2025年日本大事记 十一月

美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队夺得世界大赛冠军，大谷翔平连续三年第四次获得MVP；高市早苗首相“台湾有事”言论引发风波；中国游客赴日游和日本水产对华出口受到冲击……，请看2025年11月日本要闻回顾。

1

日本球员大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希效力的洛杉矶道奇队连续两年、第9次夺得美国职业棒球大联盟世界大赛冠军。这也是该队首次蝉联冠军。世界大赛独揽三胜的山本由伸当选MVP。

3

文化勋章颁奖仪式在皇居举行，德仁天皇亲自为原职业棒球运动员、教练王贞治和服装设计师小筱顺子等八人颁授勋章。

5

秋田县政府与陆上自卫队第九师团（青森市）签订捕熊协议，以防止发生野熊伤人事件。自卫队将负责搬运、设置捕熊箱笼陷阱等辅助工作，不会使用枪支武器猎杀。



出没于民居附近荞麦地觅食的一头亚洲黑熊（秋田县北秋田市，图片：益田光）

6

日产汽车公布2025年9月中期财报，净亏损2219亿日元（上一年同期盈利192亿日元）。这主要是因全球销售业绩低迷，以及美国特朗普政府追加关税造成的成本负担所致。

警察厅修改国家公安委员会规则，增加一条允许警察使用来福枪射杀野熊的任务规定。同日，警察厅向秋田和岩手两县派遣了猎熊队伍。

7

高市早苗首相在众议院预决算委员上针对所谓的“台湾有事”问题发言称“如果爆发武力冲突，就可能构成日本的存亡危机事态”，暗示日本可能行使集体自卫权。“存亡危机事态”的定义，是和日本关系密切的国家遭到武力攻击，导致日本的生存受到威胁的状态。

11

据悉，曾获得文化勋章的著名演员仲代达矢已于8日离世，享年92岁。他曾主演过黑泽明执导的《影武者》等作品，此外，他创立了“无名塾”，致力于培养新生力量。



仲代达矢 摄于2022年8月15日（图片：Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuter）

13

日本将棋六冠王藤井聪太在第38届龙王战中以四连胜战绩击败挑战者佐佐木勇气八段，实现五连霸。藤井由此成为历史上第三个获得“永世龙王“称号（即永久享有龙王的称号——译注）的棋手。此前他已获得永世棋圣、永世王位称号，目前是历史上最年轻的永世三冠王。

美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平当选国家联盟最有价值球员（MVP）。这是他连续三年、第四次全票当选。

15

由听障人士参加的国际体育大赛“第25届夏季听障奥林匹克运动会”在东京开幕。这是日本首次举办该赛事。

17

德仁天皇和皇后的长女爱子公主在建交70周年之际对老挝进行为期5天的正式访问。其间，她会晤了老挝国家主席等政要，在晚宴上发表了讲话，并与在当地工作的日本人进行了交流。



爱子公主在老挝国家副主席巴妮举办的晚宴上致辞，并用老挝语提议“干杯”，18日于老挝万象某酒店（图片：记者团代表）

人气动画系列最新作《影院版〈鬼灭之刃〉无限城篇 第一章猗窝座再来》全球累计票房收入超过1063亿日元，成为首部票房破千亿日元的日本电影。

18

大分市佐贺关发生大规模火灾。住宅等170多栋建筑烧毁，已确认一人死亡。



大分市内火灾造成住宅和店铺等170多栋建筑烧毁（图片：时事社）

在中日两国围绕首相高市早苗声称“台湾有事”可能构成“存亡危机事态”的国会答辩言论展开唇枪舌战的背景下，外务省亚洲大洋洲局局长金井正彰前往北京与中国外交部亚洲司司长刘劲松举行磋商。双方强调了各自立场，未能达成共识。

19

媒体报道称，中国政府将在事实上停止日本水产品的进口。此前受东京电力福岛第一核电站核废水排海行动影响，中国从2023年8月起全面禁止进口日本水产品，今年5月，中日两国政府就重启进口的程序问题达成共识，11月以后刚刚重启了部分水产品的进口。

20

日本国土交通省首次针对公寓购房者实际情况展开调查。截至6月的半年内，东京6个核心城区（千代田、中央、港、新宿、文京、涩谷）内的新建住宅购房者中，7.5%的人拥有海外地址。

21

新潟县知事花角英世在县政府大楼召开临时记者会，表示允许东京电力公司柏崎刈羽核电站重新投入运转。

日本政府敲定了总额达21.3万亿日元的综合经济对策方案。方案提出在冬季电费气费补助和每名儿童2万日元补贴等抗通胀措施方面投入11.7万亿日元，在危机管理投资和经济增长投资方面投入大约7.2万亿日元，在加强防卫力量方面投入大约1.7万亿日元。

23

大相扑九州赛场举行千秋乐比赛，新关胁安青锦在决胜战中击败同为三负战绩的横纲丰升龙，首次夺冠。安青锦自首次出场以来，仅经历14场赛事即获得奖杯。26日升级为大关。原籍乌克兰，最初是业余相扑选手，俄乌冲突爆发后，于2022年4月来到日本。隶属于原关胁安美锦担任教练的安治川部屋。



安青锦从首相助理井上贵博（右）手中接过内阁总理大臣杯（图片：时事社）

25

高市早苗首相与美国总统特朗普举行电话会谈。围绕日中关系问题进行了磋商。关于此次电话会谈，美国《华尔街日报》（电子版）26日报道称“特朗普总统就围绕台湾有事问题的发言，要求其保持克制”。

截至24日，电影《国宝》票房收入达到173.7739亿日元，作为除动画之外的日本真人电影作品，超过2003年上映的《跳跃大搜查线2：封锁彩虹桥》（173.5亿日元），时隔22年再次刷新历史纪录。

26

东京夏季听障奥林匹克运动会闭幕。日本夺得51枚奖牌（16金、12银、23铜），远超2022年上一届大赛30枚奖牌的历史前高。

27

朝日啤酒控股集团发布消息称，9月29日因遭受网络攻击而发生的系统故障可能已造成191万条个人信息泄露。

28

日本政府召开内阁会议敲定了一般会计总额达到18.3034万亿日元的2025年度补充预算案。补充预算将用作经济刺激措施的财政经费来源。其中超过六成（11.7万亿日元）将通过增发国债的方式筹集。

《燃油税和轻质油品交易税暂定税率废止法》在参议院全体会议上获得通过。12月31日废除燃油暂定税（每升25.1日元），2026年4月1日废除轻质油品暂定税（每升17.1日元）。但为填补由此造成的税收减少的替代收入来源措施则尚未确定。

北海道知事铃木直道声称“使用核电是目前可以做出的现实选择”，对重启北海道电力公司泊核电站3号反应堆表达了积极态度。

30

秋筱宫迎来60岁生日。

标题图片：大谷翔平今年的各种表情（共同Images）

