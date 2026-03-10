2026年日本大事记　二月

大事记

日本举行众议院选举，自民党单独拿下超三分之二议席，取得压倒性胜利；日本队凭借单板滑雪旋风创出冬奥会历史最佳战绩……。请看2026年2月日本要闻回顾。

自民党大获全胜

1

日本海洋研究开发机构等部门在南鸟岛（东京都）海域开展含稀土的海底淤泥试采，“地球”号深海探测船成功从大约5700米的深海海底采掘到淤泥。

张本美和成为历史上包揽全日本乒乓球锦标赛四个项目冠军的第一人。除女子双打和混双冠军外，她在1月还夺得了单打普通组和青少年组冠军。

2

在性交后服用以避免意外怀孕的紧急避孕药“诺乐宝”，以非处方药形式在日本全国大约7000家药房和药妆店上市。厂家建议零售价格为每片7480日元。

3

日本总务省发布的2025年人口流动报告显示，东京都净流入（流入超过流出）人口最多，达65219人。此外还有六个人口净流入的府县，它们是埼玉、千叶、神奈川、滋贺、大阪和福。东京圈单极集中发展的情况仍在持续。

4

针对山下彻也用自制土枪杀害前首相安倍晋三案件，其辩护人不服奈良地方法院做出的无期徒刑判决，向大阪高等法院提起上诉。

6

丰田汽车公司发布消息称，执行董事近健太将于4月1日升任社长。现社长佐藤恒治将就任副会长，丰田章男留任会长。



佐藤恒治社长（左）、近健太执行董事

7

在米兰・科尔蒂纳冬奥会男子单板滑雪大跳台项目中，木村葵来为日本夺得本届冬奥会首枚金牌，木俣椋真获得银牌。

8

自民党在众议院选举中获得超过三分之二的316个议席，取得压倒性胜利。中道改革联合遭遇惨败，议席数从公示前的167个锐减至49个。



高市早苗首相（左二）在开票中心为当选的候选人名字上贴红花（时事社）

10

日本财务省发布消息称，截至2025年末，国债和贷款等“政府债务”合计达到1342.172万亿日元，较2024年末增加24.5355万亿日元，创历史新高。

12

日本警察厅公布的2025年犯罪形势统计显示，刑事案件报案数量同比增加4.9%至774142起，连续四年同比增加。尤其是特殊诈骗和社交媒体型投资/婚恋诈骗案件数量增加明显，造成损失金额大约是上一年的1.6倍。

13

共同担任中道改革联合党首的野田佳彦和齐藤铁夫引咎辞职，小川淳也当选新党首。小川表示将高举“中道”旗帜对抗保守色彩浓厚的高市政权。



小川淳也新党首（时事社）

为璃来龙组合夺金喝彩

16

三浦璃来和木原龙一夺得冬奥会花样滑冰双人滑项目金牌，这也是日本运动员首次在该项目上夺得奖牌。



夺得金牌的“璃来龙”组合的自由滑动作（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

18

日本召开特别国会，自民党党首高市早苗当选第105任首相，与日本维新会联合组建的第二次高市内阁成立。

19

日本厚生劳动省专家批准了两款全球首例使用诱导多能干细胞（iPS）制造的再生医疗产品的销售，它们分别用于治疗心衰和帕金森综合征。

20

首相高市早苗发表上任后首个施政演说，提出将推行“负责任的积极财政政策”，并表示将尽早提交旨在“免除两年食品消费税”的相关法案，并通过重新审视裁量劳动制等，推进放宽劳动管制。

22

米兰・科尔蒂纳冬奥会闭幕。日本代表队获得5金、6银、12铜共24枚奖牌，超过2022年北京冬奥会的18枚，创冬奥会历史新高。

24

中国商务部宣布，将禁止向日本20家企业和团体出口军民两用产品，其中包括三菱重工旗下的三菱造船。禁令对象预计包括稀土在内的广泛品类。

26

日本厚生劳动省发布的人口动态统计（估算值）显示，2025年日本的出生人数为705809人，连续十年创历史新低。

27

日本政府支援的芯片制造商Rapidus宣布，已完成总额达2676亿日元（约合117.6亿元人民币）的融资。其中，包括本田、佳能等在内的32家私营企业的投资为1676亿日元，日本政府则投资了1000亿日元，成为该公司最大的股东。

标题图片：在米兰・科尔蒂纳冬奥会夺得金牌的日本运动员。左上，木村葵来（Reuters）；左下，村濑心椛（Reuters）；中央，三浦璃来和木原龙一（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）；右上，户冢优斗（IMAGN IMAGES via Reuters Connect）；右下，深田茉莉（Reuters）

