2025年日本大事记 十二月

日本北部发生强震，专家预测首都地区也可能发生直下型地震并造成严重破坏；上野动物园宣布熊猫归期，日本将进入时隔半世纪的“零熊猫”时代；中国政府建议公民避免赴日、中国战机火控雷达锁定日本战机，日本和邻国的关系让人忧虑……，请看2025年12月日本要闻回顾。

日本首次发布续发地震预警

2

需在医疗机构看病或药房够药时出示的健康保险证，原则上已经过渡到与个人编号卡合并为一体的“个人编号保险证”。未办理“个人编号保险证”的人可使用“资格确认书”来代替以往的健康保险证。

5

警视厅与千叶、埼玉、神奈川三县警方成立的联合侦察专案组发布消息称，2024年首都圈发生的一系列“灰色不法兼职”抢劫案中，四名男子策划指挥了千叶县市川市的案件，已对这四人实施逮捕。

6

日本航空自卫队战机在冲绳本岛东南部公海上空两次遭到中国海军战机火控雷达锁定。日本政府认定此举为危险行为，向中方提出强烈抗议。

8

NHK宣布任命副会长井上树彦自2026年1月25日起出任新会长，任期三年。这是18年来NHK内部人士首次晋升会长。

青森县东方海域发生地震，该县八户观测点测得震度达6强。日本气象厅针对北海道和东北地区太平洋沿岸发布海啸警报，岩手县久慈市出现0.7米海啸。气象厅判断再次发生大地震的概率高于平时，于9日凌晨2时发布了“北海道和三陆海域续发地震预警”。



受地震影响发生塌陷的道路和被困车辆（青森县东北町，时事社）

9

世界和平统一家庭联合会（旧统一教会）会长田中富广辞职。原副会长堀正一接任会长一职。

10

北海道知事铃木直道批准重启北海道电力公司泊核电站。目前核电站所在地及周边四町村政府就核电站重启达成了共识。

诺贝尔奖颁奖典礼在瑞典首都斯德哥尔摩举行。获得化学奖的京都大学特聘教授北川进和获得生理学或医学奖的大阪大学研究教授坂口志文从瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫手中接过奖章和证书。



诺贝尔奖颁奖典礼后的第二天，北川进（左）和坂口志文两教授手持奖章合影留念（瑞典斯德哥尔摩，时事社）

12

日本汉字能力检定协会宣布，“熊”字当选反映2025年日本世态民情的“年度汉字”。之所以选择熊字，除了各地野熊伤人事件频发外，还因为人们高度关注大熊猫归还中国一事。



清水寺住持森清范挥毫写下当选年度汉字的“熊”，2025年12月12日，京都市东山区（时事社）

2026年1月日本进入“零熊猫”时代

15

东京都政府发布消息称，明年1月下旬将把上野动物园双胞胎大熊猫晓晓（雄性）和蕾蕾（雌性）送还中国。届时“日中友好的象征”将从日本消失。

16

首相高市早苗与日本维新会党首吉村洋文举行会谈，双方一致同意努力在2026年就自民和维新两党共同提交的众议院议员定数削减法案得出结论，并放弃在本届国会上通过该法案。

18

就2022年用自制手枪杀害在奈良市街头发表参议院助选演说的前首相安倍晋三一案，针对被控杀人等罪名的山下彻，举行了审判员审判。检方主张“其动机简单武断且自我中心，没有酌情从宽量刑的余地”，要求判处无期徒刑。

首相高市与国民民主党党首玉木雄一郎针对将作为个人所得税起征点的“年收入门槛”提高至178万日元一事达成共识。这相当于在现行标准上提高18万日元。

针对美国苹果和谷歌公司在智能手机市场垄断基础软件行为加以限制的《智能手机特定软件竞争促进法》全面施行。推出该法的目的在于遏制相关垄断行为造成的弊端。

19

日本政府有识之士会议发布关于首都圈直下型地震最新灾情预测情况的报告书，发生里氏7级地震时，最严重的情况可能造成18000人死亡。

日本银行决定加息0.25个百分点，政策利率达到30年来最高水平的0.75%左右。房贷的浮动利率等各类利率广泛上升。

20

日本与中亚五国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦）在东京召开首次首脑会议，各方一致同意深化本地区丰富的关键矿产供应链合作。



首相高市早苗和中亚五国首脑合影留念，20日上午，东京都千代田区（记者团代表摄影，时事社）

22

宇宙航空研究开发机构（JAXA）在鹿儿岛县种子岛航天中心发射H3火箭8号机，二级发动机出现异常，未能将卫星送入轨道。这是H3火箭第二次发射失败。

30

曾先后担任日本共产党书记处总书记、政治局委员长、中央委员会主席的不破哲三（本名：上田健次郎）在东京一家医院逝世，享年95岁。他于2004年1月主导全面修订了党纲，采取了当下承认天皇制和自卫队的务实路线。

东京证券交易所2025年最后一个交易日的日经平均指数收于50339.48日元，较前一交易日下跌187.44日元，创下35年来的年末最高收盘价，较去年年底上涨了1万余日元。



在东京证券交易所举行的年终“敲钟仪式”上，首相高市早苗（最右）与日本国家足球队主教练森保一（最左）等人一起进行收市仪式，30日下午，（时事通讯社）

标题图片：将送还中国的上野动物园大熊猫蕾蕾（左）和晓晓（时事社）

