，在高中棒球比赛中击出创记录的合计140个本垒打的岩手县花卷东高中生佐佐木麟太郎将赴美国斯坦福大学留学。该校不仅是全球顶尖学府，同时也是大学棒球界的一支劲旅。

17

宇宙航空研究开发机构（JAXA）的国产新型“H3”火箭在种子岛航天中心发射升空，成功进入预定目标轨道。



日本新型主力火箭“H3”2号机发射升空，摄于鹿儿岛县种子岛航天中心（时事社）

18

拥有动画界奥斯卡奖之称的美国安妮奖评选结果揭晓，宫崎骏导演的《你想活出怎样的人生》获得最佳动画角色制作奖和最佳分镜奖。



宫崎骏导演最新作品《你想活出怎样的人生》的剧照（©2023 Studio Ghibli）

19

日本乌克兰经济复兴推进会议发表联合声明，声称“（日本）将提供长期援助以确保乌克兰经济稳定”。首相岸田文雄在主旨演讲中表示，“促进乌克兰经济重建是面向未来的投资。日本官方和民间将协调一致，提供强有力的支持”。



日本乌克兰经济复兴推进会议（路透社）

22

东京股票市场日经平均指数升至39098.68点，突破1989年12月29日收盘点位，时隔三十四年零两个月再次创出历史新高。

23

皇居举办庆祝德仁天皇64岁生日的朝贺活动，天皇再次对能登半岛地震死难者表达了哀思，表示“对死难者遗属和受灾群众致以由衷的慰问”。这是2020年新年以来，即四年来首次恢复无需抽签，申请者均可进入皇宫的朝贺活动。



皇居举办庆祝天皇64岁生日的朝贺活动（路透社）

25

全球第一大芯片代工企业台积电“TSMC”在熊本县菊阳町建设的日本首家工厂举办开业典礼。该工厂将于年内开工，生产智能手机和汽车用芯片。

东京都厅举办外墙投影秀。作为全球最大常设建筑物投影获得吉尼斯世界纪录认证。

29

众议院政治伦理审查会就自民党派阀政治资金派对“黑金”事件对岸田文雄首相（党首）实施了审查。首相就此事件致歉，并明确表示自己在首相任期内不会举办此类派对。

美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平在个人instagram上宣布婚讯。据称结婚对象是一位日本女性。

标题图片：民众自发来到摆放着小泽征尔遗像的献花台前与他依依惜别，长野县松本市（共同images）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。