2024年日本大事记 七月

大事记

Newsfrom Japan

日本时隔20年再次发行新版纸币；最高法院判决旧《优生保护法》违宪；东京都举行知事选举，小池百合子第三次当选；广岛高等法院裁定允许在不实施变性手术的情况下变更户籍上的性别；大谷翔平选手创出日美合计500支本垒打、美国职棒大联盟合计200支本垒打战绩；巴黎奥运会启幕，阿部一二三蝉联柔道男子66公斤级冠军，其胞妹阿部诗在第二轮比赛中战败……，请看2024年7月日本要闻回顾。

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能登半岛地震发生半年。首相岸田文雄走访灾区，并出席支援重建的一个专门机构的成立仪式。

日本新一代H3系列大型主力火箭的3号机在位于鹿儿岛县的种子岛航天中心发射升空，将日本政府的地球观测卫星“大地4号”送入了轨道。这是继今年2月的2号机之后再次成功发射该系列火箭。

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美国职棒大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平打出第27个全垒打，达成日美合计501打点（击球者藉由击球使跑垒者或自己都跑回本垒得分——译注）。他成为历史上第三个达成500打点的日本球员。

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针对在旧《优生保护法》下，因患有残疾等而被强制实施绝育手术的受害者要求政府赔偿损失的案件，最高法院大法庭全部15名法官一致裁定该旧法违宪，命令政府给予赔偿。

日本银行时隔20年再次发行新版纸币。10000日元、5000日元和1000日元币面人物肖像分别为涩泽荣一、津田梅子和北里柴三郎。



新版纸币，东京都千代田区的三菱UFJ银行（时事社）

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东京都举行知事选举，现任知事小池百合子第三次当选。此次共有56人参选，创历史之最，前广岛县安艺高田市市长石丸伸二得票数排名第二，前参议员莲舫位居第三。



小池百合子第三次当选东京都知事（时事社）

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亩本直美（62岁）就任检察总长，成为历史上首位担任该职的女性。她抒发抱负称“将致力于恰当合理地行使检察权”。

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针对一名生为男儿身却作为女性生活的跨性别女子提出的变更性别诉求，广岛高等法院做出判决，允许其在不实施变性手术的情况下变更户籍上的性别。

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东京股票市场日经平均指数攀升至42224.02点，连续三日创出历史新高。这是日经指数首次突破42000点大关。

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因违法运用涉及安全保障的“特定秘密”机制和海上自卫队队员违规领取补贴等问题，防卫省对自卫队领导干部等218人做出了处分。海上自卫队最高长官于19日引咎辞职。

岸田文雄首相在德国与舒尔茨总理举行会谈。出于对中国的忌惮，双方一致同意设立经济安全保障磋商机制。



岸田文雄首相与德国总理舒尔茨出席联合记者会，德国柏林（Michael Kappeler/dpa via Reuters Connect）

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美国职棒大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平打出第29个本垒打，成为首个在大联盟打出200个本垒打的日本球员。

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在女子高尔夫大满贯赛事——依云锦标赛上，古江彩佳以合计低于标准杆19杆的成绩首次夺冠，成为第四位赢得大满贯的日本女球手。



古江彩佳手捧依云杯（AFP/时事社）

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大谷翔平在美国职棒大联盟全明星赛中打出三分打点本垒打。这是他连续四年第四次出战打出的第一个本垒打，成为继2007年铃木一郎的场内本垒打以来，第二个在全明星赛中击出本垒打的日本球员。



大谷翔平在全明星赛上打出三分打点本垒打,受到队友的祝福（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

商议有关太平洋黑鲔（东方金枪鱼）资源管理等问题的中西部太平洋渔业委员会（WCPFC），就全年捕捞额度，决定将大型鱼增加1.5倍，小型鱼增加一成。如果额度扩大，捕获量增加，价格就有可能下降。

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第171届芥川奖与直木奖获奖作品揭晓，朝比奈秋和松永K三藏获得芥川奖，一穗Michi获得直木奖。

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安装了美国微软公司视窗（WINDOWS）系统的电脑发生全球大范围宕机。日本的廉价航空公司捷星、环球影城等出现了系统故障。

原定将出征巴黎奥运会的日本体操国家队选手宫田笙子（19岁），因吸烟和饮酒行为曝光而退出参赛队伍。

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东海道新干线爱知县内区段两列维修车辆发生碰撞后脱轨。滨松至名古屋区间全天停运。

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中央最低工资审议会向厚生劳动大臣武见敬三建议将2024年度最低时薪上调“50日元”。全国平均最低工资将由目前的时薪1004日元上调至1054日元。

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原子能规制委员会得出结论认为，日本原子能发电公司敦贺2号反应堆不符合新规标准。他们无法否定反应堆直下方断层属于活断层的事实。

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联合国教科文组织世界遗产委员会决定将“佐渡岛金山”（新潟县佐渡市）列入世界文化遗产名录。条件是增设介绍强征朝鲜半岛民众劳动相关历史的内容，此前持反对意见的韩国也给予了认可。



金色的彩球彩带，庆祝申遗成功（新潟县佐渡市，时事社）

角田夏实夺得巴黎奥运会柔道女子48公斤级冠军。日本运动员在夏季奥运会上夺得的奖牌数合计达到500个。

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日美两国政府在东京召开外交和国防部长参加的安全保障协商委员会（2+2）会谈。美方表示将赋予驻日美军指挥和制定作战方案等部队运作权限，加强与自卫队的协同指挥。同时，包括提供“核保护伞”在内，还确认了为加强旨在确保美国延伸威慑可靠性的合作。

阿部一二三获得巴黎奥运会柔道男子66公斤级金牌，实现奥运两连冠。其胞妹阿部诗参加了女子52公斤级比赛，但第二轮即失利，未能实现兄妹双双蝉联奥运冠军。

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日本央行在货币政策会议上决定将政策利率亦即短期利率目标从“0至0.1%”上调至“0.25%”，并自8月1日起适用。这是继3月份结束负利率政策后，今年第二次加息。政策利率上升至16年来的最高水平。

标题图片：阿部一二三获得巴黎奥运会柔道男子66公斤级冠军（路透社）

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