2024年十二月 日本大事记

大事记

Newsfrom Japan

使用米曲的日本传统酿酒技艺，被列入联合国教科文组织世界非物质文化遗产名录；日本核爆受害者团体协议会代表委员田中熙巳等三人在挪威奥斯陆获颁诺贝尔和平奖奖牌和奖状，田中在演讲时表示“由衷希望”全面废除核武器；中山美穗离世，年仅54岁；《读卖新闻》前主笔渡边恒雄离世；本田与日产开始商讨整合经营业务……请看2024年12月日本要闻回顾。

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大阪府知事吉村洋文当选日本维新会新党首，另起用原外务大臣前原诚司为共同党首并兼任国会议员团团长。

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日本正式停发传统的健康保险证，向“个人编号保险证”全面过渡。针对未办理个人编号卡的个人，将发放用于就诊的资格确认书。

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围绕太平洋蓝鳍金枪鱼资源管理展开磋商的国际会议正式决定扩大2025年以后的捕捞配额。日本捕捞30公斤以上大鱼的配额将增加50%，30公斤以下小鱼的配额将增加10%。

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在南美巴拉圭召开的联合国教科文组织政府间委员会决定，将使用米曲菌酿造清酒和烧酒等的“传统酿酒技艺”列入非物质文化遗产名录。

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日本厚生劳动省制定了一项改革方案，将拆分日本脏器移植网络（从事脑死亡或心肺骤停后进行器官移植协调的中介机构）的业务，建立多个协调中介机构，以期增加移植数量。

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演员、歌手中山美穗因意外离世，终年54岁。



中山美穗，2014年3月摄（图片：时事社）

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位于松江市的中国电力公司重启岛根核电站2号反应堆。该反应堆在东日本大地震后的2012年1月停止运转，此次是时隔大约13年后再次启用。它与此前发生事故的东京电力福岛第一核电站一样同为沸水堆，这是继东北电力女川核电站2号反应堆（宫城县）之后重启的第二座同类型反应堆。

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日本职业足球甲级联赛落下帷幕，积分排在首位的神户胜利船队以3比1击败湘南海洋队，成功卫冕，并夺得天皇杯冠军，成为双冠王。

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皇后雅子迎来61岁生日。她通过宫内厅发表书面讲话，回顾了最近一年的生活，表达了对地震灾区的关心。

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长年致力于呼吁全面废除核武器的日本核爆受害者团体协议会，在挪威奥斯陆被授予诺贝尔和平奖。



诺贝尔奖委员会主席弗莱德尼斯与核爆受害者团体协议会委员代表（从左至右）田中熙巳、田中重光和箕牧智之（图片：路透社）

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日本汉字能力检定协会宣布，今年公开征集选出的“年度汉字”为“金”。其获选的主要理由，是日本在奥运会和残奥会上夺得多枚金牌，以及自民党的黑金问题。



清水寺住持森清范挥毫写下年度汉字“金”（ 12月12日于京都市东山区，时事社）

在有“纪州的唐璜”之称的和歌山县富豪突然死亡案件中，被控谋杀的富豪之妻获无罪判决。

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福冈高等法院参照保障“幸福追求权”的《宪法》第13条等规定，判断《民法》和《户籍法》不承认同性婚姻的规定“违宪”。这是继札幌、东京之后，第三例由高等法院做出的违宪判决。

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北九州市某快餐店内一男一女两名初三学生遭一男子持刀袭击，女生不幸身亡。福冈县警方于19日以涉嫌谋杀男生未遂为由，逮捕了住在附近的一名无业男子。

防卫大臣发布消息称，在2005年日美安全保障委员会达成共识后的第19年，驻扎在冲绳的美国海军陆战队已经开始向关岛转移。在计划转移到关岛的约 4000人中，首批人数约100人。

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针对三菱UFJ银行某女员工盗取顾客存放在分行租赁保险柜中逾十亿日元财物问题，行长半泽淳一召开记者会公开致歉，承认管理体制存在漏洞。

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经济产业省公布了新的《能源基本计划》草案，其中删除了东日本大地震后规定的“尽可能减少对核电的依赖”的表述。

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读卖新闻集团总社董事长兼主笔渡边恒雄因肺炎离世，享年98岁。他也是曾经的职业棒球读卖巨人队的老板。

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2025年执政党税制修订大纲明确提出将把年收入“103万日元”的所得税起征线上调至“123万日元”。针对国民民主党要求的“178万日元”，相关人士将继续展开磋商。

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键山优真在全日本花样滑冰锦标赛男单自由滑比赛中，以297.73的总分首次夺冠。

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坂本花织在全日本花样滑冰锦标赛女单自由滑比赛中，以228.68的总分连续4年夺冠，这也是她第5次问鼎该赛事。



坂本花织在20日的女单短节目中（图片：时事社）

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本田和日产宣布启动整合经营业务的磋商工作。双方将于2026年8月成立交叉持股公司，共同并入新公司旗下。日产控股的三菱汽车也考虑于2025年1月加入合并计划。如果三者完成整合，将成为全球第三大汽车集团。

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“政治改革三法案”在参议院全体大会上获得表决通过。法案提出将废除无需公开具体用途的政策活动费，关于如何处理企业和团体的献金问题，则要留待2025年3月底前得出结论。

厚生劳动省发布2022年的“健康寿命”推算值。女性为75.45岁，男性为72.57岁，女性较2019年的上一次调查延长了0.07岁，男性则缩短了0.11岁。

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针对原死囚袴田严（88岁）的冤案，最高检察厅和静冈县警方联合公布了针对刑侦和公判过程的验证结果，承认将袴田视为犯人要求其供认罪行等审讯手法存在问题。

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日本政府召开内阁会议敲定2025年初始预算案。一般会计财政支出总额达到创新高的1155415亿日元。社会保障费和防卫费、国债费预算大幅增加。

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2024年最后一个交易日的日经平均指数收于39894.54点，较2023年末上涨6430.37点（19.2%）；年终收盘价，创下自泡沫经济时期的1989年（38915.87点）以来，即35年来的新高。

标题图片：田中熙巳在诺贝尔和平奖颁奖仪式上发表演讲（时事社）

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