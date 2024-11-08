2024年日本大事记 十月

大事记

Newsfrom Japan

石破政权上台第8天解散众议院；选民对“政治与金钱”问题的不信任、不满情绪严重，执政党在27日举行投计票的众议院选举中未能拿下过半数议席；长期致力于呼吁全面销毁核武器的核爆受害者团体获得诺贝尔和平奖，其长期努力得到了肯定，令人感到欣慰，但另一方面也让人感到核利用的危机正在迫近；美国职棒大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平成为国家联盟的本垒打和打点双料冠军；樋口新叶获世界花滑大奖赛系列赛冠军……，请看2024年10月日本要闻回顾。

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自民党党首石破茂当选日本第102任首相，当晚，石破内阁成立。13人首次入阁，其中女性两人。



石破内阁成立（图片：时事社）

美国职棒大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平以54支本垒打和130分打点的成绩赢得了国家联盟的本垒打和打点双料冠军，成为首位实现这一壮举的日本球员。

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宫崎机场内二战时期美军投下的哑弹发生爆炸。滑行道出现直径约7米、深约1米的大坑，机场被迫关闭跑道，共计78个航班停飞。



摄像头拍摄到的宫崎机场内哑弹发生爆炸的瞬间（10月2日，航空大学校提供，时事社）

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就京都府警察本部（相当于省公安厅——译注）本部长白井利明对部下说“杀了你”的问题，警察厅认定其言论属于职权骚扰行为，因此而解除了他的职务。

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东京都在全国率先推出的《防范顾客骚扰条例》在都议会上获得全会一致表决通过。

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石破茂首相就任后首次前往地方视察，走访了接连遭遇地震和暴雨侵袭的能登半岛的轮岛、珠洲两市，了解了受灾情况。立宪民主党党首野田佳彦也视察了能登地区。

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针对在旧《优生保护法》（1948年至1996年）要求下被强制实施绝育手术的受害者，众议院全体会议上一致表决通过了补偿法案。经申请后，受害者本人及其配偶将分别获得1500万日元和500万日元补偿。

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静冈县地方法院重审判决在1966年静冈县一家四口遭杀害案件中被判处死刑的袴田严（88岁）无罪。检方放弃上诉。这是战后第5例在重审中判决无罪的死刑案件。

日本首相石破茂解散众议院。其就任首相仅8天便解散众议院，创下战后最快记录。

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日本核爆受害者团体协议会获得诺贝尔和平奖。



获得诺贝尔和平奖的日本核爆受害者团体协议会代表召开记者会（图片：nippon.com日本网 编辑部）

曾在长达26年的时间里为动漫《哆啦A梦》中的哆啦A梦配音的著名配音演员大山羡代所属经纪公司发布消息称，大山已于9月29日离世，享年90岁。

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朝野7个党派党首在日本记者俱乐部举办的党首讨论会上展开交锋。首相石破茂对以观察员身份参加《禁止核武器条约》缔约方会议表现出消极态度。立宪民主党党首野田佳彦则主张参加该会议。

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媒体消息称，创作过系列绘本《古利和古拉》等人气作品的儿童文学作家中川李枝子日前已经离世，享年89岁。

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第50届众议院选举活动开始，共有1344名候选人参加竞选465个议席。首相石破茂（自民党党首）将此前涉及派阀“黑金”丑闻的12名前议员排除在自民党公认候选人名单之外，对另外34人虽然予以公认，但不允许重复参加比例代表选举。

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针对将于11月迎来运转时间满50年的关西电力高滨核电站1号反应堆（福井县高滨町），日本原子能规制委员会批准了其未来10年安全管理的修正规定。这是在现行制度下首次批准运转时间超过50年的核电站继续运转。

横滨市一住宅内发现一具手脚遭捆绑的男性遗体。警方将之作为关东地区系列抢劫案相关案件展开了侦察。19日逮捕一名22岁嫌犯，其供述称还有两人参与了此案。

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出演了《钓鱼迷日记》等多部影视作品，并作为歌手凭借《假如我会弹钢琴》而一举成名的演员西田敏行离世，享年76岁。

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一名男子向位于东京的自民党本部投掷了疑似燃烧瓶的物体，还开车冲撞首相官邸外围护栏，之后被安保警察逮捕。该男子现年49岁，职业不详。

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日本上皇后迎来90岁寿辰。

樋口新叶获得世界花样滑冰大奖赛系列赛首站美国站冠军，这是她首次在该赛事中夺冠。三浦璃来和木原龙一组合夺得双人滑冠军。

媒体消息称，以犀利的时尚评论而闻名的艺人Peeco（本名杉浦克昭）已于9月3日离世，享年79岁。他是电影评论家Osugi的双胞胎弟弟。

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1966年静冈县一家四口惨遭杀害案件经过重审，判决袴田严无罪。之后，静冈县警察本部本部长津田隆好亲自前往位于滨松市的袴田家中致歉。



静冈县警察本部本部长向袴田致歉（图片：时事社）

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共产党机关报《赤旗新闻》报道称，自民党总部向因涉“黑金”丑闻而未得到公认的该党候选人所领导的党支部各发放了2000万日元。自民党干事长森山裕解释称，该款项为“旨在扩大政党势力的活动经费”，否认是在暗中给他们以公认候选人待遇的质疑。

东京地铁在东京证券交易所主板市场上市。开盘价较发行价上涨35.8%，按收盘价格计算的总市值超过1万亿日元。

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东京地方法院决定启动知名影音设备制造商船井电机的破产程序。

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众议院选举举行投计票。自民党和公明党分获191和24个议席，较改选前减少合计64个议席，执政联盟未能拿下过半数的233个议席。在野党立宪民主党的议席数大增50个至148个。

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东北电力公司女川核电站2号反应堆重新启动。这是2011年3月发生东日本大地震以来，东日本地区的核电站首次重启，同时也是与发生爆炸事故的福岛第一核电站同样类型的沸水反应堆（BWR）首次重启。

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洛杉矶道奇队在美国职业棒球大联盟（MLB）世界大赛中以大比分4-1击败纽约扬基队，时隔4年第8次夺得总冠军。大谷翔平在效力MLB的第七年，获得梦寐以求的首冠，实现了去年12月在加盟道奇队的记者会上立下的“目标是问鼎世界大赛”的誓言。



MLB世界大赛夺冠后，大谷翔平和队友们开香槟庆祝（图片：路透社）

标题图片：在众议院选举投计票日，自民党党首石破茂和干事长森山裕神情凝重地在当选人名字上贴红花（时事社）

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