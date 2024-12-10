2024年日本大事记　十一月

大事记

Newsfrom Japan

核燃料残渣试验性取出作业成功、乏燃料中期储存设施启用、高滨核电站突破50年限制继续运转等核电站相关新闻不断；楳图一雄、谷川俊太郎、北之富士等多个领域的代表性人物相继离世；大谷翔平第三次获选成为美国职业棒球大联盟MVP……，请看2024年11月日本要闻回顾。

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修订版《道路交通法》正式施行，其中针对开车过程中使用手机等“分心驾驶”和酒驾行为规定了处罚条款。“分心驾驶”行为将被判6个月以下徒刑或处以10万日元以下罚金。

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日本职业棒球横滨DeNA海湾之星队时隔26年，第三次夺得全国冠军。其以中央联盟第三名的身份杀出重围，最终以四胜二负战绩击败太平洋联盟冠军软银老鹰队。这是继2010年千叶罗德海洋队之后，第二次出现联盟第三名夺得全国冠军的情况。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）在鹿儿岛县种子岛航天中心发射H3型火箭4号机，成功将防卫省“煌3号”通讯卫星送入预定轨道。

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联合国教科文组织评估机构建议将酿造日本清酒和烧酒等的“传统酿酒技艺”列入非物质文化遗产名录。12月2日至7日在巴拉圭召开的政府间委员会将做出正式决定。

据悉，创作过《诚仔》《漂流教室》等作品的知名漫画家楳图一雄已于10月28日离世，享年88岁。《我是真悟》曾于2018年获得法国昂古莱姆国际漫画节“遗产奖”。

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位于青森县陆奥市的核电站乏燃料中期贮存设施投入使用。这是日本首次在核电站厂区外的专用设施开展乏燃料过渡性贮存工作。

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东京电力发布消息称，福岛第一核电站2号反应堆核燃料残渣试验性取出作业结束。回收量为0.7克。



通过回收装置取出后将被放入专用容器的核燃料残渣（东京电力提供，时事社）

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知名搞笑艺人组合“DownTown”成员松本人志撤回了状告《周刊文春》损害名誉的起诉，并在声明中做出了道歉。此前《周刊文春》曾曝出其强迫多名女子发生性行为。

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海上自卫队“宇久岛号”扫雷艇在福冈县海域航行时发生火灾，随后倾覆沉没。担任轮机员的一名下士失踪。

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自民党党首石破茂在特别国会的首相指名选举中当选第103任首相。石破茂第二届内阁成立。



参加完任命仪式和认证仪式的石破茂首相（前排中央）和阁僚，11月11日晚，宫殿北车廊（共同社）

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国立社会保障与人口问题研究所发布各都道府县未来家庭数量推算数据。预计2050年27个都道府县的单身家庭占比将超过40%。32个道府县的65岁以上单身家庭占比将超过20%。

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原子能规制委员会做出正式决定，对日本原子能发电公司敦贺核电站2号反应堆（福井县）的重启申请不予批准。委员会判断，无法否定反应堆厂方正下方存在活断层的可能性。

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关西电力公司高滨核电站1号反应堆（福井县）投入运转满50年，成为国内运转时间最长的一座反应堆。

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三笠宫妃百合子在圣路加国际医院住院期间因年老体衰离世，享年101岁。



三笠宫妃百合子（摄于2010年4月，时事社）

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石破茂首相在秘鲁利马访问期间与中国国家主席习近平举行首次会谈。双方确认了全面推进战略互惠关系和构建建设性、稳定的中日关系的发展方向。



石破茂首相与习近平主席在秘鲁利马举行会谈

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兵库县知事选举举行投计票，此前因县议会全会一致表决通过不信任决议案而被解除职务的前任知事斋藤元彦击败6名新人再次当选。

日本维新会发布党首选举告示。4名候选人参与角逐，创历史之最。在众议院选举中，维新会的议席数从之前的43个减少至38个，候选人的论战焦点将是如何重振党派势力。投计票于12月1日举行。

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据悉，创作了《活着》《二十亿光年的孤独》等作品、被誉为战后现代诗代表人物的著名诗人谷川俊太郎已经离世，享年92岁。



谷川俊太郎（摄于2017年，时事社）

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自民、公明和国民民主三党就政府经济对策达成共识，写明将研究国民民主党要求上调所得税起征线“103万日元壁垒”和减征燃油税等问题。

关于美军和自卫队共同使用的厚木基地（神奈川县）噪音诉讼案，横滨地方法院做出判决，命令中央政府赔偿约59亿日元，但驳回了要求停止基地军机飞行的诉求。

据悉，大相扑原横纲北之富士已于11月12日离世，享年82岁。他作为亲方（相扑部屋掌门人——译注）培养了千代富士、北胜海（现日本相扑协会八角理事长）两名横纲，作为解说人员也深受人们喜爱。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平全票当选国家联盟MVP。他创造了连续两年、第三次以指定打击手身份获奖的历史记录。

原子能发电环境整备机构（NUMO）向北海道政府和道内寿都町、神惠内村政府提交关于核电站高放射性废弃物最终填埋场选址工作的“文献调查”报告书。除了相应地方首长外，还需要得到北海道知事的同意，方可要进入下一步“概要调查”，但北海道知事铃木直道已经表达了反对的态度。

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日本举行要求实现遭朝鲜绑架者早日全体回国的“国民大集会”。石破茂首相也出席了集会。

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JAXA在鹿儿岛县种子岛航天中心进行“埃普西隆S”固体燃料火箭第二级推进器地上燃烧试验时发生爆炸、起火。这是继2023年7月以来，该试验第二次发生爆炸。

三笠宫妃百合子的正式葬礼“敛葬之仪”在东京都文京区丰岛冈墓地举行。作为丧主的孙女彬子等皇族成员、首相石破茂等481人参加了葬礼。

公正交易委员会以涉嫌违反《垄断禁止法》为由，对电商巨头亚马逊日本公司实施了现场检查。

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静冈地方检察厅检察长山田英夫向死刑判决生效后经重审被获判无罪的袴田严及其姐姐秀子致歉。

标题图片：无罪判决生效后，静冈地方检察厅检察长山田英夫（左）向袴田严（右中）致歉，11月27日上午，滨松市（记者团代表摄影，时事社）

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