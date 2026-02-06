2026年日本大事记 一月

大事记

首相高市早苗闪电宣布解散众议院，日本进入选举模式；虽然朝野各党均提出减征消费税，但财政收入从何而来？滨冈核电站数据造假、时隔约14年后重启的柏崎刈羽核电站仅运行一天便被迫停堆……，请看2026年1月日本要闻回顾。

滨冈核电站存在数据造假嫌疑

1

能登半岛地震发生两周年。截至去年12月25日，遇难者共计698人。遇难者遗属等人员在石川县等灾区举行了悼念活动。

2

皇居举行“新年一般参贺(*1)”活动，德仁天皇和皇后、上皇夫妇等皇室成员出席。秋筱宫夫妇长男悠仁也首次出席了该活动。

3

第102届箱根驿传（大学生长跑接力赛）开赛，青山学院大学连续三年第九次夺得综合冠军，成为历史上首个第二次夺得三连冠的学校。

5

东京丰洲市场（江东区）按惯例举行新年首场拍卖会，青森县大间产的一条太平洋蓝鳍金枪鱼拍出5.103亿日元的历史最高价格。



竞拍成功的寿司连锁店“sushizanmai”在店门口挂起英语条幅（东京都中央区，AFP/时事社）

中部电力公司发布消息称，其在滨冈核电站（静冈县）重启审查中存在以不当数值低估抗震设计参考标准“基准地震动”即设想的最大地震晃动的嫌疑。

6

中国商务部宣布加强两用物项的对日出口管制。还有当地媒体报道称中方正研究收紧对日稀土出口许可审查。

7

针对福井县前知事杉本达治承认对县政府职员实施性骚扰并辞职一事，县政府的特别调查委员会认定其向四名女职员发送的大约1000条信息属于性骚扰。

8

据悉，民间出身的首位日本驻华大使、伊藤忠商事原社长丹羽宇一郎已于去年12月24日因年迈衰老离世，享年86岁。

12

前桥市举行市长选举，前市长小川晶再次当选。此前因在情侣酒店和男下属开房问题而辞职，又以候选人身份参加了市长补选。

13

首相高市早苗在奈良市会见韩国总统李在明。双方一致同意推进相关部门讨论工作，深化经济安保领域合作。



会谈之后一起打架子鼓交流互动（via REUTERS）

据悉，曾以新闻节目《NEWS STATION》主播身份确立电视新闻节目新风格的自由主播久米宏已于1日离世，享年81岁。



久米宏（摄于2013年，时事社）

15

立宪民主党和公明党就组建新政党达成共识，力争集结中道（中间派——译注）势力迎战众议院选举。16日宣布新政党名为“中道改革联合”。

16

保德信人寿保险公司称，逾百名员工侵吞了大约500名客户的合计大约31亿日元资金。社长已经辞职。

首相高市早苗在首相官邸与意大利总理梅洛尼举行会谈。双方确认将双边关系升级为“特别战略伙伴关系”，并将在巩固关键矿产供应链等方面展开合作。



首相高市送上据说是梅洛尼女儿喜欢的动漫角色周边产品（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

进入选举模式

17

自民党籍前首相菅义伟（77岁）表示将退出政坛。他曾在第二次安倍政权时期担任官房长官长达七年零八个月之久，创下历任官房长官之最。

19

首相高市在记者会上宣布，将在23日召开例行国会开幕之际解散众议院，称“联合政权的框架发生了变化。将让国家主权者的国民来决定高市早苗是否担任首相”。

21

奈良地方法院针对在前首相安倍晋三遭枪击案件中被控犯有杀人和违反《枪刀法》等罪行的山下彻也举行审判员审判，宣布按检方求刑判处其无期徒刑。

日本政府观光局的统计显示，2025年全年访日外国游客数为4268.36万人，大幅超过2024年的3687万人，连续两年创新高。

东京电力公司柏崎刈羽核电站6号反应堆（新潟县）重启。这是自2011年发生福岛第一核电站事故以来，东电公司的核电站首次重启运转。但在抽出反应堆控制棒的作业过程中响起异常警报，且无法确定问题原因，因此重启次日，即22日被迫停堆。

25

大相扑首轮赛事，大关(*2)安青锦（本名丹尼洛·亚布古津，乌克兰人，安治川部屋）取得12胜3负战绩，自当时还是新关胁的去年11月九州赛事以来，连续两轮赛事第二次夺冠。自2006年夏季赛事的白鹏以来，时隔20年再次出现新大关夺冠的局面，他成为历史上第9个夺冠的新大关。他也是继双叶山之后，89年来首个以新关胁和新大关身份蝉联冠军的力士。3月春季赛事有望晋升横纲。



安青锦在决赛中击败热海富士（下），夺得冠军（东京两国国技馆，时事社）

26

中国外交部以“近期日本社会治安不靖,针对中国公民的违法犯罪案件多发”为由，提醒中国公民春节期间避免赴日。

27

众议院选举发布公告，12天选战拉开帷幕，2月8日举行投计票。各党将围绕小选举区289个席位、比例代表176个席位共计465个议席展开争夺。

上野动物园双胞胎大熊猫晓晓（雄性）和蕾蕾（雌性）被送还中国。自1972年日中邦交正常化之际两头大熊猫首次赴日以来，即54年来首次出现“无熊猫”状态。

29

东京都台东区街头发生抢劫案，3个装有共计4.23亿日元现金的行李箱遭劫。30日凌晨在羽田机场停车场内1.9亿日元现金遭抢劫未遂。此外，30日一名日本男子的5100万日元现金在香港遭劫，当地警方逮捕了包括日本人在内的6名嫌犯。据分析，三起案件均涉及同一团伙。

标题图片：德仁天皇及皇后、长女爱子公主、上皇夫妇、秋筱宫夫妇及次女佳子、长子悠仁在新年一般参贺活动中向民众挥手致意（时事社）

