2025年日本大事记 十月

大事记

Newsfrom Japan

两位日本科学家获诺贝尔奖、日本男足击败巴西、日本首位女首相诞生、日本前首相村山富市离世、大阪关西世博会圆满落下帷幕；入境游客人数创下最短时间破3000万人次纪录、流感季提前到来……请看2025年10月日本要闻回顾。

3

日本厚生劳动省宣布日本全国进入流感流行季。和去年相比提前五周，在过去20年中属于第二早的年份。

4

自民党举行党首选举，在最终一轮投票环节，高市早苗击败小泉进次郎成为新党首。这是自民党建党以来首次选出女性党首。



石破和高市握手交接（AFP/时事社）

6

大阪大学特聘教授坂口志文等三人获得诺贝尔生理学或医学奖。他们共同发现了可以抑制过度免疫反应的“调节性T细胞”。

8

京都大学特聘教授北川进等三人获得诺贝尔化学奖。他们开发出了一种有助于解决全球变暖等全球环境问题的“金属有机框架材料”。

9

宫内厅发布了《香淳皇后实录》全文。书籍根据近侍的日志等资料，记述了昭和天皇之妻香淳皇后的生平。

10

公明党党首齐藤铁夫向自民党党首高市早苗传达脱离联合政权的意向。齐藤认为自民党处理“政治与金钱”问题的力度不够。持续了26年的自公联盟关系瓦解。

石破茂首相发表战后80年个人见解，呼吁考证未能避免战争的原因，并强调了健全的民主主义的重要性。

13

大阪关西世博会闭幕。本届世博会共有158个国家和地区参展，184天会期内累计接待超过2500万名普通观众。预计运营收支最高将达到280亿日元盈余。

14

日本国家男子足球队在与世界劲旅巴西队进行的国际足球友谊赛中，以3比2逆转取胜。这是两队第14次交锋，也是日本队首次取胜。



日本对巴西的国际足球友谊赛。上田绮世（左三）在后半场踢进反超取胜的一球（时事社）

15

日本政府发布消息称，2025年1至9月赴日外国游客累计人数同比增加17.7%至31650500人，创下全年突破3000万人的历史最快速度。

16

东京电力控股公司表示将研究柏崎刈羽核电站（新潟县，共7个反应堆）的1号和2号反应堆报废问题。

17

日本政府决定向原职业棒球手、教练，现任软银球团会长的王贞治，以及获得诺贝尔化学奖的京都大学特聘教授北川进等八人授予文化勋章。此外，向为动画片《龙珠》系列孙悟空等角色配音的知名配音演员野泽雅子、建筑家坂茂等21人授予文化功劳者称号。野泽成为首位获此殊荣的配音演员。

担任过1994年成立的多党联合政府首相的村山富士因年迈体衰离世，享年101岁。他曾在战后50年之际发表的首相谈话中，对日本在第二次世界大战中的行为表示“深刻的反省和由衷的歉意”。



村山富士在战后50年之际发表首相谈话（时事社）

美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平在国家联盟冠军系列赛第四场比赛中以先发投手兼指定击球手出战。七局两记安打无失分、10次三振，成为锁定胜局的投手，作为击球手打出三记本垒打，展现了“二刀流”的非凡实力。他也当选为了本赛季的MVP。



投打二刀流明星球员大谷翔平（IMAGN IMAGES via Reuters Connect）

20

自民党党首高市早苗与日本维新会党首吉村洋文（大阪府知事）在国会内举行会谈，就建立联合政权正式达成一致。

21

自民党党首高市早苗被指名为第104任首相，高市内阁成立。她成为日本宪政史上首位女性首相。



首相高市记者会（路透社）

24

首相高市早苗发表施政演说，提出为打造强大经济而实施负责任的积极财政政策，以及让日本外交重回世界舞台中央的方针。同时还表明了将加紧“从根本上强化防卫力量”的姿态。

文化审议会建议将饮食等生活文化纳入“重要无形文化遗产”。从明年开始，烹饪师和酿酒师等均有机会被指定为非物质文化遗产继承人“人间国宝”。

26

首相高市早苗出席了东南亚国家联盟（ASEAN）相关首脑会议（马来西亚・吉隆坡），呼吁进一步发展安倍晋三前首相倡导的“自由开放的印太”构想，表明将继承安倍路线的姿态。

27

日经平均指数首次站上5万点大关。

美国总统特朗普时隔六年再次访日，并与德仁天皇特朗普会面。

28

首相高市早苗在东京元赤坂的迎宾馆与美国总统特朗普举行了首次会谈。双方同意加强日美同盟。高市强调了她作为安倍晋三前首相继任者的立场，营造出友好氛围。当天下午，她与特朗普同乘总统专机前往美国海军横须贺基地，视察了核动力航空母舰“乔治·华盛顿”号。

因使用自制枪支杀害日本首相安倍晋三而被控谋杀等罪行的被告山上哲也，在奈良地方法院的首次庭审中，承认了谋杀罪行，表示“一切属实，毫无疑问。”

30

首相高市早苗访问韩国，出席亚太经合组织（APEC）会议，并与韩国总统李在明举行了首脑会谈。双方确认了以未来为导向发展双边关系以及日美韩三国合作的重要性。

鉴于以北海道及东北地区为中心的野熊人身伤害事件频发，日本政府召开首次熊害对策相关阁僚会议。官房长官木原稔指示相关部门在11月中旬前制定紧急对策方案。截至30日，本年度遭熊袭击而死亡的人数已达12人，创历史新高。

31

首相高市早苗与中国国家主席习近平举行会谈，确认推进战略互惠关系。高市提及中国在冲绳县尖阁诸岛（钓鱼岛）周边的威压行为及稀土出口管制问题，呼吁“减少悬案和课题，并取得具体成果”。



首相高市早苗与中国国家主席习近平（右）握手，韩国・庆州（记者团代表摄影，时事社）

标题图片：高市早苗首相迎接特朗普总统，28日上午，东京元赤坂迎宾馆（记者团代表摄影，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。