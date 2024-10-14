2024年日本大事记 九月

大事记

Newsfrom Japan

东北新干线在行驶途中前后两节车厢连接处脱离，导致列车紧急制动；福岛第一核电站燃料残渣取出工作，因摄像头故障再次被迫中断；元旦遭遇地震后重建进展迟缓的石川县能登地区，又遭到暴雨重创；洛杉矶道奇队球员大谷翔平，创出大联盟史上首个单赛季“50轰+50盗”战绩；经第二轮投票后，石破茂当选自民党新任党首，将成为日本下一任首相……请看9月的日本要闻回顾。

1

秋田县大馆市举行市长选举，27岁的原市议会议员石田健佑首次当选，成为比兵库县芦屋市市长高岛崚辅还要年轻的全国最年轻市长。

2

日本气象厅发布消息称，今年夏季（6-8月）平均气温比常年（截至2020年的30年平均值）高1.76度，是有统计数据的1898年以来的最热夏季，与创纪录的2023年夏季相当。

3

环境省宣布，多年来在世界自然遗产鹿儿岛县奄美大岛上大力清除的特定外来物种獴已经得到根除。



对岛上生态系统造成破坏的獴（图片：PIXTA）

6

首相岸田文雄在首尔与韩国总统尹锡悦举行会谈。双方签署备忘录，若第三国发生紧急事态时，将相互配合保护彼此的国民。

日本政府下属原子能相关阁僚会议，围绕东京电力公司柏崎刈羽核电站（新潟县）重启问题协商对策。

秋筱宫家长子、皇位第二顺位继承人悠仁迎来18岁生日，成为法定意义上的成年人。

7

小田凯人在巴黎残奥会轮椅网球男子单打决赛中力克英国选手休伊特，夺得金牌。继国枝慎吾在东京残奥会夺冠之后，日本选手在该项目上实现了两连霸。



小田凯人咬住金牌（图片：路透社）

8

围棋棋圣一力辽在中国上海举行的“第10届应氏杯”世界职业围棋锦标赛中战胜中国棋手谢科九段，首次夺得该赛事冠军。这是日本棋手19年来首次在国际主要棋赛中夺冠。

巴黎残奥会闭幕。日本共派出175名运动员参赛，创境外参赛人数之最，夺得14金、10银、17铜，合计41枚奖牌。

9

长崎地方法院认定44名原子弹轰炸“亲历者”中的15人是“降下过黑雨（指放射性沉降物——译注）”地区的原子弹轰炸“受害者”，命令中央政府向他们发放受害者健康手册。9月21日，岸田首相表示不服判决，政府将进行上诉。

10

东京电力公司重启福岛第一核电站熔毁核燃料（燃料残渣）的试验性取出工作。原计划8月22日开始，但由于发现回收装置的管道安装顺序出错，被迫暂停了相关工作。

11

由于把车轴穿入车轮的操作过程中施加了超过日本工业规格（JIS）标准值的压力，且篡改相关数据等问题曝光，JR货物公司暂停了所有货物列车的运行。

秘鲁首位日裔总统阿尔韦托・藤森离世，享年86岁。他在第3个任期的2000年，因贪腐问题而被追责之际，藉自己持有的日本国籍而“逃亡”日本，并辞去了总统职务。

12

东京医科齿科大学、大阪大学教授武部贵则等研究人员，发现哺乳类动物可以通过肛门用肠道呼吸。这一研究成果获得搞笑诺贝尔奖的生理学奖。日本人已连续18年获奖。

15

第76届艾美奖获奖名单揭晓，这是美国电视界最高奖。《幕府将军》获得最佳剧情类剧集奖等18个奖项。制片兼主演真田广之还获得了剧情类剧集最佳男主角奖。



最佳女主角泽井杏奈和最佳男主角真田广之（图片：路透社）

17

福岛第一核电站熔毁核燃料（燃料残渣）试验性取出工作再次中断。装置前端的摄像头出现异常，无法确认影像。

18

2022年4月一艘观光游船在北海道知床半岛海域沉没，造成20人死亡、6人失踪。围绕这一事故，第一管区海上保安本部以涉嫌业务过失致死罪等，逮捕了游船运营公司经营者。

中国广东省深圳市日本人学校一名男童在上学途中遭一男子刺伤腹部，次日不治身亡。

19

东北新干线“隼鸟-小町6号”在宫城县境内行驶过程中，因前后两节车厢连接处突然脱钩而紧急制动。这是新干线首次在行驶过程中发生车厢连接处脱离事故。

兵库县议会一致通过了针对被内部告发职权骚扰的知事斋藤元彦的不信任案。斋藤于9月30日辞职，但宣布有意参加下届县知事选举。

美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平在对战迈阿密马林鱼队的比赛中，创出大联盟历史上首个单赛季50发本垒打、50次偷垒的“50+50”战绩。



大谷翔平击出第50发本垒打（图片：USA TODAY Sports via Reuters Connect）

23

立宪民主党举行党首选举，前首相野田佳彦当选为新任党首。



野田佳彦当选立宪民主党新党首（图片：时事社）

一架俄罗斯军用侦察机三次侵犯北海道礼文岛北部的日本领空。航空自卫队战斗机紧急起飞，并首次发射照明弹进行了警告和抗议。

26

针对在1966年发生的抢劫杀人案件中被捕，并于1980年被判决死刑的袴田严，静冈地方法院进行了重审，判决其无罪。法院认定侦查机关捏造了相关证据。

27

石破茂在自民党党首选举的第二轮投票中击败竞选对手高市早苗，成功当选。预计他将于10月1日在临时国会上就任总理并任命新内阁。

30

石破茂宣布，将于10月27日举行大选。

标题图片：石破茂第五次挑战自民党党首选举，终于坐上了第一把交椅（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。