2024年日本大事记 三月

大事记

Newsfrom Japan

尽管政治伦理审查会就自民党“黑金”问题召开了会议，但相关当事人逃避责任，导致问题未能告一段落；日经平均指数首次站上40000点大关；凭借《龙珠》享誉世界的漫画家鸟山明和动漫《樱桃小丸子》配音演员TARAKO离世；《哥斯拉-1.0》和《你想活出怎样的人生》获得美国奥斯卡奖；转会到洛杉矶道奇队的大谷翔平专属翻译水原一平涉嫌违法赌博；日本银行结束负利率政策，17年来首次加息……，请看2024年3月日本要闻回顾。

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众议院政治伦理审查会就自民党“黑金”事件召开会议，安倍派4名干部仍然在逃避责任。

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37000人参加东京马拉松比赛。选手们同时也围绕巴黎奥运会男子马拉松比赛的最后一个参赛名额展开了争夺，但没有人达到规定时间的门槛要求，因而最后一张入场券由2023年10月选拔赛第三名大迫杰获得。

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日经平均指数收盘价首次站上40000点大关。

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公正交易委员会认定，日产汽车公司违规克扣承包商应付款项的行为违反了《承包法》，告诫其防止再次发生同类问题。

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集英社发布消息称，凭借《阿拉蕾》和《龙珠》等作品享誉国际的漫画家鸟山明已于1日离世。



1982年《阿拉蕾》连载期间的肖像照。鸟山也因鲜少在媒体上露脸而出名（时事社）

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富士电视台发布消息称，人气动漫《樱桃小丸子》主人公小丸子的配音演员TARAKO已于4日离世。

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第96届美国奥斯卡奖揭晓，山崎贵导演的《哥斯拉-1.0》获得最佳视觉效果奖，宫崎骏导演的《你想活出怎样的人生》获得最佳动画长片奖。

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航空航天初创企业SPACE ONE（东京都港区）在和歌山县串本町的发射基地将名为“凯洛斯”的小型火箭发射升空，但不久后爆炸起火，发射宣告失败。

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札幌高等法院认定《民法》和《户籍法》中不承认同性婚姻的规定“违反宪法”。高等法院对同性婚姻相关诉讼做出判决尚属首次。

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日产与本田签署电动汽车（EV）研发合作备忘录。双方试图借此在电动汽车市场重振雄风。

自民、公明两党就允许将日本与英国、意大利联合研发的下一代战斗机出口到第三国一事达成一致。

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北陆新干线金泽（石川县）至敦贺（福井县）的约125公里延伸段开通运营。

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日本银行召开金融政策决策会议，认为“从当前情况已可预见持续、稳定地实现2%的物价稳定目标”，为此决定结束负利率政策。

日本政府向国会提交了“日本版DBS (Disclosure and Barring Service)”法案，该制度要求确认儿童相关工作从业人员有无性犯罪记录。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平专属翻译水原一平涉嫌参与非法体育赌博而遭解雇。



2023年12月大谷翔平加盟道奇队的记者会也由水原担任翻译（路透社）

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小林制药宣布，鉴于有消费者服用“红曲辅助降胆固醇片”等含有红曲成分的保健品后出现健康问题，将召回相关的5款产品。截至3月29日，共报告有5人死亡。

熊本地方法院驳回了集体控诉因水俣病而健康受到损害的144名原告的诉求。此前原告主张有关方面未遵照《水俣病受害者救济法》给予他们救助，违反了法律规定，要求赔偿损失。

德仁天皇和皇后亲赴能登半岛地震灾区，走访避难点并慰问灾民。



德仁天皇和皇后走访设置于体育馆的避难点，与受灾群众交谈，石川县珠洲市（记者团代表摄影，时事社）

坂本花织成为56年来第一位在花样滑冰世锦赛中连续三届获得冠军的女选手。她在短节目中排名第四，在自由节目中获得149.6分，逆转得冠。



坂本花织在花样滑冰世锦赛中连续三届获得冠军

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新入幕(*1)的东前头17枚目尊富士（24岁）以13胜2负的战绩首次夺得大相扑春季赛事冠军，成为110年来第一个夺冠的新入幕力士。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平就水原一平涉嫌违法赌博一事做出说明，表示“自己从未参与过任何赌博行为，或委托其转账汇款。他私自挪用了我账户里的钱款，并一直用谎言欺骗了大家”，否认了自己与此事的关联。

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东京外汇市场日元汇率一度跌至1美元兑151.97日元，创下34年来的最低水平。

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原横纲白鹏担任师傅（教练）的宫城野部屋(*2)因徒弟间的暴力问题而受到关停处理，师傅和力士们将转会到伊势之滨部屋。

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JR东海公司放弃此前设定的2027年开通运营磁悬浮中央新干线品川至名古屋区段的目标。预计最早也将推迟到2034年以后开通。

标题图片：山崎贵导演（右）执导的《哥斯拉-1.0》成为首部获得第96届美国格莱美奖最佳视觉效果奖的日本电影（Photo by Mike Coppola/Getty Images）

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