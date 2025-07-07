2025年日本大事记 六月

大事记

Newsfrom Japan

昔日日本职业棒球界的超级巨星长岛茂雄离世、偶像组合TOKIO解散、主题公园“冒险世界”饲养的四头大熊猫送还中国……，请看2025年6月日本要闻回顾。

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修订版《刑法》正式施行，它将刑罚中的“惩役刑”和“禁锢刑”合并为“拘禁刑”，针对服刑人员，从侧重“惩罚”转变为促其“新生”。

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日本相扑协会发布消息称，原横纲白鹏将于9日辞去宫城野亲方（相扑的最基层组织“相扑部屋”的教练和师傅——译注）职务。此前，白鹏因2024年2月门下弟子的暴力行为而受到惩戒处分，当年4月部屋被关闭。白鹏9日召开记者会，表示今后的活动，将以向世界推广相扑运动为中心展开。

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曾作为运动员和总教练效力于日本职业棒球读卖巨人队，并被称作“职棒先生”的长岛茂雄因肺炎离世，享年89岁。他曾是助力巨人队夺得九连冠的主力球员，于2013年获颁国民荣誉奖。

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厚生劳动省发布2024年人口动态统计数据，国内全年出生的日本婴儿人数（出生数）为686061人，首次跌破70万人。

德仁天皇、皇后与长女爱子访问冲绳县，在曾是太平洋战争激战地的本岛南部追悼战殁者，并与幸存者及遗属进行了交流。



德仁天皇、皇后和长女爱子到访刻有战殁者姓名的“和平基石”（4日于冲绳县丝满市和平祈念公园，记者团代表摄影，时事社）

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由于未妥善实施确认司机是否饮酒的法定点名程序，日本国土交通省下达通知，将吊销日本邮政的卡车营业执照，并且今后5年内将无法重新获得该执照。

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针对东京电力股东就东电福岛第一核电站事故向原经营决策层索赔合计23万亿日元的上诉案，东京高等法院驳回了命令四人赔偿13万亿日元的一审判决。

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小田凯人在法国网球公开赛轮椅网球男子单打项目中夺得三连霸，上地结衣时隔五年第五次获得女子单打冠军，并拿下女双冠军。



小田和上地分获法网公开赛轮椅男女单打冠军（路透社）

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秋筱宫家次女佳子正式访问巴西，在首都巴西利亚出席日本与巴西建交130周年纪念仪式。她在国会下议院表达谢意，称“巴西友善接纳了来自日本的移居者”。



佳子在巴西国会下院发表演讲（路透社）

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日本制铁公司发布消息称，美国总统特朗普已批准其对美国钢铁巨头美国钢铁公司的收购计划。美国钢铁将成为日铁的全资子公司，但美国政府将持有可以对重要经营事项行使否决权的“黄金股”。

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农林水产大臣小泉进次郎宣布，将从2025年产的大米开始，取消公布反映每年稻米收成的“农作物生长状况指数”。

美国大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平在右膝手术后重新站上投手丘，自2023年8月23日以来，即时隔两个赛季后，“二刀流”正式回归赛场。



大谷翔平时隔两个赛季重启“二刀流”（IMAGN IMAGES via Reuters Connect）

16和17日，七国集团（G7）峰会在加拿大西部度假胜地卡纳纳斯基斯举行。峰会期间，石破茂首相与特朗普总统举行了会谈，但未能就美国关税措施问题达成共识。

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写入了加强线上博彩监管等内容的修正法案在参议院全体会议上获得表决通过。

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二战结束80周年，德仁天皇与皇后在即位后首次访问曾遭原子弹轰炸的广岛，在原子弹轰炸死难者慰灵碑前默哀，并会见了原子弹轰炸受害者等有关人士。



德仁天皇与皇后向原子弹轰炸死难者慰灵碑献花（19日下午于广岛市中区和平纪念公园，时事社）

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东京都议会议员选举（定员127席）举行投计票，东京都知事小池百合子担任特别顾问的地方政党“都民第一之会”以31个议席重夺第一大党地位。自民党遭遇历史性惨败，减少9个议席至21席。公明党也减少了4个议席至19席。都民第一之会、自民党和公明党这三个“支持小池执政纲领的政党”保住了过半数议席。

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偶像组合TOKIO宣布解散。因“违规行为”，组合成员国分太一于20日宣布停止活动。

国土交通省吊销了日本邮政的普通卡车运输营业执照，原因是其未妥善实施法定点名程序以确认司机是否饮酒。日本邮政旗下的大约2500辆卡车将停用5年。

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日本奥林匹克委员会（JOC）举行选举，曾担任东京奥运及残奥会组织委员会主席的参议院议员桥本圣子当选主席，成为了日本奥委会的首位女主席，任期为两年。

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因在神奈川县座间市杀害男女共9人而被判处死刑的白石隆浩被执行死刑。这是日本时隔两年零11个月之后再次执行死刑。

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饲养在和歌山县白滨町主题公园“冒险世界”的四头雌性大熊猫被送还中国。日本国内现在仅剩上野动物园的两头大熊猫。

标题图片：在东京都稻城市的“东京巨人城”长岛茂雄追悼留言处留言的球迷（7月4日下午，时事社）

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