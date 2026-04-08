2026年日本大事记　三月

大事记

Newsfrom Japan

首相高市早苗顺利完成上任后首次访美行程，但日本仍然受到中东局势动荡导致能源价格飙升、股市下跌和日元贬值的冲击；本田因美国电动车市场需求萎缩首次出现亏损，不得不调整战略；日本队在世界棒球经典赛四分之一决赛中失利……，请看2026年3月日本要闻回顾。

能源价格飙升，日本政府计划释放石油储备

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诺贝尔文学奖得主、作家大江健三郎的两部未发表小说面世。两份手稿多年来一直保存在其学生时代寄宿的房东家中。

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就核电站高放射性废弃物（核废料）填埋设施选址问题，日本中央政府向东京都小笠原村提出了在南鸟岛开展文献调查的申请。南鸟岛是一座无人居住的国有小岛。

针对电机巨头尼得科会计造假舞弊问题，第三方委员会认定该公司创始人永守重信对员工施加了强大业绩压力，应承担最主要责任。

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在世界和平统一家庭联合会（旧统一教会）对法院下达的解散命令提起的即时抗告审中，东京高等法院做出裁定，支持东京地方法院下达的解散命令判决，驳回该组织的即时抗告。该组织因此丧失宗教法人资格，启动了教团财产清算程序。

日本奥运史上获得奖牌（10枚）最多的女运动员、速滑选手高木美帆（31岁）宣布将在世界锦标赛后退役。

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世界棒球经典赛开幕。在C组预选赛中，日本队6日在东京巨蛋体育馆首战对战中国台北队，大谷翔平轰出满垒全垒打，最终日本队以13比0的比分在七局提前结束比赛，获得胜利。之后以两连胜战绩挺进四分之一决赛，但由于没有地面（无线）电视的免费转播，未能引发全民观赛热潮。

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首相高市早苗与来日访问的加拿大总理卡尼举行会谈。双方一致同意新设经济安全保障对话与网络政策对话机制。



首相高市早苗在会谈前与加拿大总理卡尼（左）握手合影，3月6日，首相官邸（时事社）

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中东局势恶化导致原油期货价格一度飙升至每桶119美元，日经平均股价下跌2892点，创下史上第三大跌幅。

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日本政府召开内阁会议，敲定《出入境管理及难民法》修正案，新设对访日外国人能否入境进行事先审查的“日本电子旅行授权系统（JESTA）”，计划在2028年启用。

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2011年东日本大地震发生15周年。岩手、宫城、福岛三县灾区的遇难者遗属等人士组织悼念活动。受东京电力福岛第一核电站事故影响，福岛县大约23000人至今仍在该县内外避难。

高市首相宣布，鉴于中东局势恶化，将释放石油储备，并表示将把全国平均汽油零售价格控制在每升170日元左右。

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本田发布消息称，预计2025财年净亏损最高将达到6900亿日元。这是该公司上市以来首次出现亏损。由于美国特朗普政府撤销了前任政府的电动汽车推进政策，还大幅放宽了环保法规，导致电动汽车市场萎缩。本田被迫调整战略，宣布停止研发三款电动汽车。25日，本田与索尼集团合资成立的“索尼本田移动出行”公司也宣布将停止电动汽车的研发和销售。

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美国总统特朗普点名要求日本、韩国、中国、法国、英国等“受到霍尔木兹海峡封锁影响的国家”派遣军舰前往该海峡。17日，其又收回喊话，表示“不需要任何国家的援助”。

剑指世界棒球经典赛（WBC）两连霸的日本队在美国佛罗里达州迈阿密举行的四分之一决赛中，被委内瑞拉队逆转击败，首次无缘四强。

米兰-科尔蒂纳冬残奥会闭幕。参赛运动员人数611名，为史上最多。日本队获得3枚银牌和1枚铜牌，这是自2002年盐湖城冬奥会以来日本队首次未能斩获金牌。



在高山滑雪女子超级大回转和高山滑雪女子回转项目中分别获得银牌的村冈桃佳（路透社）、在单板滑雪男子坡面回转（下肢残障LL1级）项目中获得银牌的小栗大地（FIS via Reuters Connect）、在高山滑雪男子回转（坐姿）项目中获得铜牌的铃木猛史（路透社）

高市就任首相后首次访美

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针对京都动画纵火案，大阪高等法院裁定死囚青野真司撤回上诉有效，维持死刑判决，驳回了辩护团提出的原判决无效的主张。

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由山阶鸟类研究所等组建的国际研究团队发布消息称，他们在鹿儿岛县吐噶喇列岛发现了一种新的旧大陆莺类候鸟，并将之命名为“吐噶喇柳莺”。它是与伊豆群岛的“饭岛柳莺”在遗传学及形态上均不相同的新物种，而非此前一直被认为的同一物种。此次是自1981年的冲绳秧鸡以来，时隔45年后日本国内再次发现冠以新学名的鸟类新物种。



吐噶喇列岛中之岛的吐噶喇柳莺（2017年6月10日，齐藤武马摄影，山阶鸟类研究所提供）

全国普通汽油平均价格（截至16日）较上一周上涨29.0日元至每升190.8日元，创历史新高。

国际著名数学家，曾获得拥有“数学诺贝尔奖”之称的菲尔兹奖的京都大学名誉教授广中平祐离世，享年94岁。

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针对伊朗事实上封锁了霍尔木兹海峡，日本和欧洲共7国首脑发表了“准备共同采取适当措施,确保航行安全”的联合声明，要求伊朗立刻停止无人机和导弹攻击以及妨碍商船航行的行为。

首相高市早苗在美国华盛顿白宫与特朗普总统举行会谈。特朗普要求日本为确保事实上被伊朗封锁的霍尔木兹海峡的航行自由而做出“贡献”。高市解释称，因存在法制上的制约，希望给予理解。双方就小型核电站建设等第二批对美投融资计划达成了共识。

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软银集团董事长兼总经理孙正义宣布，计划在美国俄亥俄州建设大型人工智能（AI）数据中心。含外部资金在内的初期投资达5000亿美元（约合80万亿日元）。



软银集团董事长孙正义（前排中）与美国商务部长卢特尼克（前排右）出席美国中西部俄亥俄州燃气火力发电站建设项目动工仪式（时事社）

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大相扑举行春季赛事，关胁雾岛（蒙古人，音羽山部屋）时隔14场赛事后夺得第三个冠军。雾岛在2024年夏季赛事前的6场赛事均保持了大关地位，后来因颈部受伤等原因而影响战绩，导致级别降至关胁。从去年11月的九州赛事起，他在三场赛事合计取得34次胜利，超过被视为晋升大关门槛的33胜，从夏季赛事起重回大关之位。



雾岛（右）参加冠军巡游（3月22日，大阪市内，时事社）

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丰田汽车完成对集团创始公司丰田自动织机的公开要约收购（TOB），收购总额高达5.9万亿日元，创下日本企业间并购案之最。丰田自动织机将退市。

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优衣库和美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队签订伙伴合作协议。球队主场“道奇体育场”的球场将更名为“道奇体育场优衣库球场（UNIQLO Field at Dodger Stadium）”。



与道奇队签订伙伴合作协议的迅销公司董事长兼总经理柳井正（左三）和道奇对主教练戴夫·罗伯茨（左四）等人合影留念（时事社）

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芯片巨头罗姆、东芝和三菱电机就启动用于电动汽车（EV）和电力控制的功率半导体业务整合谈判达成原则性共识。如果实现整合，新公司将成为全球第二大功率半导体制造商。

在花样滑冰世界锦标赛中，本届赛事后将退役的坂本花织获得本赛季世界最高分合计238.28分，也创下自己的历史最好成绩，时隔两年第四次夺冠。



坂本花织完成竞技生涯最后一滑后百感交集（Yuan Tian via Reuters Connect）

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政府与执政党放弃了在2025财年内通过2026财年预算案的努力，之后总参两院通过了一项过渡性预算案。这是自2015年以来首次采用过渡性预算案。

标题图片：日本首相高市早苗和美国总统特朗普在正式会谈前谈笑风生（路透社）

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