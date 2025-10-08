2025年日本大事记 九月

大事记

Newsfrom Japan

19岁的秋篠宮亲王长子悠仁迎来成年礼；年仅19岁的日本残疾人轮椅网球选手小田凯人获得“生涯金满贯”；就任仅一年的首相石破茂宣布辞职，五位候选人角逐自民党总裁，并展开激烈论战……请看2025年9月日本要闻回顾。

1

据日本气象厅消息，今年夏季（6-8月）日本最高气温比过去30年的平均值高出2.36度，创下自1898年开始统计以来的最高纪录。

2

三得利控股宣布，董事长新浪刚史已于1日辞职。此前因涉嫌从美国进口含有大麻有害成分的保健品，其住所于8月遭警方搜查一事被曝光。

4

美国总统特朗普签署总统令，正式执行7月与日本达成的贸易协议。美国将把日本进口汽车关税由现在的27.5%降至15%。

5

歌手桥幸夫所属经纪公司发布消息称，其已于4日离世，享年82岁。作为初代偶像“御三家”之一员，他曾活跃于歌坛，代表作包括《潮来笠》《永怀梦想》等热门歌曲。

在残奥会女子游泳项目中夺得包括15枚金牌在内的20枚奖牌，被称作“水中女王”的成田真由美因病离世，终年55岁。



2004年雅典奥运会上夺得7枚金牌和1枚铜牌（时事社）

6

皇室为秋筱宫亲王的长子悠仁举行成年礼。这是自秋筱宫之后时隔40年再次为男性皇族成员举行成年礼。



秋筱宫亲王长子悠仁在“加冠之仪”上戴上成年之冠。皇居宫殿“春秋之间”（记者团代表摄影，时事社）

小田凯人在美网公开赛轮椅男单决赛中首次夺冠，实现了集齐四大公开赛和残奥会金牌的“生涯金满贯”。



小田在激烈对决中击败费尔南德斯，发出震天呐喊（2025年9月6日，纽约，AFP/时事社）

7

石破茂首相召开紧急记者会，宣布将辞职。自民党在7月的参议院选举中惨败，党内要求提前举行党首选举，“撤换石破”的呼声高涨，石破茂判断其难以继续履职。

12

德仁天皇夫妇与长女爱子访问长崎市，在和平公园祭奠原子弹轰炸遇难者。三人参观了长崎原子弹轰炸资料馆，并与四名原子弹轰炸亲历者进行了交谈。



天皇夫妇与长女爱子访问长崎市和平公园，向原子弹落下中心地碑献花（时事社）

13

东京田径世锦赛在国立竞技场开幕。来自大约200个国家和地区及难民选手代表团的共约2000人参加各项赛事。在首日举行的男子35公里竞走项目中，胜木隼人夺得铜牌。

16

日本所有用途标准地价平均上涨1.5%，已连续四年上升。三大都市圈以外地区的住宅用地价格30年来首次从下跌转为持平。

19

日本银行召开金融政策决策会议，决定在市场上分阶段出售其在非常规货币宽松时期购入的指数股（ETF）。此举旨在进一步推进货币政策正常化。

20

藤井菜菜子在田径世锦赛女子20公里竞走项目中刷新日本全国记录，获得铜牌。这是日本女子田径运动员在奥运会、世锦赛等国际大赛中首次夺得竞走项目奖牌。

21

女子三人电音组合“Perfume”宣布，将于今年年底暂停演艺活动。该组合2005年正式出道，2007年凭借单曲《Polyrhythm》出圈。

22

首相石破茂宣布辞职后，自民党党首选举迎来公告日。原经济安全保障担当大臣小林鹰之、前干事长茂木敏充、官房长官林芳正、前经济安保大臣高氏早苗、农林水产大臣小泉进次郎五人参选。10月4日将举行投计票。

和平解决巴勒斯坦问题和落实“两国方案”高级别国际会议在联合国总部召开，日本表示暂不承认巴勒斯坦国。英、加、法等国表明承认巴勒斯坦国，使得承认巴勒斯坦国的国家数量大约占到了联合国193个会员国的八成。

25

日本国际协力机构（JICA）发布消息称，将取消旨在促进坦桑尼亚、加纳、尼日利亚、莫桑比克与日本国内四个城市开展人员交流的“Hometown”项目。由于此前尼日利亚政府发布了“日本政府将发放特别签证”等错误信息，导致大批日本民众抨击该项目是“促进移民落地生根的制度”。

27

在被誉为“指挥界奥林匹克”的贝桑松国际青年指挥家比赛中，来自冈山市的米田觉士荣获冠军。该赛事始于1951年，今年为第59届。日本已有小泽征尔（已故）、佐渡裕、山田和树等人在该比赛中夺冠。



回应观众掌声的米田觉士（法国东部贝桑松，时事社）

29

日本国际博览会协会发布消息称，截至28日，大阪关西世博会普通游客累计入场人数（估算值）已达22205483人次，超过了2005年爱知世博会的总参观人数（约2205万人）。

标题图片：五人宣布参加自民党党首选举，并分别发表政见演说。（左起依次为）前经济安全保障担当大臣小林鹰之、前干事长茂木敏充、官房长官林芳正、前经济安全保障担当大臣高市早苗、农林水产大臣小泉进次郎，9月22日下午，东京永田町自民党本部（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。