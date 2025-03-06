2025年二月 日本大事记

大事记

Newsfrom Japan

日本海沿岸等地区遭遇暴雪天气，太平洋彼岸似乎还会有关税风暴来袭；本田和日产破釜沉舟的整合计划在启动一个多月后宣布谈判破裂；被诱拐至缅甸参与电诈活动的日本高中生获救……，请看2025年2月日本要闻回顾。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）成功发射H3型运载火箭5号机，火箭上搭载有“引路6号”定位卫星。“引路6号”可以进行厘米级精确定位，将用于构建日本版GPS。

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软银集团与美国OpenAI公司就成立合资公司达成共识。新公司将在日本为企业客户提供AI服务。



OpenAI公司首席执行官萨姆・奥特曼（左）与软银集团董事长兼总经理孙正义（2月3日下午，东京都千代田区）

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北海道东南部遭遇罕见暴雪天气。截至4日上午9时的12小时，带广市的降雪量达到120厘米，创下全国观测史之最。



遭遇创纪录大雪的北海道带广市区

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日产汽车召开董事会，决定终止与本田的合并谈判，内田诚总裁向本田公司总裁三部敏宏传达了这一决定。

就追究财务省在森友学园丑闻中篡改文件的行为，中央政府决定放弃向最高法院上诉，同时还承认财务省近畿财务局职员之妻在法庭上要求公开的相关文件确实存在。该职员因不堪篡改文件之苦而自杀。

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首相石破茂与美国总统特朗普举行首次首脑会谈，表示将加大对美投资力度至1万亿美元。在会谈后的记者会上，特朗普就日本制铁计划收购美国钢铁行业巨头美国钢铁公司一事表示，“我们一致同意（由日本制铁）进行大规模投资，而不是拥有这家公司”。



石破茂首相与特朗普总统在白宫握手（图片：路透社）

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美国总统特朗普签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝加征25%的关税。此举预计也同样针对日本。

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中国外交部表示称，已经移除了设置在钓鱼岛海域所谓日本专属经济区（EEZ）内的浮标。这些浮标是中方于2023年7月设置的，日方曾多次要求移除。

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本田与日产汽车正式宣布终止关于整合经营业务的谈判工作。合并计划在启动谈判一个半月之后宣告破裂。

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为应对大米价格飙升问题，农林水产省宣布将向市场投放政府储备大米。预计储备大米最早将于3月下旬上市。

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泰国警方高层人士发布消息称，解救出一名疑似在邻国缅甸东部妙瓦底地区的国际网络诈骗组织中被迫参与诈骗活动的16岁日本少年。据悉，除该名少年外，该组织内大约还有10名日本人。

遭朝鲜绑架的日本受害者有本惠子（1983年在欧洲失踪时23岁）之父有本明弘因自然衰老离世，享年96岁。受害者的父母一辈中，现仅剩横田惠的母亲横田早纪江（89岁）一人健在。

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山西利和在日本田径锦标赛20公里竞走中以1小时16分10秒的成绩夺得冠军，并刷新世界记录。

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内阁府公布了2024年国内生产总值（估算值），与家庭收支实际感受更相近的名义GDP同比增长2.9%，创下连续四年正增长记录。实际金额达到创新高的6092887亿日元，首次超过600万亿日元。

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美国总统特朗普表示打算对进口汽车、芯片、药品征收25%左右的关税。4月2日将公布细则。一旦日本也被列为征税对象，整个日本经济必将遭受冲击。

政府召开内阁会议敲定《能源基本计划》，以实现“零碳”目标为旗帜，明确提出恢复核电，大力推动可再生能源发展。

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2023年4月，时任首相岸田文雄在和歌山市发表街头演讲时遭投掷爆炸物。此案的被告人木村隆二被判处10年有期徒刑。

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美国《时代》杂志评选出13名2025年“年度女性”，因主演美剧《幕府将军》获得金球奖最佳女主角奖、艾美奖最佳女主角奖等奖项的泽井杏奈名列其中。

在青森市八甲田山酸汤温泉附近的“酸汤”观测点，下午4点测得的积雪量达5.09米，这是自2013年以来，时隔12年再次超过5米。整个2月，日本列岛受到强烈的冬季型气压分布影响，北海道和东北地区日本海沿岸、北陆地区遭遇了创纪录的暴雪天气。

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Seven&I控股集团就出售旗下York Holdings股份一事表示，已决定给予美国投资基金公司贝恩资本优先谈判权。York Holdings是统一管理伊藤洋华堂、LOFT、宝宝本铺等31家企业的中间控股公司。

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皇居举行庆祝德仁天皇65岁生日的民众朝贺活动。下午，时隔5年再次在宫殿举办了新冠疫情期间暂停的“宴会之仪”，三权（立法、司法和行政）之长等大约100名嘉宾出席了宴会。



德仁天皇一家向前来参加朝贺的民众挥手致意 （Kazhki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect）

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福岛县双叶町町长伊泽史郎表示，打算就福岛第一核电站事故产生的经过除污的土壤，再利用于该镇的公共工程项目中。

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日本首相石破茂（自民党总裁）、公明党党代表齐藤哲夫以及日本维新会代表吉村弘文（大阪府知事）一致同意修改2025财年的初步预算方案，以实施高中免费教育等措施。

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岩手县大船渡市发生森林火灾。自卫队出动了大型直升机从空中灭火，但火势仍在继续蔓延。截至28日，过火面积约1200公顷，1000余人已疏散至公民馆等地避难。

标题图片：岩手县大船渡市多地发生山火（2月26日上午摄于岩手县大船渡市末崎町，岩手日报/共同通信Images）

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