2025年三月 日本大事记

大事记

Newsfrom Japan

美国职业棒球大联盟新赛季揭幕战在东京巨蛋体育馆举行；日本国家足球队率先挺进2026年世界杯决赛圈；在与首次当选的议员聚餐中给每人分发10万日元商品券一事曝光后，石破政权陷入窘境；特朗普发动关税大战，日本经济必将遭受冲击……请看2025年3月日本要闻回顾。

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文仁亲王秋筱宫的长子悠仁举行了其成年后的首次记者会。他表示“将作为皇室的一员切实履行自身职责”。



悠仁亲王首次举行记者会（图片：媒体团代表摄影，共同社）

日本气象厅发布消息称，今冬（去年12月至今年2月）东日本和西日本地区的降水量创下自1946年开始统计以来的历史最低值。尤其是太平洋沿岸的东日本地区仅为常年的26%，西日本地区为常年的38%。

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折扣连锁超市行业巨头Trial Holdings（福冈市）发布消息称，将全资收购大型超市西友。

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在追究东京电力福岛第一核电站事故刑事责任的审判中，最高法院裁定（驳回上诉）东电核能部门原主管和作为公司原二把手的副社长两人无罪。

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首相石破茂就调整“高额疗养费制度”问题，表示暂缓从8月起上调个人自付费用上限的计划。

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岩手县大船渡市政府宣布大规模山火已被控制。过火面积约达2900公顷。

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太平洋战争末期一夜之间造成大约10万人丧命的美军东京大轰炸80周年。东京各地举行追悼活动。

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死亡（含灾害相关死亡）和失踪人数超过22000人的东日本大地震发生14周年。岩手、宫城、福岛三县等广大受灾地区纷纷举行追悼祈福活动。

日产汽车宣布，社长内田诚3月31日卸任，首席产品规划官、墨西哥人伊万・埃斯皮诺萨将接任社长一职。

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特朗普政府对所有进口的钢铁和铝制品启动征收25%关税的措施。日本政府曾设法寻求豁免，但未能如愿。

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首相石破茂承认，在首相公邸与第一次当选的15名自民党籍众议员举行恳谈活动（3月3日）之际，给他们每人分发了10万日元的商品券。

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农林水产省公布储备大米投标结果。中标的14万吨大米平均价格为60公斤21217日元，低于1月的行业交易价格。

大西拓哉等四名宇航员搭乘的美国太空探索技术公司的Crew-10龙飞船在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。这是大西自2016年后第二次进入太空，预定在国际空间站（ISS）逗留大约半年时间。



Crew-10龙飞船升空前，大西拓哉向前来壮行的相关人员挥拳示意（右1）（图片：Scott Schilke/Sipa USA via Reuters Connect）

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中部电力滨冈核电站2号反应堆（静冈县御前崎市）启动了国内商用核反应堆的首次解体拆除作业。

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美国职业棒球大联盟的芝加哥小熊队和洛杉矶道奇队在东京巨蛋体育馆举行了两场比赛，为新赛季拉开序幕。第一场道奇队以4比1获胜。山本由伸成为获胜投手。19日道奇队球员大谷翔平打出本赛季第一记本垒打，道奇队6比3取得连胜。

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造成14人死亡、超过6000人轻重伤的东京地铁沙林毒气事件30周年。在东京地铁霞关站内，车站工作人员等举行了默哀活动。

2026年国际足联世界杯亚洲区预选赛第七轮比赛，日本以2比0击败巴林，连续第八次挺进世界杯决赛圈，成为除主办国以外第一支拿到2026年世界杯入场券的队伍。



久保建英祝贺镰田大地踢进制胜一球（图片：路透社）

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内阁府专家研讨会公布防范富士山大规模喷发的应对方案，总体上要求民众尽可能居家生活以避免造成混乱；同时也提出，沉降火山灰厚度达到30厘米以上时，原则上进行疏散避难。

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日中韩外长会在东京召开，三国外长一致同意加强贸易投资等经济领域的合作，并将加紧开展工作争取早日促成首脑会谈。在对待朝鲜等问题上各方观点存在分歧。

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统一指挥自卫队陆海空部队的防卫省自卫队“统合作战司令部”正式成立。空将（航空自卫队最高级，上将——译注）南云宪一郎出任首任司令官。

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东京地方法院做出判决，命令世界和平统一家庭联合会（旧统一教）解散。因向信众索取巨额捐款等问题，文部科学省此前曾向法院提出解散该教会的要求。

三对同性伴侣提起诉讼，称《民法》和《户籍法》只承认异性结婚的规定违反宪法，大阪高等法院开庭审理后判断现行法律违宪。针对同类诉讼，五个高等法院全部做出了“违宪”判决。

德仁天皇和皇后举办宫中晚宴，欢迎以国宾身份访日的巴西总统卢拉夫妇。天皇长女爱子公主首次出席接待活动。这是时隔六年再次举办欢迎国宾的宫中晚宴，上一次是2019年5月欢迎时任美国总统特朗普。

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石破茂首相与巴西总统卢拉举行首脑会谈。双方确认将在扩大投资和去碳化等方面展开合作。



石破茂与巴西总统卢拉举行首脑会谈，26日下午，东京元赤坂迎宾馆（图片：媒体代表摄影，POOL via ZUMA Press Wire）

挪威科学与文学院宣布，将今年的阿尔贝奖授予京都大学理数解析研究所特聘教授柏原正树。该奖被誉为“数学界的诺贝尔奖”，旨在表彰在数学领域取得卓越成就的数学家。

美国总统特朗普宣布将对包括日本车在内的所有进口汽车征收25%关税。日本每年对美出口汽车超过130万辆，此举必将对日本经济造成冲击。

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据悉，执导过《心中天网岛》，并凭借《枪圣权三》在柏林国际电影节上斩获银熊奖的日本著名电影导演筱田正浩，已于25日因肺炎离世，享年94岁。

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石破茂成为出席在硫磺岛（东京小笠原村）举行的日美联合追悼仪式的首位日本现任首相。硫磺岛之战是二战时期太平洋战场上的一场极其残酷的战役。



首相石破茂在联合追悼仪式上献花（图片：媒体代表摄影，时事社）

标题图片：大谷翔平在3月18日对战小熊队的比赛中击出安打，并在上垒后摆出庆祝的姿势（AFP/时事社）

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