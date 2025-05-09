2025年四月 日本大事记

大事记

Newsfrom Japan

“特朗普关税”引发全球震荡；赴美参加部长会谈的经济再生担当大臣赤泽亮正临时与特朗普总统举行会谈；政府投放储备大米依然无法阻挡米价升势；日本总人口连续14年减少，但超老龄化问题不断加剧；以“构建未来社会，想象明日生活”为主题的大阪关西世博会开幕，能否向人类揭示解决全球课题的路径？请看2025年4月日本要闻回顾。

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日本银行发布的3月全国企业短期经济观测调查（短观）结果显示，大型制造业企业景气判断指数时隔四个季度再次出现恶化，反映出“特朗普关税”对企业造成的忧虑情绪正在蔓延。

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任天堂发布消息称，将于6月5日发售家用游戏机“Nintendo Switch2”。建议销售价格为49980日元。



“Nintendo Switch2”在媒体体验会上首次亮相（4月3日，时事社）

美国总统特朗普宣布“对等关税”具体内容，对所有国家和地区一律征收10%的基准关税，并依据贸易赤字等因素针对某些国家和地区征收更高关税，日本为24%。

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因涉及自民党派阀“黑金”案件受到暂停党籍和党内职务处分的原政务调查会长萩生田光一等旧安倍派高层11人的处分期限到期。

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德仁天皇和皇后首次访问第二次世界大战末期日美的激战之地硫磺岛，为日本和美国的阵亡者献花和祈祷。



德仁天皇和皇后访问硫磺岛，悼念阵亡者（路透社）

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大阪大学特聘教授泽芳树参与设立的创新企业Cuorips（东京都中央区）发布消息称，已向厚生劳动省提交申请，要求批准生产销售利用诱导多能干细胞（iPS细胞）制造的心肌细胞片。据悉这是首款申请上市的基于iPS细胞的再生医疗制品。

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农林水产大臣江藤拓宣布，即日起将每月投放政府储备大米直至夏季，以平抑持续飙升的大米价格。

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大阪关西世博会开幕。日本和海外共计158个地区和国家、7个国际组织参加，共建有84个场馆。首日迎来大约119000名观众。



大阪世博会开幕。观众纷纷和吉祥物“MYAKU-MYAKU”合影（时事社）

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日本总务省发布的数据显示，截至2024年10月1日的总人口（含外国人）同比减少55万人至123802000人，已连续14年减少。75岁以上人口同比增加70万人至20777000人，人口减少和老龄化问题正在同步发展。

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日本公正交易委员会以违反《垄断禁止法》（不公正交易方法）为由，向美国谷歌公司下达了“排除措施命令”。该委员会认定谷歌曾要求智能手机厂商预装谷歌的搜索软件。

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日本农林水产省调整投放储备大米的流通渠道，放宽原则上禁止批发商之间转卖的规定，以打通流通环节堵点。

为促使美国特朗普政权调整关税措施而赴美访问的日本经济再生担当大臣赤泽亮正，在白宫与特朗普总统举行了大约50分钟的会谈。会谈结束后，特朗普在个人社交媒体账号上发文称“很荣幸见到日本代表团，我们取得了重大进展”。

赤泽亮正原本赴美与美国财政部长贝森特等人举行部长级会谈，但特朗普总统在社交媒体上发文称自己也将出席，令日方人员始料未及，疲于应对。

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京都大学的研究团队发布消息称，已经证实了采用iPS细胞疗法治疗帕金森病患者（临床试验）的安全性。

东京芝增上寺的史料《增上寺收藏的三种佛教圣典丛书》入选联合国教科文组织“世界记忆遗产”名录。

日本公正交易委员会认定帝国饭店等东京15家大型高档酒店运营商曾定期交换客房平均单价和入住率等信息，以涉嫌违反《垄断禁止法》为由，对它们发出了警告。

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针对67年前在东京都立医院被抱错的男子以拥有“身世知情权”为由提起的诉讼案，东京地方法院做出判决，要求东京都政府展开调查。

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东京电力福岛第一核电站2号反应堆熔毁燃料残渣第二次试验性取出作业结束。此次回收了0.2克燃料残渣，大约为第一次的三分之一。

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和歌山县白滨町的主题公园“冒险世界（AW）”发布消息称，该园饲养的4头大熊猫将于6月底前后全部送还中国。

日美财长在美国华盛顿举行会谈，双方再次确认将坚持“汇率由市场决定”的共识。美方并未向日本提出设定汇率目标或建立汇率管理框架等要求。

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石破茂首相出访越南和菲律宾。这是他在美国特朗普政权宣布征收对等关税后的首次出访。他在28日和29日分别与越南总理范明政和菲律宾总统马科斯举行了会谈。出访越菲两国，除了展示重视东盟的态度外，还包含着在美国关税措施问题上与相关国家加强合作的意图。



首相石破茂与菲律宾总统马科斯握手（路透社）

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日本农林水产省发布消息称，全国超市4月14至20日销售的5公斤装大米平均价格比上一周上涨3日元至4220日元，连续16周创新高。

标题图片：日本经济振兴大臣赤泽亮世头戴写有“让美国再次伟大”字样的帽子，并竖起大拇指（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

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