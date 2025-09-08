2025年日本大事记 八月

大事记

Newsfrom Japan

日本全国各地连日高温酷暑，九州和东北等地出现线性降水带，引发暴雨灾害，这个夏天让人感觉有些喘不过气；日本女子高尔夫球手再创佳绩，可喜可贺……请看2025年8月日本要闻回顾。

3

高尔夫选手山下美梦有夺得英国女子公开赛冠军，成为第六个在海外赢得大满贯赛事的日本女子高尔夫球手。



夺得英国女子公开赛冠军的山下美梦有（Glyn Kirk/AFP）

4

中央最低工资审议会向厚生劳动大臣提交建议报告，要求将2025年度最低工资（时薪）上调幅度设定为史上最大的63日元。如果各都道府县按照这一标准进行调整，则将首次实现最低时薪在所有都道府县均突破1000日元大关。

5

首相石破茂在大米稳定供应问题相关阁僚会议上表示，将重新审视事实上推行的大米“减产反哺(*1)”政策，“转向增产”。

6

第80个广岛原子弹轰炸纪念日。在广岛市政府主办的和平纪念仪式上，市长松井一实呼吁全球执政者“构建基于对话与信任关系的安保体系”，同时要求日本政府成为《禁止核武器条约》缔约国。有120个国家和地区及欧盟代表团出席了该仪式，为史上最多。

截至今年1月1日的居民基本台账数据显示，日本人的人口同比减少908574人至120653227人，连续16年减少，减量及减幅均创历史新高。外国人的人口同比增加354089人（10.65%）至3677463人，创下自开始统计外国人人口的2013年以来的最高值。

8

自民党召开众参两院议员全体大会，反对石破首相继续履职，要求提前举行党首选举的呼声不绝于耳。首相去留问题将交由党首选举管理委员会最终决定。

12

造成乘客和机组人员共520人遇难的日航大型客机坠毁事故发生40年。遇难者遗属等有关人员在坠机现场“御巢鹰之尾根”的墓标前举行了哀悼活动。

14

茶道里千家第15代家元、文化勋章获得者千玄室离世，享年102岁。他曾是特攻队队员，生前致力于通过茶道倡导世界和平。

15

第80个日本战败纪念日。石破茂首相在全国战殁者追悼仪式的致辞中提及对二战的“反省”。这是日本首相时隔13年再次在致辞中使用了“反省”一词。



日本天皇和皇后在全国战殁者追悼仪式上默哀，东京都千代田区（时事社）

16

曾以球员、教练身份效力于日本职业棒球读卖巨人队，今年6月离世（89岁）的长岛茂雄追悼比赛在东京巨蛋体育馆举行。巨人队全体球员均身着长岛生前的“3”号球衣参加和阪神老虎队的比赛。



在追悼比赛的开球式上。投手松井秀喜、左击球手王贞治、右击球手原辰德、主审裁判高桥由伸、捕手阿部慎之助。东京巨蛋体育馆（时事社）

三宅唱导演执导的《旅途中的日子》获得洛迦诺国际电影节（瑞士）最佳影片金豹奖。



三宅唱导演手举奖杯（Sipa USA via Reuters Connect）

20

日本政府主导的第9届非洲开发会议（TICAD9）在横滨市开幕。非洲49国首脑参会。22日通过了写入强调多边贸易重要性等内容的成果文件《横滨宣言》。会议期间，首相石破茂与34位首脑举行了单独会谈。



各国首脑在TICAD开幕前合影留念。前列中央靠右是首相石破茂，横滨市西区（记者团代表摄影，时事社）

23

首相石破茂与首次访日的韩国总统李在明举行会谈。双方一致同意“面向未来”，持续稳定地发展双边关系，并确认将基于中国、朝鲜和俄罗斯的动向，推进日美韩合作。



日韩首脑会谈（SOPA Images via Reuters Connect）

26

日产汽车停止生产豪华跑车“GT-R”。 这款日本的标志性车型曾风靡全球，但如今已难以满足环保规定等要求。



停产的日产汽车“R35 GT-R”（日产汽车提供，时事社）

27

东京市中心连续10天出现35℃或以上高温日，创下历史最长纪录。全年达到或超过35℃的高温日总天数也已达到23天，同样刷新历史最长纪录。

29

首相石破茂与印度总理莫迪举行会晤。双方确认将加强安保合作，扩大经济联系。此外，就印度高铁项目，双方一致同意“为引入最新的日式新干线技术进行合作”。8月30日，两位领导人还乘坐东北新干线前往宫城县，参观了一家半导体工厂。



日本首相石破茂（中左）和印度总理纳伦德拉·莫迪（中右）在东北新干线列车上（摘自首相石破茂的Ｘ，时事社）

标题图片：8月5日，在广岛原子弹爆炸80周年纪念日前夕，原爆穹顶前的元安川沿岸点亮了灯笼（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。